Seren Serengil öyle bir paylaşım yaptı ki o isim kim merak konusu oldu! Olay sözler: "Babasının sevgilisiyle evlenen..."

SERT İFADELER KULLANDI

Seren Serengil paylaşımında "Babasının sevgilisiyle evlenen bir ahlaksız sürünmeye mahkumdur veya arkadaşının sevgilisiyle kocasıyla beraber olan bir kadın namussuzdur. Yani Allah beni bu tiplerle karşılaştırdı maalesef sizi karşılaştırmasın bunlar aynı son bekliyor, sürünerek ölmek" dedi.