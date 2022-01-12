Ebru Gündeş - Yaşar İpek aşkı fena ifşalandı Sisi tanık olarak konuştu: "Silahlı adamlarla geldi Yaşar İpek'le Ebru Gündeş'in mesajlarını..."
Ebru Gündeş - Yaşar İpek aşkı fena ifşalandı Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu tanık olarak konuştu. Geçtiğimiz günlerde Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk bombası patladı ilk açıklama ise Yaşar'dan geldi. Konuyla ilgili eski eş Seren Serengil de sessiz kalmamış ve yaptığı yorumla dikkat çekmişti. Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i Seyhan Soylu'nun evinde tehdit ettiği iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Seyhan Soylu, Yaşar İpek'in olay günü evine silahlı adamlarla geldiğini anlattı. Soylu ayrıca Yaşar İpek ile Ebru Gündeş'in olay tarihindeki mesajlaşmalarını Seren Serengil'e söylediğini de beyan etti.
"SİLAHLI ADAMLARLA GELDİ YAŞAR İPEK'LE EBRU GÜNDEŞ'İN MESAJLARINI..."
Ebru Gündeş - Yaşar İpek aşkı fena ifşalandı, Sisi tanık olarak konuştu. Yeşilköy'de 5 Mayıs 2020'de sanatçı Seren Serengil arkadaşı Sisi lakaplı sosyal medya fenomeni ve program sunucusu Seyhan Soylu'nun evindeyken o dönemde boşanma aşamasında olduğu eşi sanatçı Yaşar İpek olayın yaşandığı yere gelmişti.
İddiaya göre, Yaşar İpek, burada Soylu ve Serengil'e hakaret edip tehditte bulunmuştu. Yaşananların ardından Soylu ve Serengil, Yaşar İpek hakkında şikayetçi olmuştu. Olaya ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Yaşar İpek katılmazken, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.
"OLAY GÜNÜ SİLAHLI ADAMLARIYLA EVİME GELDİ"
Duruşmada tanık olarak dinlenen Seyhan Soylu sanık Yaşar İpek'i yıllardır tanıdığını ve sanığın babasının da eski sevgilisi olduğunu söyleyerek "Müşteki Seren Serengil arkadaşımdır. O tarihlerde taraflar arasında büyük kavga vardı. Yine o tarihlerde sanık hem bana hem Seren'e sosyal medyadan hakaret ediyordu.
"YAŞAR İPEK'İN EBRU GÜNDEŞ İLE YAZIŞMALARI SEREN'E BEN SÖYLEDİM"
Sanık Yaşar İpek'in Ebru Gündeş ile olan yazışmalarını Seren'e söylemiştim. Sanık Seren'in peşini bırakmıyordu. Sanık Yaşar İpek olay günü silahlı adamları ile evime geldi. O gün Seren benim evimdeydi. Kapım tekmelendi ne olduğunu anlamadık.
"O...YU DA SENİ DELİK DEŞİK EDECEĞİM"
Yaşar İpek evimin aşağısında 'o..'yu da seni de vuracağım, delik deşik edeceğim' dedi. Bana da 'sen o'sun neden Ebru Gündeş ile olan mesajlarımı söylüyorsun' dedi" şeklinde konuştu. Seyhan Soylu'nun beyanlarının ardından mahkeme sanık Yaşar İpek'in bir sonraki celse hazır edilmesi için avukatına ihtar yaparak duruşmayı erteledi.