CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan Hakkındaki İddianame Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi | 2 bakanlık davacı oldu

28 Şubat'ta düzenlenen operasyonda Tanju Özcan, Süleyman Can ve belediye yönetiminden çok sayıda isim gözaltına alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanlığı iddianamede davacı kurumlar arasında yer aldı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Bolu Belediyesi'ne yönelik rüşvet, irtikap, dolandırıcılık ve Vakıflar Kanunu'na muhalefet suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada iddianame tamamlandı. Tutuklu Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.