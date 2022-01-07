Seren Serengil öyle bir paylaşım yaptı ki o isim kim merak konusu oldu! Olay sözler: "Babasının sevgilisiyle evlenen..."
Seren Serengil öyle bir paylaşım yaptı ki o ünlü isim merak konusu oldu! Açıklamaları ile gündeme bomba gibi düşen Seren Serengil Instagram'dan paylaştığı yazı ile şok etkisi yarattı. Çok sert ifadeler kullanan Seren Serengil'in 'babasının sevgilisiyle evlenen' derken kimden bahsettiği merak konusu oldu.
"BABASININ SEVGİLİSİYLE EVLENEN..."
Seren Serengil öyle bir paylaşım yaptı ki o isim kim merak konusu oldu! Zayıflama ameliyatları sebebiyle sağlığından olma noktasına gelen Seren Serengil dönüşüm ameliyatı olduktan sonra hemen ekrana döndü. Son günlerde Ebru Gündeş-Yaşar İpek aşk iddiası konuşulurken "Ebru fakire bakmaz" yorumuyla dikkat çeken Serengil son paylaşımıyla da gündeme geldi.
SERT İFADELER KULLANDI
Seren Serengil paylaşımında "Babasının sevgilisiyle evlenen bir ahlaksız sürünmeye mahkumdur veya arkadaşının sevgilisiyle kocasıyla beraber olan bir kadın namussuzdur. Yani Allah beni bu tiplerle karşılaştırdı maalesef sizi karşılaştırmasın bunlar aynı son bekliyor, sürünerek ölmek" dedi.
'EBRU ÇULSUZ...'
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk haberine Seren Serengil'den bomba yorum! Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil bakın neler söyledi.
Ebru Gündeş ile Yaşar İpek'in aşk bombası patladı ilk açıklama geçtiğimiz gün geldi! İpek, aşk iddiasını yalanladı ve "Ebru Gündeş'i hayatım boyunca 3-4 kere gördüm o da sahnede" dedi. Yaşar İpek ile Ebru Gündeş iddiasına dair eski eş Seren Serengil sessiz kalmadı. Söylemezsem Olmaz programında bu aşk iddiasından bahsedilirken Serengil eski kocasının adını anmadan olay bir yorumda bulundu.