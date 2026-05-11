Siyaset dünyası, CHP'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık karşılığında genel merkezde alınan 1 milyon euroluk rüşvetle çalkalanıyor.
"RÜŞVET TALİMATINI ÖZGÜR ÖZEL VERDİ"
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in cezaevinden verdikleri ek ifadeler, 2024 yerel seçim süreciyle CHP'deki şoke edici rüşvet ve usulsüzlük ağını ortaya çıkardı. İfadelerdeki en çarpıcı iddia ise belediye başkanlığına adaylık karşılığında milyonlarca euro istenmesi talimatının bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den gelmesi oldu.
MUHİTTİN BÖCEK'İN RÜŞVET İTİRAFINA TAKVİM ULAŞTI
Rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına CHP'li eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in itirafları damga vurdu. 8 ve 10 Mayıs'ta iki kez ifade verebilmek amacıyla cezaevinden dilekçe veren Böcek'in ifadesine TAKVİM ulaştı.
ÖZEL SEÇİM TOPLANTISINDA AÇIKLADI
Böcek, 2024 Ocak ayı içerisinde henüz Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı açıklanmadan önce CHP Genel Merkezi'nde toplantıya katıldığını, burada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle birlikte mevcut belediye başkanlarına "Seçim dönemi için genel merkezin sizlerden maddi ve manevi talepleri olabilir, bu konularda yardımcı olun" dediğini anlattı.
OĞLUMUN ANLATTIKLARI DOĞRUDUR
Toplantı sonrası oğlu Gökhan Böcek'e "Parti genel merkezi birtakım maddi manevi taleplerde bulunabilir, sen bunları takip et ve yerine getir, çünkü ben sahada olacağım" dediğini belirten Böcek, "Bu süreç sonrasında oğlum parti genel merkezinden parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi. Parti genel merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben de 'Oğlum sen de imkânlarımız dahilinde gereğini yap' şeklinde cevap vermiştim. Gökhan'ın vermiş olduğu ifadesindeki konu bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu konudaki harcamalara esas parasal karşılık konusunda Gökhan Böcek'in ifadesindeki anlatılanlar doğrudur. Gökhan'ın beyanında geçtiği şekliyle bu konuda sponsorluk ödemesi adı altında Gökhan'ın beyanında geçen Yusuf Yadoğlu ve Ali Yılmaz isimli işadamlarından ve yine parti meclis üyelerinde bu konuda destek alınmış olabilir" ifadelerini kullandı.
"OĞLUM GEREĞİNİ YAP"
Muhittin Böcek "Oğlum bana adaylık sürecinden bir süre önce tarihini hatırlamadığım bir gün gelerek, 'Baba Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba arayıp 1 milyon euro istedi' demesi üzerine 'Sen gereğini yap' dedim. Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik bu yönde söylediği beyanı doğrudur" dedi.
ADAY TANITIM TOPLANTISINDA RÜŞVET
Skandalın boyutu 1 milyon euro ile sınırlı kalmadı. Gökhan Böcek ikinci rüşveti bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde aday tanıtım lansmanı sırasında verdiğini söyledi.
Böcek, 21 Şubat 2024'teki aday tanıtım toplantısından 2-3 gün önce Veli Ağbaba ile konuştuklarını ve toplantıda yaşananları şöyle açıkladı:
"Bana "Seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var" dedi. Babam da yardımcı olmamı söyledi. Toplantıda Özgür Özel sahnedeyken ekibinden bir erkek yanıma geldi. 'Veli bey beni yolladı, sizden bir şey almam gerekiyormuş' dedi. Sonrasında aracımın yanına gittik. Siyah poşetteki 200 bin doları verdim. Bu sırada yanımda şoförlerim Yusuf Nasuh veya Onur Nasuh'tan biri bulunuyordu. Teslim ettiğim para istenen 6-7 milyon TL'ye tekabül etmiyordu ama yanımda bu kadar bulunduğu için 200 bin dolar verdim."
KONYAALTI SEÇİMİNİ DE FONLAMIŞLAR
Gökhan Böcek, Konyaaltı Belediye Başkan adayı Cem Kotan'ın yaklaşık 12-15 milyon liralık tüm seçim masraflarının, bizzat babasının talimatıyla kendileri tarafından karşılandığını belirtti. Bu ödemelerin yine iş adamlarından alınan "sponsorluk" paralarıyla yapıldığını itiraf etti.
KAPALIÇARŞI'DA ŞİFRELİ ÖDEME
Gökhan Böcek, İstanbul Kapalıçarşı'da bir döviz bürosunda, 200 TL'lik banknotun üzerindeki seri numarası "şifre" olarak kullanılarak reklamcı Evren Bingöl'e verilmek üzere yaklaşık 10 milyon TL nakit para alıp verdiğini de anlattı. Evren Bingöl'e verilen paranın da seçim maksadıyla yapılan reklamlar için ödenen para olduğunu belirtti.
VELİ AĞBABA KENDİNİ YALANLADI
CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Gökhan Böcek'le hiçbir tanışıklığı ve irtibatı olmadığını savunarak, "Görsem tanımam" ifadelerini kullandı. Ancak Ağbaba'nın daha sonra yaptığı açıklamada, cezaevinde Muhittin Böcek, Niyazi Nefi Kara ve Gökhan Böcek'i ziyaret ettiğini söylemesi dikkat çekti...
Haber: Halit Turan