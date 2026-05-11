Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in düğünü OĞLUMUN ANLATTIKLARI DOĞRUDUR Toplantı sonrası oğlu Gökhan Böcek'e "Parti genel merkezi birtakım maddi manevi taleplerde bulunabilir, sen bunları takip et ve yerine getir, çünkü ben sahada olacağım" dediğini belirten Böcek, "Bu süreç sonrasında oğlum parti genel merkezinden parasal talepte bulunulduğunu bana söyledi. Parti genel merkezinden kastım Özgür Özel'in bu konudaki talimatıdır. Ben de 'Oğlum sen de imkânlarımız dahilinde gereğini yap' şeklinde cevap vermiştim. Gökhan'ın vermiş olduğu ifadesindeki konu bu şekilde gerçekleşmiştir. Bu konudaki harcamalara esas parasal karşılık konusunda Gökhan Böcek'in ifadesindeki anlatılanlar doğrudur. Gökhan'ın beyanında geçtiği şekliyle bu konuda sponsorluk ödemesi adı altında Gökhan'ın beyanında geçen Yusuf Yadoğlu ve Ali Yılmaz isimli işadamlarından ve yine parti meclis üyelerinde bu konuda destek alınmış olabilir" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel

"OĞLUM GEREĞİNİ YAP"



Muhittin Böcek "Oğlum bana adaylık sürecinden bir süre önce tarihini hatırlamadığım bir gün gelerek, 'Baba Özgür Özel'in talebi üzerine Veli Ağbaba arayıp 1 milyon euro istedi' demesi üzerine 'Sen gereğini yap' dedim. Oğlum Gökhan'ın 1 milyon euro istendiğine yönelik bu yönde söylediği beyanı doğrudur" dedi.

ADAY TANITIM TOPLANTISINDA RÜŞVET



Skandalın boyutu 1 milyon euro ile sınırlı kalmadı. Gökhan Böcek ikinci rüşveti bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in katıldığı Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde aday tanıtım lansmanı sırasında verdiğini söyledi.

Böcek, 21 Şubat 2024'teki aday tanıtım toplantısından 2-3 gün önce Veli Ağbaba ile konuştuklarını ve toplantıda yaşananları şöyle açıkladı:



"Bana "Seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyacımız var" dedi. Babam da yardımcı olmamı söyledi. Toplantıda Özgür Özel sahnedeyken ekibinden bir erkek yanıma geldi. 'Veli bey beni yolladı, sizden bir şey almam gerekiyormuş' dedi. Sonrasında aracımın yanına gittik. Siyah poşetteki 200 bin doları verdim. Bu sırada yanımda şoförlerim Yusuf Nasuh veya Onur Nasuh'tan biri bulunuyordu. Teslim ettiğim para istenen 6-7 milyon TL'ye tekabül etmiyordu ama yanımda bu kadar bulunduğu için 200 bin dolar verdim."