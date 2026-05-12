Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Beşiktaş, yeni sezon öncesi Lille forması giyen Nabil Bentaleb'in transferi için devreye girdi.

Fransız basını, Beşiktaş'ın Bentaleb'in transfer şartlarını araştırdığını duyurdu.

Bentaleb'in sezon sonunda Lille ile sözleşmesinin sona erecek olması, Beşiktaş için avantaj sağlıyor.

31 yaşındaki Bentaleb, daha önce Tottenham Hotspur, Newcastle United ve Schalke 04 gibi kulüplerde oynadı.

Bentaleb, bu sezon Lille formasıyla Ligue 1'de 25 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi orta saha transferi için Fransa'ya yöneldi. Siyah-beyazlıların, Lille forması giyen Nabil Bentaleb için devreye girdiği öne sürüldü. FRANSIZ BASINI DUYURDU Fransız basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş, deneyimli orta saha oyuncusunun transfer şartlarını araştırmaya başladı. Siyah-beyazlı yönetimin, uzun süredir orta sahada eksikliği hissedilen sert ve mücadeleci profil için Bentaleb'i önemli adaylardan biri olarak gördüğü belirtildi.

Nabil Bentaleb birçok önemli kulüpte forma giydi BONSERVİSİ ELİNDE OLACAK 31 yaşındaki futbolcunun Lille ile sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bonservisini eline alacak olması, Beşiktaş cephesinde transferin cazibesini artıran en önemli detaylardan biri olarak değerlendiriliyor. AVRUPA'NIN DEVLERİNDE OYNADI 2023-24 sezonundan bu yana Lille forması giyen Bentaleb, kariyerinde önemli kulüplerde forma giydi. Cezayirli futbolcu daha önce Tottenham Hotspur, Newcastle United ve Schalke 04 gibi Avrupa ekiplerinde görev yaptı.