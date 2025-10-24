Ekrem İmamoğlu , Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması Silivri'de görüldü. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıklar İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Hüseyin Gün ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada CHP'den bazı genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve sanıkların aileleri izleyici olarak yer aldı.

Seher Alaçam ve Ekrem İmamoğlu





CIA VE MI6 BAĞLANTILI HÜSEYİN GÜN: HER ŞEYİ MOMMY'M YAPTIRDI



İddianamenin kabul kararının okunduğu duruşmada sanıklara kimlik tespiti yapıldı. Mahkeme başkanı, sırayla sanıklar Gün, Yanardağ, Özkan ile İmamoğlu'nun savunmalarının alınacağını ifade etti.



Savunmada ilk sözü alan CIA ve MI6 bağlantılı Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'ı "mommy'im" dediği Seher Alaçam vasıtasıyla tanıdığını öne sürdü.



"MERDAN YANARDAĞ MANEVİ ANNEMİN YADİGARI"



Merdan Yanardağ'a "Manevi annemin yadigarı" diyen Gün, soruşturmaya konu olan İBB'deki veri casusluğu için ise hayatta olmayan Seher Alaçam'ı suçladı.



"MANEVİ ANNEMİN ISRARI ÜZERİNE ANALİZ YAPTIRDIK"



"Manevi annem koyu CHP'li ve İmamoğlu'nu çok seviyordu" beyanında bulunan Hüseyin Gün, "Manevi annemin ısrarı üzerine Sayın İmamoğlu'nun seçim danışmanı ve kampanya menajeri olan Sayın Özkan ile yaklaşık 10-12 günlük kısıtlı sürede, hiçbir gayrihukuki yönü olmayan bir sosyal medya analizi çalışmamız oldu. Bu da gönüllü olarak yapıldı; yani bir ücret de yok Sayın Başkan, bunu önemle belirtirim" dedi.







VERİLERİN CIA'İN KUCAĞINA DÜŞTÜĞÜNÜ KABUL ETTİ!



Seher Alaçam'ın yönlendirmesiyle CIA bağlantılı Aaron Barr'a İBB'nin verileriyle analiz yaptırdığını ikrar eden Gün, "Manevi annem benden rica etti diye, yurt dışında ortağı olduğum PiiQ isimli şirketin teknik elemanlarına; internetteki açık kaynak erişimlerine dayalı veriler üzerinden ücretsiz bir sosyal medya analizi yaptırdım. Her şey bundan ibaret. İnternette herkesin rahatlıkla ulaşabileceği açık kaynak verilerine dayalı olarak yapılan bir sosyal medya analizinin iddianamede siyasi casusluk olarak nitelendirilmesi, inandırıcılıktan ve hakikatten son derece uzaktır" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Gün her ne kadar "açık kaynak verilerini araştırdık" dese de araştırma görevi verilen isim istihbarat faaliyetlerine devam bir CIA'ci.



NECATİ ÖZKAN VERİLERİN CIA'E GİTTİĞİNİ BİLİYORDU



PiiQ'da yapılan analizlerin hepsini Aaron Barr yapıyor. Üstelik İmamoğlu'nun kampanya ekibi verilerin CIA'e gittiğini biliyordu. Hüseyin Gün konuya ilişkin "Necati Özkan'a Aaoron Barr'ın bir dönem CIA çalışanı olduğundan bahsettim" beyanında bulunmuştu.