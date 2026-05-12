CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkındaki İddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi | 2 bakanlık davacı oldu
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP’li Bolu Belediyesi’ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve Vakıflar Kanunu’na muhalefet suçlamaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada iddianame tamamlandı. Tutuklu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Başkan Yardımcısı Süleyman Can’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında hazırlanan 178 sayfalık iddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı da davacı/müşteki kurumlar arasında yer aldı.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve Vakıflar Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
BAKANLIKLAR DA DAVACI OLDU
178 sayfalık iddianamede Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı davacı/müşteki kurumlar arasında yer aldı.
BOLU BELEDİYESİ'NE 28 ŞUBAT'TA OPERASYON DÜZENLENDİ
Bolu Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında 28 Şubat'ta "irtikap" operasyonu düzenlendi.
Operasyonda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can, Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan, BolSev Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız, belediye meclisi üyeleri H.E.S, B.Ö. ve C.G. gözaltına alındı.
BELEDİYE YÖNETİMİNDEN ÇOK SAYIDA İSİM DOSYADA
Soruşturma kapsamında eski Zabıta Müdürü H.Y, eski İnsan Kaynakları Müdürü ve mevcut İtfaiye Müdürü M.A, eski Yazı İşleri Müdürü T.A, eski belediye meclisi üyesi ve Bolu Bel AŞ Yönetim Kurulu Başkanı E.T, İmar Müdürü S.P. ile imar müdürlüğü personeli Y.B. de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
TANJU ÖZCAN VE SÜLEYMAN CAN TUTUKLANDI
Operasyonun ardından Tanju Özcan ile Süleyman Can tutuklandı.
Diğer 11 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Özcan, İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırıldı.
4 NİSAN'DA YENİ GÖZALTI VE TUTUKLAMA KARARLARI
Soruşturma kapsamında 4 Nisan'da Belediye Meclisi üyesi Cihan Tutal'ın yanı sıra daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ve BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız yeniden gözaltına alınmıştı. Bu isimler, işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.
