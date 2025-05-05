SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli bu yılın ikinci zammını almaya hazırlanıyor. Bu yıla yüzde 15.75 zamlı maaşla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz artışına kilitlenmiş durumda. Zam oranını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranı göstereceği için veriler yakından takip ediliyor.

İŞTE DÖRT AYLIK ORAN

Emeklilerin zam oranını gösterecek verilerden biri daha belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03, Şubat ayı enflasyonunu yüzde 2.27, Mart enflasyonunu yüzde 2.46 olarak açıklamıştı.

Bugün açıklanan verilere göre Nisan'da da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Böylece Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 13.36 olarak gerçekleşti. Dört aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.36 artış oluşurken, geriye sadece iki veri kaldı.

EK ARTIŞ OLUR MU? Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Zamlı ödemeler aynı ay içerisinde gerçekleştirilecek. Zam oranının belli olmasının ardından ek iyileştirme de masaya yatırılacak.