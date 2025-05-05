SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Galerileri

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı için önemli bir ipucu geldi. TÜİK'in Nisan ayı enflasyon verisiyle oran büyük ölçüde şekillendi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz maaşı ne kadar olacak? İşte kalem kalem yeni hesap...

Giriş Tarihi :05 Mayıs 2025 , 10:02 Güncelleme Tarihi :05 Mayıs 2025 , 10:19
SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli bu yılın ikinci zammını almaya hazırlanıyor. Bu yıla yüzde 15.75 zamlı maaşla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz artışına kilitlenmiş durumda. Zam oranını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranı göstereceği için veriler yakından takip ediliyor.

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

İŞTE DÖRT AYLIK ORAN
Emeklilerin zam oranını gösterecek verilerden biri daha belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03, Şubat ayı enflasyonunu yüzde 2.27, Mart enflasyonunu yüzde 2.46 olarak açıklamıştı.

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

Bugün açıklanan verilere göre Nisan'da da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Böylece Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 13.36 olarak gerçekleşti. Dört aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.36 artış oluşurken, geriye sadece iki veri kaldı.

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

EK ARTIŞ OLUR MU?

Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Zamlı ödemeler aynı ay içerisinde gerçekleştirilecek. Zam oranının belli olmasının ardından ek iyileştirme de masaya yatırılacak.

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

Bu kapsamda ilk olarak taban aylık konusu ele alınacak. Ocak'ta yüzde 15.75 artışla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilen taban aylık ödemesinin artırılıp artırılmayacağı konusunda karar verilecek.

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

Ayrıca refah payı vb. talepler de değerlendirilecek. Bu düzenlemelerden biri ya da her ikisi birden hayata geçirilebileceği gibi, bunlar için yasal düzenleme yapılması gerekecek.

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?

Dört ayda oluşan orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları şöyle değişecek:

MEVCUT: 14.500
ZAMLI: 16.437

MEVCUT: 14.600
ZAMLI: 16.551

MEVCUT: 14.700
ZAMLI: 16.664

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 14.800
ZAMLI: 16.777

MEVCUT: 14.900
ZAMLI: 16.891

MEVCUT: 15.000
ZAMLI: 17.004

MEVCUT: 15.500
ZAMLI: 17.571

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 16.000
ZAMLI: 18.138

MEVCUT: 16.500
ZAMLI: 18.704

MEVCUT: 17.000
ZAMLI: 19.271

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 17.500
ZAMLI: 19.838

MEVCUT: 18.000
ZAMLI: 20.405

MEVCUT: 19.000
ZAMLI: 21.538

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 20.000
ZAMLI: 22.672

MEVCUT: 21.000
ZAMLI: 23.806

MEVCUT: 22.000
ZAMLI: 24.939

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 23.000
ZAMLI: 26.073

MEVCUT: 24.000
ZAMLI: 27.206

MEVCUT: 25.000
ZAMLI: 28.340

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 26.000
ZAMLI: 29.474

MEVCUT: 27.000
ZAMLI: 30.607

MEVCUT: 28.000
ZAMLI: 31.741

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 29.000
ZAMLI: 32.874

MEVCUT: 30.000
ZAMLI: 34.008

MEVCUT: 31.000
ZAMLI: 35.142

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 32.000
ZAMLI: 36.275

MEVCUT: 33.000
ZAMLI: 37.409

MEVCUT: 34.000
ZAMLI: 38.542

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 35.000
ZAMLI: 39.676

MEVCUT: 36.000
ZAMLI: 40.810

MEVCUT: 37.000
ZAMLI: 41.943

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 38.000
ZAMLI: 43.077

MEVCUT: 39.000
ZAMLI: 44.210

MEVCUT: 40.000
ZAMLI: 45.344

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 41.000
ZAMLI: 46.478

MEVCUT: 42.000
ZAMLI: 47.611

MEVCUT: 43.000
ZAMLI: 48.745

MEVCUT: 44.000
ZAMLI: 49.878

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 45.000
ZAMLI: 51.012

MEVCUT: 46.000
ZAMLI: 52.146

MEVCUT: 47.000
ZAMLI: 53.279

SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

MEVCUT: 48.000
ZAMLI: 54.413

MEVCUT: 49.000
ZAMLI: 55.546

MEVCUT: 50.000
ZAMLI: 56.680