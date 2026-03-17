CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçen Burcu Köksal ise "Kocam beni otel odasında aldatmadı ki boşayayım" yanıtını verdi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım daha önce otel odasında belediye personeliyle uygunsuz şekilde basılmış ve Özgür Özel'in kendi otelinde defalarca kayıtsız kaldığını belirtmişti. Köksal "Ben otel odasında aldatılmadım" diyerek CHP'deki gayri ahlaki çarpık düzeni işaret etmiş oldu.

Burcu Köksal, CHP'de mobbinge uğradığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki skandallarla "yönetilemeyecek" bir hal aldı. Partinin arınmasını isteyenler ise ya ihraç sopasıyla karşılaştı ya da aileye uzanan tehditlere maruz kaldı.



Bu durumun son örneği Afyonkarahisar'da kayıtlara geçti.



Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partiden kopuşunu durduramayan Özgür Özel, "Parti için kocanı boşa" çıkışıyla siyasi tarihe geçecek bir rezalete imza attı. Özel, Köksal'a daha sonra bir dizi tehdit mesajları attı. Sürece müteakip Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceğini duyurdu.

CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Burcu Köksal kendisine ʺKocanı boşaʺ diyen Özgür Özel'e zehir zemberek bir yanıt verdi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı) "BENİ ÖZGÜR ÖZEL TEHDİT ETTİ, BURNUMDAM GETİRDİ"



"Evet, ben tehdit edildim. Beni Özgür Özel tehdit etti. Burnumdan getirdi" beyanında bulunan Köksal, Özel'in "2 yıl sonra iktidara geleceğim. Seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın" dediğini öne sürdü.



"KOCANI BOŞA" MESAJINA SERT YANIT



"Parti için kocandan boşan" mesajına da çok sert bir dille yanıt verdi.



Burcu Köksal, "Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı, benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok, ben kocamı niye boşayacakmışım?" dedi.