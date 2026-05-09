Yalım daha önce 8 Mayıs 2026'da etkin pişmanlık ifadesi vererek belediye kaynaklarını şahsi işleri ve özel ilişkilerinde kullandığını kabul etmişti.

Yalım ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300'ün 170 bin Euro + KDV'lik VIP dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini beyan etti.

Yalım ayrıca Uşakspor futbolcularının belediyede işçi gösterilmesi, battaniyeye sarılı 130 bin dolar ve aile bireylerine tahsis edilen belediye araçları gibi konuları anlattı.

Hakkında yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu ihalelerine fesat karıştırma", "irtikap" ve "rüşvet" soruşturmalarından tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebinde bulunduğu bildirildi. TUTUKLANDI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart 2026'da 21 yaşındaki sevgilisi ile otel odasında yakalanan Yalım tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı. PİŞMANLIKTA EK İFADE TALEBİ



Geçtiğimiz günlerde verdiği "etkin pişmanlık" talebinde bulunan ve ifade veren Yalım'ın yeni bir ek ifade talebinde bulunduğu bildirildi. Yalım'ın ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.