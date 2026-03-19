Milli Saraylar Başkanlığı Ramazan Bayramı'nda açık olan saray, kasır, köşk ve müzelerin listesini duyurdu. İşte çalışma saatleri ve günleri...
BAYRAMDA SARAYLAR ZİYARETE AÇIK
Ramazan Bayramı'nda tarih ve kültürle iç içe bir gezi yapmak isteyenler için Milli Saraylar Başkanlığı önemli bir duyuru yaptı. Ziyaret planı yapanlar için saray ve müzelerin açık olduğu gün ve saatler netleşti.
Buna göre, Topkapı Sarayı bayramın 1. günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Bayramın 2. ve 3. günlerinde ise tüm saray, köşk, kasır ve müzeler 09.00 – 17.00saatleri arasında kapılarını ziyaretçilere açacak.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA AÇIK OLAN SARAY, KASIR, KÖŞK VE MÜZELER
Bayramın 1. Günü (Cuma)
Topkapı Sarayı: 10.00 - 17.00 saatleri arası açık.
Bayramın 2. Günü (Cumartesi) ve 3. Günü (Pazar)
Aşağıdaki mekanlar 09.00 - 17.00 saatleri arasında ziyarete açıktır:
-Topkapı Sarayı
-Dolmabahçe Sarayı
-Yıldız Sarayı
-Beylerbeyi Sarayı
-Resim Müzesi
-Beykoz Cam ve Billur Müzesi
-İslam Medeniyetleri Müzesi
-Ankara Palas Müzesi
-Köşk ve Kasırlar