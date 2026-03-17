Burcu Köksal CHP'ye havlu attırdı! Özgür Özel'i Uşak'tan vurdu: Kocam beni otel odasında aldatmadı ki boşayayım

CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Kocandan boşan" mesajına zehir zemberek bir yanıt verdi. "Kocam beni otel odasında aldatmadı ki boşayayım" diyen Köksal, Uşak defterini açtı. Bilindiği üzere Özkan Yalım otel odasında eşini aldatırken yakalanmıştı. Etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olan Yalım ise otelinde Özgür Özel ve CHP'nin tepe kadrosunun defalarca kez kayıtsız bir şekilde kaldığını söyledi. Dolayısıyla Burcu Köksal "Ben otel odasında aldatılmadım" diyerek CHP'deki gayri ahlaki çarpık düzeni işaret ediyor.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a 'parti için kocanı boşa' mesajı gönderdi ve tehdit etti.
  • CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Burcu Köksal ise "Kocam beni otel odasında aldatmadı ki boşayayım" yanıtını verdi.
  • Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım daha önce otel odasında belediye personeliyle uygunsuz şekilde basılmış ve Özgür Özel'in kendi otelinde defalarca kayıtsız kaldığını belirtmişti. Köksal "Ben otel odasında aldatılmadım" diyerek CHP'deki gayri ahlaki çarpık düzeni işaret etmiş oldu.
  • Burcu Köksal, CHP'de mobbinge uğradığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki skandallarla "yönetilemeyecek" bir hal aldı. Partinin arınmasını isteyenler ise ya ihraç sopasıyla karşılaştı ya da aileye uzanan tehditlere maruz kaldı.

Bu durumun son örneği Afyonkarahisar'da kayıtlara geçti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partiden kopuşunu durduramayan Özgür Özel, "Parti için kocanı boşa" çıkışıyla siyasi tarihe geçecek bir rezalete imza attı. Özel, Köksal'a daha sonra bir dizi tehdit mesajları attı. Sürece müteakip Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceğini duyurdu.

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Burcu Köksal kendisine ʺKocanı boşaʺ diyen Özgür Özel'e zehir zemberek bir yanıt verdi

"BENİ ÖZGÜR ÖZEL TEHDİT ETTİ, BURNUMDAM GETİRDİ"

"Evet, ben tehdit edildim. Beni Özgür Özel tehdit etti. Burnumdan getirdi" beyanında bulunan Köksal, Özel'in "2 yıl sonra iktidara geleceğim. Seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın" dediğini öne sürdü.

"KOCANI BOŞA" MESAJINA SERT YANIT

"Parti için kocandan boşan" mesajına da çok sert bir dille yanıt verdi.

Burcu Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?" dedi.

Özkan Yalım otel odasında sevgilisiyle basılmıştı

BURCU KÖKSAL UŞAK DEFTERİNİ AÇTI

Köksal'ın "Kocam otel odalarında basılmadı" vurgusu doğrudan CHP'deki gayri ahlaki düzeni işaret ediyor.

ÖZKAN YALIM OTEL ODASINDA BASILMIŞTI

Bilindiği üzere Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, kendisinden 30 yaş küçük belediye personeli ile otel odasında uygunsuz bir şekilde basılmıştı.

Hakkında devam eden yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlıktan faydalanan Yalım, kendi otelinde Özgür Özel ve partinin tepe kadrosunun kayıtsız bir şekilde defalarca kez kaldığını anlatmıştı.

Özkan Yalım otelinde CHP'lilerin kayıtsız bir şekilde defalarca kez kaldığını söyledi


YALIM ÖZGÜR ÖZEL'İ VE CHP'LİLERİ PATLATTI: OTELİMDE DEFALARCA KEZ KAYITSIZ KALDILAR

Özel'in 7-8 defa Yalım Garden'da konakladığını belirtip "Eski Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Özgür Özel'in geçmiş tarihlerde benim otelin restoranında birlikte yemek yedikleri hususu doğrudur, ancak ben aralarında bir gönül ilişkisi olup olmadığı noktasında duyumlar dışında herhangi bir bilgiye sahip değilim" demişti.

Dahası söz konusu otelde gizli kayıt yapıldığına dair iddialar mercek altına alınmış, oteldeki bir bilgisayardan skandal görüntüler çıkmıştı.

Burcu Köksal ʺCHP'de siyaset yapma imkanı kalmadıʺ dedi


"CHP'NİN ADI TOPLUMU RAHATSIZ EDEN ŞEYLERLE GÜNDEMDE"

Öte yandan CHP'nin adının toplumu rahatsız eden skandallarla anılmasından rahatsız olduğunu söyleyen Köksal, "Geçmişte bu tip olaylara karışanlar mutlaka ihraç edilirdi, artık bunları eleştirenler ihraç ediliyor. Mobbinge uğradım ve artık yoruldum. CHP'de siyaset yapma imkanı kalmadı" dedi.

ÖZEL'İN İLK MESAJ VAKASI DEĞİL!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Parti için kocanı boşa" mesajı CHP'deki yönetilememe sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

Özel'in daha önce Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a ve AK Parti'ye katılan Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak'ın eşine attığı iddia edilen mesajlar gündeme geldi.

Özarslan'a ağır hakaret içeren mesajlar atıldığı bilinirken Budak'ın eşine ise "Kocanız dik durmadı", "Sizi önümüzdeki dönemde CHP milletvekili adayı olarak gösterelim" teklifinde bulunduğu iddia edilmişti.

