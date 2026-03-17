Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki skandallarla "yönetilemeyecek" bir hal aldı. Partinin arınmasını isteyenler ise ya ihraç sopasıyla karşılaştı ya da aileye uzanan tehditlere maruz kaldı.
Bu durumun son örneği Afyonkarahisar'da kayıtlara geçti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partiden kopuşunu durduramayan Özgür Özel, "Parti için kocanı boşa" çıkışıyla siyasi tarihe geçecek bir rezalete imza attı. Özel, Köksal'a daha sonra bir dizi tehdit mesajları attı. Sürece müteakip Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceğini duyurdu.
"BENİ ÖZGÜR ÖZEL TEHDİT ETTİ, BURNUMDAM GETİRDİ"
"Evet, ben tehdit edildim. Beni Özgür Özel tehdit etti. Burnumdan getirdi" beyanında bulunan Köksal, Özel'in "2 yıl sonra iktidara geleceğim. Seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın" dediğini öne sürdü.
"KOCANI BOŞA" MESAJINA SERT YANIT
"Parti için kocandan boşan" mesajına da çok sert bir dille yanıt verdi.
Burcu Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?" dedi.
BURCU KÖKSAL UŞAK DEFTERİNİ AÇTI
Köksal'ın "Kocam otel odalarında basılmadı" vurgusu doğrudan CHP'deki gayri ahlaki düzeni işaret ediyor.
ÖZKAN YALIM OTEL ODASINDA BASILMIŞTI
Bilindiği üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kendisinden 30 yaş küçük belediye personeli ile otel odasında uygunsuz bir şekilde basılmıştı.
Hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Yalım, kendi otelinde Özgür Özel ve partinin tepe kadrosunun kayıtsız bir şekilde defalarca kez kaldığını anlatmıştı.
YALIM ÖZGÜR ÖZEL'İ VE CHP'LİLERİ PATLATTI: OTELİMDE DEFALARCA KEZ KAYITSIZ KALDILAR
Özel'in 7-8 defa Yalım Garden'da konakladığını belirtip "Eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel'in geçmiş tarihlerde benim otelin restoranında birlikte yemek yedikleri hususu doğrudur, ancak ben aralarında bir gönül ilişkisi olup olmadığı noktasında duyumlar dışında herhangi bir bilgiye sahip değilim" demişti.
Dahası söz konusu otelde gizli kayıt yapıldığına dair iddialar mercek altına alınmış, oteldeki bir bilgisayardan skandal görüntüler çıkmıştı.
"CHP'NİN ADI TOPLUMU RAHATSIZ EDEN ŞEYLERLE GÜNDEMDE"
Öte yandan CHP'nin adının toplumu rahatsız eden skandallarla anılmasından rahatsız olduğunu söyleyen Köksal, "Geçmişte bu tip olaylara karışanlar mutlaka ihraç edilirdi, artık bunları eleştirenler ihraç ediliyor. Mobbinge uğradım ve artık yoruldum. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı" dedi.
ÖZEL'İN İLK MESAJ VAKASI DEĞİL!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Parti için kocanı boşa" mesajı CHP'deki yönetilememe sorununu bir kez daha gündeme getirdi.
Özel'in daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ve AK Parti'ye katılan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın eşine attığı iddia edilen mesajlar gündeme geldi.
Özarslan'a ağır hakaret içeren mesajlar atıldığı bilinirken Budak'ın eşine ise "Kocanız dik durmadı", "Sizi önümüzdeki dönemde CHP milletvekili adayı olarak gösterelim" teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.
