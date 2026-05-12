Başkan Erdoğan 5,3 milyar dolarlık yeni teşvik paketini açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Yeni bir teşvik paketi açıklayan Başkan Erdoğan, "10 yıl boyunca planladığımız 5,3 milyar dolarlık finansman paketinin ilk ayağını bu yıl içinde girişimcilerimizin kullanımına açıyoruz." dedi.
Hızlı Özet Göster
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı'nda konuştu.
- Erdoğan, çiftçilere bu yıl için 930 milyar lira destek sağlanacağını açıkladı.
- Tarım ve gıda alanına yatırım yapacaklara 10 yıl boyunca 5,3 milyar dolarlık finansman paketi sunulacak ve 750 milyon doları 2026'da kullanıma açılacak.
- Türkiye'de 206 çeşit tarım mahsulü yetiştirildiği, sebze üretiminde dünyada 3'üncü, meyvede 4'üncü sırada olunduğu belirtildi.
- Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde traktör lastiklerini ateşe vererek milli iradeyi savunan çiftçilere teşekkür etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Kutlama Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan’dan çiftçiye 5,3 milyar dolarlık müjde: "Tarımda yeni dönem başlıyor"
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Değerli çiftçi kardeşlerim, kıymetli üreticilerimiz, bakanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Dünya Çiftçiler Günü vesilesi ile sizlerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Bu gazi mekana hepiniz hoş geldiniz.
Bugün Türkiye'de tarım ayaktaysa, üretim, ihracat rekorlar kırıyorsa bunda sizin payınız var. Topraklarımız en verimli şekilde korunuyorsa bunda sizin katkınız var. Vesayet zincirleri kırıldıysa bunda sizlerin hayır duası ve desteği var. 15 Temmuz ihanetinin bozguna uğratılmasında büyük rolünüz var. O gece traktör lastiklerini ateşe veren, milli iradeyi canı pahasına müdafaa eden tüm çiftçi kardeşlerimize bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Yokluğunuzu rabbim bu ümmete, millete göstermesin.
Tarım ve toprak bizim değerler piramidimizde çok önemli bir yere sahiptir. Dünyayı ahiretin tarlası gören inancın mensuplarıyız. Toprak bizde su gibi azizdir, hayattır, berekettir, nimettir, saflık ve temizlik vesilesidir. Bizim için toprak sadece üstündeki nimetlerle değil altındaki şehitlerle, velilerle de kıymetlidir.
86 MİLYONUN GIDA EMNİYETİ GÜVENDE
Toprak bizim için üstündekilerle birlikte altındakilerle de mübarektir. Bu anlayış ile göreve geldiğimiz günden bu yana çiftçilerimizin ve toprağımızın adeta üzerine titredik. Desteklerimiz ile, kredi destekleri ile toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için 930 milyar liraya çıkardık. Su stresi ve iklim krizi yanında salgın, sıcak savaşlar da gıda arz güvenliğinin önemini tescilledi.
Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak bunlara karşı önlemlerimizi önceden aldık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi korurken, 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sağlamayı başardık.
Gıda milliyetçiliğini yaygınlık kazandı. Tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Ambarın anahtarı kimde ise güç ondadır. Etrafımızı saran ataş çemberinden ülkemizi korurken vatandaşımızın da gıda emniyetini sağlamayı başardık. Kardeş ülkeleri sarsan çatışmalarında ülkemizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Gübre stoklarımız yeterli seviyede.
AVRUPA'DA BAL ÜRETİMİNDE LİDERİZ
İlave bir takım tedbiri de hayata geçirdik. Cennet vatanımızda 206 çeşit tarım mahsulü yetişiyor. Birçoğunda kendimize yeter durumdayız. Sebze üretiminde 3, meyvede 4.'yüz. 21 üründe ilk üçteyiz. Bal üretiminde Avrupa'da lider su yetiştiriciliğinde ikinci sıradayız. Yağışlar iyi seyrediyor, sulamada sıkıntımız bulunmuyor. Zirai don gibi hadiselerle düşüş yaşayan bitkisel üretimimiz bu yıl yeniden yükselişe geçecek. Birçok üründe bu yıl çok bereketli bir yıl olacak.
Kırsal kalkınma sadece tarım değil, kalkınma politikamızın da temelini teşkil ediyor.
İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmalardan tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz.
Tarımda, gübre ve gübre hammadde tedariklerini zaten yapmıştık, gübre stoklarımız yeterli seviyededir.
24 AY GERİ ÖDEMESİZ
Tarımda planlamanın ikinci aşamasına geçiyoruz. Pazarlama sorunu yaşamayacağınız ürünlerin doğru yerde işleneceği sistemi hayata geçiriyoruz. Dönüşüm projesini bu yıl içinde başlatıyoruz. Proje ile tarım ve gıda alanına yatırım yapacak olanlara finansmana erişimini kolaylaştıracağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz, 7 yıla kadar vadeli, proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.
5,3 MİLYAR DOLARLIK YENİ PAKET
10 yıl boyunca 5,3 milyar dolarlık bu paketin 750 milyon dolarını 2026'da kullanıma açıyoruz. Bu proje kapsamında kredi garanti fonunun da dahil olacağı mekanizma ile krediye erişimde sorun yaşayanlar için 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturacağız. Böylece 400 bin çiftçinin ürünlerini pazarlayacağı yeni kanallar oluşturacağız.