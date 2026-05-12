Çoğumuz onu ekranların usta oyuncusu olarak tanısak da Tarık Pabuçcuoğlu'nun geçmişinde dev bir sanayi tecrübesi yatıyor. Galatasaray Lisesi'nin ardından mimarlık eğitimi alan usta isim, tam 30 yıl boyunca 1000 kişinin çalıştığı ve yıllık 50 milyon dolar ihracat yapan bir tekstil fabrikasını yönetti.
Geçen Şubat ayında Aslı Şafak'la İşin Aslı programına konuk olan ünlü oyuncu, sanayicilikle tiyatroyu bir arada yürüttüğü o yılları şu sözlerle anlatıyor: "Sabah 8'de fabrikaya girer, akşam 6'da çıkıp tiyatroya giderdim. Tiyatro benim için bir rehabilitasyondu, sahneye çıktığımda tüm iş stresini unuturdum."
BODRUM'UN "GÖNÜLLÜ USTASI": BETONUNU KENDİ DÖKÜYOR
Bodrum'da sakin bir hayat sürse de boş durmaya tahammülü olmayan oyuncu; marangozluktan su tesisatına, kaynaktan inşaat işlerine kadar her şeyi kendi yapıyor. Evinde motor ayaklarını dondurmak için beton dökecek kadar el becerisi yüksek olan Pabuçcuoğlu, bu enerjisinin kaynağını "Durursam yaşlanırım" felsefesine bağlıyor. Hatta torunu Zeynep için bahçeye kendi elleriyle inşa ettiği 2,5 metrelik ağaç ev, usta oyuncunun en büyük gurur kaynaklarından biri.
BULAŞIK MAKİNESİNİ EMEKLİ EDEN HOBİSİ
Tarık Pabuçcuoğlu'nun en şaşırtıcı alışkanlıklarından biri ise bulaşık yıkama tutkusu. Evdeki makineyi neredeyse hiç kullanmadığını belirten oyuncu, bu "terapiyi" rahmetli dostu Rasim Öztekin'den bir tekne yolculuğunda öğrenmiş. Bulaşık yıkamayı bir meditasyon olarak gören usta oyuncu, tek başınayken bile her öğün sonrası soluğu lavaboda alıyor.
TELEVİZYONDA PRENS PHİLİP'İN CENAZE TÖRENİ PABUÇCUOĞLU'NUN ELİNDE CENNET ÇAMUR'U
Mutfaktaki maharetlerini anlatırken hafızalardan silinmeyecek bir tesadüfü de paylaşan Pabuçcuoğlu, annesinin o meşhur "macun kıvamındaki" irmik helvası lezzetini yıllarca aramış. Sonunda "Cennet Çamuru" tarifinde bu sırrı bulan usta oyuncu, mutfağa girip helvayı kavurmaya başladığı anlarda televizyonda İngiltere Prensi Philip'in cenaze töreni yayınlanıyormuş.
O anı esprili bir dille anlatan Pabuçcuoğlu, "Bir yandan helvayı kavuruyorum, bir yandan cenazeyi izliyorum. Prens Philip'in helvasını kavurdum" diyerek mutfaktaki absürt ama lezzetli imzasını esprili bir şekilde dile getiriyor.
"EŞİM BENİM EN YAKIN ARKADAŞIM"
Başarılı kariyerinin ve bitmek bilmeyen enerjisinin arkasındaki en büyük güç ise yarım asra yaklaşan mutlu evliliği. 20'li yaşların başında, hayatın ne olduğunu tam anlamadan ilkokul öğretmeni eşiyle hayatını birleştiren Pabuçcuoğlu, bu uzun yolculuğun şifresini "arkadaşlık" olarak tanımlıyor.
Yoğun fabrika temposu ve aylar süren tiyatro turneleri nedeniyle çoğu zaman ayrı kaldığı eşi için şu duygusal ifadeleri kullanıyor:
"Hayattaki en yakın arkadaşım eşim oldu. O çok sabırlıydı, her zaman en büyük destekçimdi. Şimdi eşim bazen benim annem gibi oluyor, ben de ona riayet eden o evin çocuğu... Biz beraber büyüdük, her şeyi beraber inşa ettik."
GALATASARAY LİSESİ'NDEN EFSANE KARAKTERLERE
Tarık Pabuçcuoğlu'nun bugün hayranlıkla izlediğimiz ustalığı, aslında çok sağlam bir akademik temel ve tiyatro tutkusuyla harmanlanmış durumda. Yatılı olarak okuduğu Galatasaray Lisesi'nin disiplinli ikliminden geçtikten sonra, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nü bitirerek mesleğe adım atan Pabuçcuoğlu, bir süre mimarlık yaptı. Ancak içindeki tiyatro ateşi hiçbir zaman sönmedi.
Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi Türk tiyatrosunun ekol topluluklarında sahne alarak profesyonelliğe adım atan usta isim, 1990'ların sonunda Türk televizyon tarihine damga vuran "İkinci Bahar" dizisindeki Kebapçı Vakkas karakteriyle milyonların gönlüne taht kurdu.
Ardından gelen "Hayat Bilgisi" dizisindeki Müdür Amil Sağlam rolü ise hafızalara kazındı. Kariyerine; Gülperi, Papatyam, Hayattan Korkma ve Şevkat Yerimdar gibi sayısız proje sığdıran sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra televizyon programcılığıyla da başarısını perçinledi.
AYRILSAK DA BERABERİZ
Gülgün Akansu ile olan hikayesi ise adeta "İkinci Bahar" tadında. 1971 yılında hayatlarını birleştiren ve bu mutlu evlilikten iki kız çocukları dünyaya gelen çift, 2001 yılında yollarını ayırma kararı alarak boşandı. Ancak hayatın onlara sunduğu o özel "arkadaşlık" bağı galip geldi ve ünlü çift yeniden bir araya gelerek birlikteliklerini bugüne dek sürdürdü.
-Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve sosyal medyadan alınmıştır.
"Saygımdan" şarkısında Bengü’yü binlerce kişi ağlattı: Mersin konserinde duygusal anlar