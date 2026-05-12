Özkan Yalım "Elden 1 milyon verdim" demişti! Manisa BB danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Yolsuzluk tutuklusu Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği "Özgür Özel'in talimatıyla 1 milyon TL'yi elden teslim ettim" ifadesi sonrası, Özel'in çocukluk arkadaşı ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı.

YALIM'IN İTİRAFLARI: 1 MİLYONU ELDEN VERDİM

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadede CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Yalım, Özel'e nakit para, lüks hediyeler ve araç masrafları ödediğini öne sürdü. 1 milyon TL'yi ise "Demirhan" isimli şahsa teslim ettiğini belirtti. Yalım'ın savcılığa verdiği ifadesine göre, 2023 CHP kurultayı öncesi kongre masrafları için Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdi.

Bu paranın 200 bin TL'lik kısmını Manisa'daki Özel'in evinin önündeki duvarın üstüne poşet içinde bıraktığını, kalan 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Özgür Özel'in talimatıyla "Demirhan" (iddialara göre Demirhan Gözaçan) isimli yakınına çanta içinde teslim ettiğini anlattı.

Yalım ayrıca şu iddialarda bulundu:

Özgür Özel'e pahalı bir kol saati hediye ettiğini,

Özel'in eşi ve kızına lüks çantalar gönderdiğini, daha sonra tekrar bir çanta daha yolladığını,

Özel'in babası adına alınan araç için yaklaşık 180 bin TL fiyat farkını kendisinin ödediğini,

Özel'in kullandığı Mercedes V300 makam aracının VIP dönüşüm masraflarının da Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını belirtti.

DEMİRHAN GÖZAÇAN GÖZALTINA ALINDI

Yalım'ın ifadelerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.