Galatasaray, Süper Lig şampiyonluk kutlamalarını Kasımpaşa maçı öncesinde gerçekleştirecek.

Süper Lig'de bir kez daha mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk organizasyonunun detayları netleşmeye başladı. Yönetimin, kupa seremonisini pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına bırakmadan daha erken bir tarihte gerçekleştirme kararı aldığı belirtildi.

Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti.

GALATASARAY LİSESİ'NDEN BAŞLAYACAK Antalyaspor karşılaşmasının ardından futbolculara 4 gün izin verileceği öğrenilirken, kutlama programı için çarşamba akşamı üzerinde uzlaşıldı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların, organizasyon öncesinde Galatasaray Lisesi'nde bir araya geleceği ifade edildi.