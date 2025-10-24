Ekrem İmamoğlu, Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması Silivri'de görüldü.
İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıklar İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Hüseyin Gün ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada CHP'den bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve sanıkların aileleri izleyici olarak yer aldı.
CIA VE MI6 BAĞLANTILI HÜSEYİN GÜN: HER ŞEYİ MOMMY'M YAPTIRDI
İddianamenin kabul kararının okunduğu duruşmada sanıklara kimlik tespiti yapıldı. Mahkeme başkanı, sırayla sanıklar Gün, Yanardağ, Özkan ile İmamoğlu'nun savunmalarının alınacağını ifade etti.
Savunmada ilk sözü alan CIA ve MI6 bağlantılı Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ı "mommy'im" dediği Seher Alaçam vasıtasıyla tanıdığını öne sürdü.
"MERDAN YANARDAĞ MANEVİ ANNEMİN YADİGARI"
Merdan Yanardağ'a "Manevi annemin yadigarı" diyen Gün, soruşturmaya konu olan İBB'deki veri casusluğu için ise hayatta olmayan Seher Alaçam'ı suçladı.
"MANEVİ ANNEMİN ISRARI ÜZERİNE ANALİZ YAPTIRDIK"
"Manevi annem koyu CHP'li ve İmamoğlu'nu çok seviyordu" beyanında bulunan Hüseyin Gün, "Manevi annemin ısrarı üzerine Sayın İmamoğlu'nun seçim danışmanı ve kampanya menajeri olan Sayın Özkan ile yaklaşık 10-12 günlük kısıtlı sürede, hiçbir gayrihukuki yönü olmayan bir sosyal medya analizi çalışmamız oldu. Bu da gönüllü olarak yapıldı; yani bir ücret de yok Sayın Başkan, bunu önemle belirtirim" dedi.
VERİLERİN CIA'İN KUCAĞINA DÜŞTÜĞÜNÜ KABUL ETTİ!
Seher Alaçam'ın yönlendirmesiyle CIA bağlantılı Aaron Barr'a İBB'nin verileriyle analiz yaptırdığını ikrar eden Gün, "Manevi annem benden rica etti diye, yurt dışında ortağı olduğum PiiQ isimli şirketin teknik elemanlarına; internetteki açık kaynak erişimlerine dayalı veriler üzerinden ücretsiz bir sosyal medya analizi yaptırdım. Her şey bundan ibaret. İnternette herkesin rahatlıkla ulaşabileceği açık kaynak verilerine dayalı olarak yapılan bir sosyal medya analizinin iddianamede siyasi casusluk olarak nitelendirilmesi, inandırıcılıktan ve hakikatten son derece uzaktır" ifadelerini kullandı.
Hüseyin Gün her ne kadar "açık kaynak verilerini araştırdık" dese de araştırma görevi verilen isim istihbarat faaliyetlerine devam bir CIA'ci.
NECATİ ÖZKAN VERİLERİN CIA'E GİTTİĞİNİ BİLİYORDU
PiiQ'da yapılan analizlerin hepsini Aaron Barr yapıyor. Üstelik İmamoğlu'nun kampanya ekibi verilerin CIA'e gittiğini biliyordu. Hüseyin Gün konuya ilişkin "Necati Özkan'a Aaoron Barr'ın bir dönem CIA çalışanı olduğundan bahsettim" beyanında bulunmuştu.
"HER ŞEYİ MOMMY'M YAPTIRDI" SIYRILMA PEŞİNDE
Hüseyin Gün'ün "her şeyi mommy'im yaptırdı" savunması, planlı ve maksatlı bir "kaçış" savunması olarak değerlendiriliyor. Gün'ün tüm suçu ölmüş ve yargılanması imkansız biri üzerine yıkmaya çalıştığı değerlendiriliyor.
Buna ek olarak casusluk soruşturmasındaki "aile içi husumet" detayı da dikkat çekiyor.
Hüseyin Gün, kendisini ihbar eden Ümit Deniz Alaçam'ın "uyuşturucu ve yasa dışı bahis bağımlısı" olduğunu öne sürüyor. "Seher Alaçam'ın öz yeğeninin beni kendisine rol model olarak göstermesinden rahatsızlık duyduğu açıktır. Tüm suçlamalar bu kişisel husumetin ürünüdür" diyor.
TELEFONUNDA ÇIKAN MOSSAD, CIA VE FETÖ AJANLARI İÇİN NE DEDİ?
Telefonundan çıkan CIA, MOSSAD ajanları, FETÖ'cüler ve karanlık isimleri "hayatın olağan akışı içerisinde" diyerek savunuyor.
Şu ifadeleri kullanıyor:
Hele ki 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına yurt dışında yürütülen diplomatik ve siyasi temaslar dikkate alındığında, iddianamede adı geçen kişilerle görüşmüş olmamın hayatın olağan akışına aykırı hiçbir yönü yoktur."
