İBB'den Trabzonspor'un "Kartal" projesine engel: Dava açtılar!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor’un mali bağımsızlığı için hayati önem taşıyan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın İBB Başkanlığı döneminde kulübe tahsis edilen Kartal’daki dev projeye dava açarak engel oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan tüm izinlerini alan bordo-mavililer inşaat için gün sayarken İBB’nin "trafik yoğunluğu" gibi bahanelerle açtığı dava sonrası tesis projesi yargı kıskacına alındı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, rakiplerle gelir uçurumunu kapatmak için bu projelerin şart olduğunu vurguladı. Taraftar ise İBB'ye tepki gösterdi.

İBB "KARTAL" PROJESİNE KARŞI DAVA AÇTI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde kulübe tahsis edilen Kartal'daki 12 bin 500 metrekarelik arazi, İBB yönetiminin açtığı davayla kilitlendi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan tüm izinlerini alan bordo-mavililer, tesis inşasına başlamayı beklerken İBB'nin "trafik yoğunluğu" gibi konuları öne sürere açtığı dava tesisin inşasını sekteye uğrattı.

ERTUĞRUL DOĞAN: BU PROJELER GEREKLİ
Yaşanan engellemeye sert tepki gösteren Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ekonomik bağımsızlığın önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Futbolla alakalı gelirler belli olduğu için haliyle tüm büyük kulüplerin ve diğer Anadolu kulüplerinin de bu tip projeleri yapmaya ihtiyacı var. Şu anda biz taşıma suyla değirmen döndürmeye çalışıyoruz ama bu taşıma suyla değirmen döndürmenin de bir sınırı var çünkü artık UEFA da sportif gelir istiyor. Yani yapacağınız transferler, bütçelerin hepsi de belli bir sportif gelirin yüzdesel bir karşılığı olarak olması lazım."

Rakipleriyle aradaki gelir uçurumuna vurgu yapan Doğan, "Sporun ve sporcunun gelişimi kulüplerin mali ihtiyaçlarının karşılanmasıyla mümkün olacak" diyerek projenin önemini şu sözlerle anlattı:

"Bu projeler gerekli çünkü futbolun geliri belli. Rakiplerimiz stadında yıllık 100 milyon euro gelir sağlarken biz -5 milyon euro yapıyoruz, stadımız zarar ediyor. Bunlar ortadayken en azından bizim diğer taraflarda bu anlamdaki projelerde para kazanmamız gerekiyor ki Trabzonspor'u bir şekilde ayakta tutalım."

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ

İBB'nin bu hamlesi Trabzospor taraftarının tepkisini çekti. Taraftarlar, çifte standart uygulandığını savundu.

"ETİK DEĞİL"
Bir taraftar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mahkemeye başvurması bir kere bana göre etik değil. Daha önce verilmiş bir hak bu. Trabzonspor'la alakalı olduğu için onu düşünüyorum ki şöyle yani, Trabzonspor olduğu için bunu mahkemeye verdiler diğer takımlar almış olsaydı öyle bir uygulama yapmayacaklardı." ifadelerini kullandı.

"HADDİNE DEĞİL"
Bir başka taraftar ise, "Trabzonspor da Türkiye'nin 4. büyük takımıdır. Bizim de onlar kadar hakkımız vardır. O belediyenin de haddine değil devletin verdiğini şahıslar alamazlar." dedi.

"DAVAYA KARŞIYIM"

Trabzonspor'a gönül veren bir başka taraftar da "Kartal arazisiyle ilgili devletimizin vermiş olduğu bir onay var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı davaya karşıyım. Başkanımız da zaten gerekli açıklamaları yaptı, sonuna kadar başkanımızın ve kulübümüzün arkasındayım." ifadelerini kullandı.

Şimdi gözler mahkemeden çıkacak karara çevrildi.

TRABZONSPOR'UN KARTAL PROJESİ


Trabzonspor, İstanbul'un Kartal ilçesinde irtifak hakkına sahip olduğu yaklaşık 12.500 metrekarelik stratejik arazi üzerinde "Kartal Projesi"ni geliştiriyor. Kulübün ekonomisine kalıcı ve ciddi gelir sağlaması hedeflenen proje, modern bir iş-yaşam merkezine dönüşecek; toplam 150 bin metrekarelik alanda 5 katlı yapılarla 10.300 m² kiralanabilir ofis alanı, 50'ye yakın perakende ticari ünite, sosyal donanımlar ve 600 araçlık kapalı otopark içerecek. Yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım bedeliyle planlanan projede mimari ve fonksiyonel özellikleriyle İstanbul'un Anadolu yakasının yeni çekim merkezi olması amaçlanıyor.

