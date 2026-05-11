Süper Lig'de bir kez daha mutlu sona ulaşan Galatasaray'da şampiyonluk organizasyonunun detayları netleşmeye başladı. Yönetimin, kupa seremonisini pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçına bırakmadan daha erken bir tarihte gerçekleştirme kararı aldığı belirtildi.
GALATASARAY LİSESİ'NDEN BAŞLAYACAK
Antalyaspor karşılaşmasının ardından futbolculara 4 gün izin verileceği öğrenilirken, kutlama programı için çarşamba akşamı üzerinde uzlaşıldı. Teknik direktör Okan Buruk ve futbolcuların, organizasyon öncesinde Galatasaray Lisesi'nde bir araya geleceği ifade edildi.
ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE RAMS PARK'A
Sarı-kırmızılı takımın daha sonra Beyoğlu'ndan hareket edecek üstü açık otobüsle RAMS Park'a geçeceği aktarıldı. Taraftarların güzergah boyunca kutlamalara eşlik etmesi bekleniyor.
GÖRSEL ŞOV HAZIRLANIYOR
RAMS Park'ta düzenlenecek organizasyonda havai fişek gösterileri, drone şovları ve DJ performanslarının yer alacağı belirtildi. Yönetimin, geçen sezon Yenikapı'daki kutlamalarda yaşanan uzun konser programlarının tekrar edilmemesi adına bu kez sanatçı davet etmeme kararı aldığı öğrenildi.
Galatasaray'da kutlama programının, şampiyonluk atmosferini taraftarlarla birlikte statta yaşatacak şekilde planlandığı ifade edildi.