Ebru Gündeş - Yaşar İpek aşkı fena ifşalandı Sisi tanık olarak konuştu: "Silahlı adamlarla geldi Yaşar İpek'le Ebru Gündeş'in mesajlarını..."

"O...YU DA SENİ DELİK DEŞİK EDECEĞİM"

Yaşar İpek evimin aşağısında 'o..'yu da seni de vuracağım, delik deşik edeceğim' dedi. Bana da 'sen o'sun neden Ebru Gündeş ile olan mesajlarımı söylüyorsun' dedi" şeklinde konuştu. Seyhan Soylu'nun beyanlarının ardından mahkeme sanık Yaşar İpek'in bir sonraki celse hazır edilmesi için avukatına ihtar yaparak duruşmayı erteledi.