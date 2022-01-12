Seren Serengil - Can Tanrıyar davasında flaş gelişme! "Petek Dinçöz'den sonra bana taktı zor kurtuldum" diyen Seren hakim karşısında...

Uçankuş TV Yönetim Kurulu Başkan'ı Can Tanrıyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Tanrıyar, Seren Serengil'in sosyal medya üzerinden kendisine, 'Bu manyak için gerekeni yapalım, tımarhanelik, ama önce bir parmaklık görsün belki düzelir.Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor" şeklindeki sözler sarf ettiğini bu sözler nedeniyle hakarete maruz kaldığını ileri sürdü. Tanrıyar'ın şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda, Serengil hakkında ''Hakaret'' suçundan 2,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
KADIN OLARAK SESİMİ DUYURMAK İSTEDİM"
Geçtiğimiz celse Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmaya sanık sıfatında yer alan Seren Serengil katılım sağlamıştı. Savunmasında Serengil, ''17 yıldır televizyon programı yapıyorum. Can Tanrıyar'ı da bu camiadan tanırım. Eski eşi Petek Dinçöz ile ayrılık aşamasındayken Petek Hanım'a sürekli tehdit ve şantajda bulunuyordu. Petek Hanım, bu iddiaları ana habere taşıdı. Daha sonra Can Tanrıyar, Petek Dinçöz'ün annesi hakkında asılsız iddialarda bulunmaya başladı. O sözleri ben söyledi çünkü ben evlendikten sonra 2 yıl boyunca benimle uğraştı, iftiralar attı. Kadın olarak sesimi duyurmak istedim" demişti.
CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ
Savcı Seren Serengil hakkında mütalaasında,sanık Serengil'in sözleri irdelendiğinde kaba söz sınırını aştığı ve kişinin onur, şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğunun kabulünün gerekeceği belirtilerek "Sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 ay hapisle cezalandırılması talep edilmişti.