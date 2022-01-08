Seren Serengil babası Öztürk Serengil'in çocuklarını paylaştı bir ilk! Kardeşleri Finlandiya'da Yeşilçam efsanesi sır gibi sakladı
Ölümün eşiğinden dönen Seren yeniden ekranlarda! Geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Seren Serengil zor günleri geride bıraktı. Ekranlara da geri dönen Seren Serengil'in sosyal medyaya dönüşü de hızlı oldu. Şu sıralar Ebru Güneş-Yaşar İpek olayıyla gündeme gelen Seren Serengil bir ilke imzasını attı. Babası Öztürk Serengil'den olan kardeşlerini ilk defa paylaşan Serengil, paylaşımına "Burnumda tütüyorsunuz" yorumunu düştü. İşte Seren Serengil'in o paylaşımları.
08.01.2022 13:18
- Son Güncelleme: 08.01.2022 13:18
Zayıflama ameliyatları sebebiyle sağlığından olma noktasına gelen Seren Serengil dönüşüm ameliyatı olduktan sonra hemen ekrana döndü. Son günlerde Ebru Gündeş-Yaşar İpek aşk iddiası konuşulurken "Ebru fakire bakmaz" yorumuyla dikkat çeken Serengil son paylaşımıyla dikkatleri yine üzerine çekti.
Özel hayatıyla ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminden düşmeyen Seren Serengil en son, Armağan Çağlayan'ın programına katılarak anne ve babasından toplamda beş kardeşi olduğunu açıklamıştı.
"BURNUMDA TÜTÜYORSUNUZ"
Babası Öztürk Serengil'den olan ve Finlandiya'da yaşayan kardeşlerini Instagram hesabından paylaşan Seren Serengil, kardeşlerine olan sevgisini ortaya koydu.