AJAN GÜN'ÜN TELEFONUNDA İRTİBATLI OLDUĞU BELİRLENEN YABANCI AJANLAR VE BÜROKRATLAR:
Richard Moore (İngiltere İstihbarat Servisi MI6'nın önceki Başkanı)
Allen Sir Mark (İngiltere İstihbarat Servisi MI6 eski çalışanı)
Aaron Barr (ABD İstihbarat Servisi CIA'nın eski çalışanı)
Jami Miscik (ABD İstihbarat Servisi CIA'nın eski istihbarat direktörü)
David Meidan (İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın eski yetkilisi) ❱
Alasania Irakli (Eski Gürcistan Savunma Bakanı)
Amir Aviv (İsrail eski generali)
Field Marshall Lord Charls Guthrie (İngiltere eski genelkurmay başkanı)
Adam Zarazinski (ABD hava kuvvetleri subayı)
Ophir Shoham (İsrail istihbarat subayı)
Jonathan Shaw (İngiliz ordu generali)
Fiona Hill (ABD ulusal istihbarat analisti)
Joe French (İngiliz hava kuvvetleri generali)
Ronen Cohen (İsrail istihbarat subayı)
Brian Scott (ABD istihbarat servisi CIA çalışanı)
Worrel Benjamin (Karşı istihbarat subayı)
Charters David (İngiltere İstihbarat Servisi MI6 elemanı)
David Frunk Richmond (İngiltere Savunma Bakanlığı istihbarat Direktörü)
Chris Sturgess (İngiliz teknik istihbarat servisi yöneticisi)
Jhon Taylor Holmes (İngiliz özel kuvvetler eski komutanı)
Martin Howard (İngiltere Savunma Bakanlığı Başkan Yardımcısı)
Chris Mcgrath (İngiltere İstihbarat Servisi MI6 çalışanı)
Smotrich David (İsrailli siyasetçi) ❱ David Miller (ABD Büyükelçisi)
Zeynep Öztekbaş (İngiltere Başkonsolosluğu Türkiye Direktörü)
Logan Sir David (1997-2001 İngiltere Türkiye Büyükelçisi)
Birnbaum George (İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı)
Karapetyan Karen (Eski Ermenistan Başbakanı)
Chemi Peres (İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in oğlu)
Ron Klain (Biden'ın eski Beyaz Saray Genelkurmay Başkanı)
Ehud Olmerd (İsrail eski Başbakanı)
Sarkissian Dr Armen (Ermenistan eski Cumhurbaşkanı)
15 TEMMUZ'U ÖNCEDEN BİLİYOR MUYDU?
CIA'le Ekrem İmamoğlu lehine casusluk faaliyeti yürüttüğü söylenen MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün 15 Temmuz'u aylar öncesinden bildiği "Yakın zamanda Türkiye'de büyük dalgalanma olacak. Yatırım ve paralarınızı yurt dışına aktarın" dediği iddia edilmişti.
Gün'ü ihbar eden ise "mommy'im" dediği Seher Alaçam'ın öz oğlu Ümit Deniz Alaçam çıkmıştı.
CASUSLUKTAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
CHP'li İBB'deki dev rüşvet çarkı ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanan CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında casusluktan soruşturma başlatılmıştı.
Casusluktan tutuklanan Hüseyin Gün'ün incelenen dijital materyallerinde, 2019 yerel seçim kampanyasında işbirliği yapmak ve özellikle seçmenlere ait gizli bilgilerin sızdırılması nedeniyle Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, ve TELE1 kurucusu Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen casusluk soruşturması kapsamında hazırlanan iddianameyle Ekrem İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisleri istendi. 4 sanık bugün İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkacak.
MİLYONLARIN VERİLERİ AKTARILDI
İddianamede, İmamoğlu'nun hiyerarşi silsilesi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerini, mevcut nüfuzun kullanılması suretiyle ele geçirerek yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktardığı ve bu durumdan siyasi olarak menfaat edinme gayesinde bulunduğu aktarıldı.
GÜNDEMDEN KALKMASI İÇİN İSTİHBARAT'A YÖNELDİ
İddianamede, İBB 2019 veri kopyalama sürecinin gündemden kaldırılması için yabancı istihbarat servisi elemanı Aaron Barr, Necati Özkan ve Hüseyin Gün'ün devreye girdiği aktarıldı.
Birlikte hareket eden şüphelilerin algı yarattıkları, kopyalama olayının gündemden düşürmek için çalışma yaptıkları tespit edildi. İBB veri tabanı İmamoğlu talimatıya CIA ve MOSSAD'a iletildi. Veri kopyalamanın İmamoğlu'nun izin yazısı ile gerçekleştiği, Gün'ün vatandaşın bilgilerini İmamoğlu'nun seçim çalışmasını yürütmesi karşılığın edindiğine dikkat çekildi.
ASIL AMACI BAŞKAYDI
İddianamamede, "Tüm belgeler ışığında 'siyasal casusluk' suçunun, özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı anlaşılmıştır" ifadeleri yer almıştı.
