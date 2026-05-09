CHP'li Özkan Yalım etkin pişmanlık kapsamında yeni ek ifade verecek: Çağlayan Adliyesi'ne götürülüyor

Hakkında yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu ihalelerine fesat karıştırma", "irtikap" ve "rüşvet" soruşturmalarından tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebinde bulunduğu bildirildi. Etkin pişmanlık kapsamında ifadesi alınan Yalım'ın ek ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne götürüldüğü öğrenildi.

  • Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap ve rüşvet suçlamalarıyla tutuklu bulunduğu sırada yeni bir ek ifade verme talebinde bulundu.
  • Yalım, ek ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü.
  • Yalım daha önce 8 Mayıs 2026'da etkin pişmanlık ifadesi vererek belediye kaynaklarını şahsi işleri ve özel ilişkilerinde kullandığını kabul etmişti.
  • Yalım ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edilen Mercedes V300'ün 170 bin Euro + KDV'lik VIP dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini beyan etti.
  • Yalım ayrıca Uşakspor futbolcularının belediyede işçi gösterilmesi, battaniyeye sarılı 130 bin dolar ve aile bireylerine tahsis edilen belediye araçları gibi konuları anlattı.

Hakkında yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu ihalelerine fesat karıştırma", "irtikap" ve "rüşvet" soruşturmalarından tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni bir ek ifade verme talebinde bulunduğu bildirildi.

TUTUKLANDI GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 27 Mart 2026'da 21 yaşındaki sevgilisi ile otel odasında yakalanan Yalım tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

PİŞMANLIKTA EK İFADE TALEBİ

Geçtiğimiz günlerde verdiği "etkin pişmanlık" talebinde bulunan ve ifade veren Yalım'ın yeni bir ek ifade talebinde bulunduğu bildirildi. Yalım'ın ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

YALIM DAHA ÖNCE ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERDİ

Yalım 8 Mayıs 2026'da Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık ifadesi vererek belediye kaynaklarını şahsi işleri ve özel ilişkilerinde kullandığını kabul etti.

Yalım'ın ifadesinde Uşakspor futbolcularının belediyede işçi gösterilmesi, belediye bütçesinden spor kulüplerine aktarılan milyonlar, battaniyeye sarılı 130 bin dolar, özel daireye gönderilen Uşak halıları ve aile bireylerine tahsis edilen belediye araçları tek tek anlatıldı.

CHP'li Yalım Özel'in aracının dönüşüm bedelini belediye kaynaklarından ödedi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN MAKAM ARACININ VIP DÖNÜŞÜM BEDELİNİ ÖDEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Dosyanın en dikkat çeken bölümlerinden biri ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına tahsis edildiği belirtilen Mercedes V300'ün 170 bin Euro + KDV'lik VIP dönüşüm bedelinin Uşak Belediyesi tarafından ödendiğine yönelik beyan ve kurultay öncesi verilen 1.2 milyon oldu. Yalım, bu işlemler nedeniyle pişman olduğunu belirterek oluşan kamu zararını ödemek istediğini söyledi.

