Jose Mourinho Galatasaray taraftarını kızdıracak! Transferdeki hedefi Victor Osimhen

Nijeryalı oyuncu, bu sezon Galatasaray formasıyla 33 maçta 22 gol ve 8 asistle toplam 30 gole katkı sağladı.

Galatasaray'da Victor Osimhen transfer gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda üst üste şampiyonluk yaşayan Nijeryalı yıldız için bu kez Real Madrid iddiası gündeme geldi.

Victor Osimhen birçok kulübün listesinde

DEĞERİ 75 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.

Galatasaray'ın oyuncunun sportif ve ekonomik değerini göz önünde bulundurarak yıldız futbolcudan beklentisini en az 150 milyon euro olarak belirledi.