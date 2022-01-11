Seren Serengil ve eski görümcesi Eylem İpek Şafak arasında sular durulmuyor! Mahkeme kararını verdi

KİŞİSEL BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Yaşanan olayın ardından Seren Serengil ve eski görümcesi arasındaki sular bir türlü durulmamıştı. Serengil'e karşı koruma kararı aldıran Şafak, kararı sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Bunun üzerine ünlü şarkıcı, sosyal medyada paylaşılan bu bilginin kendisini açık hedef haline getirdiğini, fiziki saldırıya maruz kalma riskini yaşattığını ve güvenliğinden endişe duyduğunu ileri sürerek savcılığa şikayet etmişti.