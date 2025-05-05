SON 2 VERİ | Nisan ayı enflasyon rakamları SSK ve Bağ-Kurlunun Temmuz zammını değiştirdi! Emeklinin zammı ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli bu yılın ikinci zammını almaya hazırlanıyor. Bu yıla yüzde 15.75 zamlı maaşla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, Temmuz artışına kilitlenmiş durumda. Zam oranını bu yılın ilk yarısında gerçekleşen enflasyon oranı göstereceği için veriler yakından takip ediliyor.
İŞTE DÖRT AYLIK ORAN
Emeklilerin zam oranını gösterecek verilerden biri daha belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı enflasyonunu yüzde 5.03, Şubat ayı enflasyonunu yüzde 2.27, Mart enflasyonunu yüzde 2.46 olarak açıklamıştı.
Bugün açıklanan verilere göre Nisan'da da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 3 artış gösterdi. Böylece Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 13.36 olarak gerçekleşti. Dört aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 13.36 artış oluşurken, geriye sadece iki veri kaldı.
EK ARTIŞ OLUR MU?
Emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Zamlı ödemeler aynı ay içerisinde gerçekleştirilecek. Zam oranının belli olmasının ardından ek iyileştirme de masaya yatırılacak.
Ayrıca refah payı vb. talepler de değerlendirilecek. Bu düzenlemelerden biri ya da her ikisi birden hayata geçirilebileceği gibi, bunlar için yasal düzenleme yapılması gerekecek.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE ALACAK?
Dört ayda oluşan orana göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları şöyle değişecek:
MEVCUT: 14.500
ZAMLI: 16.437
MEVCUT: 14.600
ZAMLI: 16.551
MEVCUT: 14.700
ZAMLI: 16.664
MEVCUT: 14.800
ZAMLI: 16.777
MEVCUT: 14.900
ZAMLI: 16.891
MEVCUT: 15.000
ZAMLI: 17.004
MEVCUT: 15.500
ZAMLI: 17.571
MEVCUT: 41.000
ZAMLI: 46.478
MEVCUT: 42.000
ZAMLI: 47.611
MEVCUT: 43.000
ZAMLI: 48.745
MEVCUT: 44.000
ZAMLI: 49.878