2026 Ağustos celbi kapsamında askere gitmeye hazırlanan yükümlülerin beklediği tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyuruya göre, yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde erişime açılacak.
Asker adayları, askerlik yerlerini e-Devlet sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
SINIFLANDIRMA SONUÇLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN DUYURULACAK
MSB'nin yayımladığı takvime göre seçim ve sınıflandırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yükümlülerin görev yerleri 30 Temmuz 2026'da açıklanacak. Sistemde yer alan bilgiler doğrultusunda adaylar hangi birlikte görev yapacaklarını öğrenebilecek.
Bakanlık ayrıca sınıflandırması tamamlanan yükümlülerin yeniden değerlendirmeye alınmayacağını da duyurdu.
BAKAYA KALANLAR İÇİN ÖNEMLİ UYARI
Yayımlanan açıklamada, daha önceki dönemlerde yedek subay veya yedek astsubay adayı olarak sınıflandırılan yükümlüler için de dikkat çeken bir detay yer aldı.
Buna göre, sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu kapsamında geçerli bir mazereti bulunmadan bakaya kalan adaylar, er statüsünde askere sevk edilecek.
ASKERLİK YERLERİ NASIL SORGULANACAK?
2026 Ağustos askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden öğrenilecek. Adayların sisteme giriş yapabilmeleri için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresine sahip olmaları gerekiyor.
Şifresi bulunmayan yükümlüler, PTT şubelerinden kimlik ibraz ederek e-Devlet şifresi alabilecek. Sisteme giriş yapan adaylar, ilgili hizmet ekranı üzerinden askerlik yerlerini görüntüleyebilecek.
2026 AĞUSTOS CELBİ SEVK TARİHLERİ AÇIKLANDI
MSB tarafından yayımlanan sevk takvimine göre yükümlülerin birliğe katılım tarihleri şu şekilde olacak:
Sınıflandırma sonuç ekranında yükümlülerin katılacakları birlik bilgisi, sevk tarihi ve teslim olacakları merkezlere ilişkin detayların yer alması bekleniyor.
Özellikle Ağustos celbinde silah altına alınacak adaylar, açıklanacak sonuçlarla birlikte yol ve hazırlık planlamalarını da netleştirecek.