Özkan Yalım "Elden 1 milyon verdim" demişti! Manisa BB danışmanı Demirhan Gözaçan gözaltına alındı
CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği şok ifadelerin ardından, Özgür Özel’in 40 yıllık arkadaşı ve "kara kutusu" olarak bilinen Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan bu sabah gözaltına alındı. Yolsuzluk soruşturmasında itirafçı olan Yalım'ın, "Özgür Özel’in talimatıyla 1 milyon TL nakit parayı Denizli’de çanta içinde Demirhan’a teslim ettim." ifadelerini kullanmıştı.
YALIM'IN İTİRAFLARI: 1 MİLYONU ELDEN VERDİM
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ifadede CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
Yalım, Özel'e nakit para, lüks hediyeler ve araç masrafları ödediğini öne sürdü. 1 milyon TL'yi ise "Demirhan" isimli şahsa teslim ettiğini belirtti. Yalım'ın savcılığa verdiği ifadesine göre, 2023 CHP kurultayı öncesi kongre masrafları için Özgür Özel'e toplam 1 milyon 200 bin TL nakit para verdi.
Bu paranın 200 bin TL'lik kısmını Manisa'daki Özel'in evinin önündeki duvarın üstüne poşet içinde bıraktığını, kalan 1 milyon TL'yi ise Denizli'de Özgür Özel'in talimatıyla "Demirhan" (iddialara göre Demirhan Gözaçan) isimli yakınına çanta içinde teslim ettiğini anlattı.
Yalım ayrıca şu iddialarda bulundu:
- Özgür Özel'e pahalı bir kol saati hediye ettiğini,
- Özel'in eşi ve kızına lüks çantalar gönderdiğini, daha sonra tekrar bir çanta daha yolladığını,
- Özel'in babası adına alınan araç için yaklaşık 180 bin TL fiyat farkını kendisinin ödediğini,
- Özel'in kullandığı Mercedes V300 makam aracının VIP dönüşüm masraflarının da Uşak Belediyesi tarafından karşılandığını belirtti.
DEMİRHAN GÖZAÇAN GÖZALTINA ALINDI
Yalım'ın ifadelerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın bu sabah gözaltına alındığı öğrenildi.
ÖZEL'İN KARA KUTUSU
Demirhan Gözaçan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 40 yıllık çocukluk ve gençlik arkadaşı olarak biliniyor. İkili arasındaki yakın ilişki, Manisa kökenli ortak geçmişlerine dayanıyor. Özgür Özel, Gözaçan'ı "sevgili dostum, gençlik arkadaşım, siyaset ve yol arkadaşım" diyerek doğum günü paylaşımlarında kamuoyuna duyurmuştu.
Gözaçan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve MANULAŞ yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor daha önce CHP Manisa İl Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Gözaçan, "il yönetiminde belediyede çalışılamaz" genelgesine rağmen bu çifte görev nedeniyle tartışma yaratmış, ardından il yönetiminden istifa etmişti. CHP Manisa İl Başkanı, atamanın Özel'in bilgisi dahilinde yapıldığını açıklamıştı. Gözaçan, Özel'in Manisa'daki en güvendiği isimlerden biri olarak "kara kutu" şeklinde nitelendirili