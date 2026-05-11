CANLI YAYIN
Geri

Galatasaray'dan flaş kutlama kararı! Ne sanatçı ne Yenikapı

Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupa töreni için Kasımpaşa maçını beklememe kararı aldı. Sarı-kırmızılılarda kutlamaların çarşamba akşamı yapılacağı öğrenildi. Yönetimin, geçen sezon Yenikapı’daki kutlamalarda yaşanan uzun konser programlarının tekrar edilmemesi adına bu kez sanatçı davet etmeme kararı aldığı öğrenildi. Program Rams Park'ta gerçekleştirilecek.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan flaş kutlama kararı! Ne sanatçı ne Yenikapı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Galatasaray, Süper Lig şampiyonluk kutlamalarını Kasımpaşa maçı öncesinde gerçekleştirecek.
  • Kutlama programı için çarşamba akşamı üzerinde uzlaşıldığı belirtildi.
  • Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların Galatasaray Lisesi'nde bir araya geleceği ifade edildi.
  • Takım, Beyoğlu'ndan üstü açık otobüsle RAMS Park'a geçecek.
  • RAMS Park'ta havai fişek gösterileri, drone şovları ve DJ performanslarının yer alacağı belirtildi.

Süper Lig'de bir kez daha mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk organizasyonunun detayları netleşmeye başladı. Yönetimin, kupa seremonisini pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına bırakmadan daha erken bir tarihte gerçekleştirme kararı aldığı belirtildi.

Galatasaray 26. şampiyonluğunu ilan etti.
GALATASARAY LİSESİ'NDEN BAŞLAYACAK

Antalyaspor karşılaşmasının ardından futbolculara 4 gün izin verileceği öğrenilirken, kutlama programı için çarşamba akşamı üzerinde uzlaşıldı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların, organizasyon öncesinde Galatasaray Lisesi'nde bir araya geleceği ifade edildi.

Galatasaray bu sezon kutlamaları Yenikapı'da yapmayacak.
ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE RAMS PARK'A

Sarı-kırmızılı takımın daha sonra Beyoğlu'ndan hareket edecek üstü açık otobüsle RAMS Park'a geçeceği aktarıldı. Taraftarların güzergah boyunca kutlamalara eşlik etmesi bekleniyor.

Yönetim, kutlamaların Rams Park'ta olmasına karar verdi.

GÖRSEL ŞOV HAZIRLANIYOR

RAMS Park'ta düzenlenecek organizasyonda havai fişek gösterileri, drone şovları ve DJ performanslarının yer alacağı belirtildi. Yönetimin, geçen sezon Yenikapı'daki kutlamalarda yaşanan uzun konser programlarının tekrar edilmemesi adına bu kez sanatçı davet etmeme kararı aldığı öğrenildi.

Galatasaray'da kutlama programının, şampiyonluk atmosferini taraftarlarla birlikte statta yaşatacak şekilde planlandığı ifade edildi.

Türkiye'nin Bayern Münih'i Galatasaray! Ezeli rakipleriyle arasını açtı
SONRAKİ HABER

Türkiye'nin Bayern Münih'i Galatasaray!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler