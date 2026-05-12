Jose Mourinho Galatasaray taraftarını kızdıracak! Transferdeki hedefi Victor Osimhen
Jose Mourinho’nun Real Madrid’e dönmesi halinde Victor Osimhen’i transfer hedeflerinden biri olarak belirlediği iddia edildi. Galatasaray ise Nijeryalı golcüyü kadroda tutmak istiyor.
Galatasaray'da Victor Osimhen transfer gündeminin merkezinde yer almaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda üst üste şampiyonluk yaşayan Nijeryalı yıldız için bu kez Real Madrid iddiası gündeme geldi.
MOURINHO DETAYI
2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho, sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Benfica'nın başına geçmişti.
Portekizli teknik adamın gelecek sezon Real Madrid'e dönebileceği iddiaları Avrupa basınında konuşulurken, Mourinho'nun Madrid'e gitmesi halinde Victor Osimhen'i potansiyel transfer hedefleri arasına alacağı öne sürüldü.
GALATASARAY BIRAKMAK İSTEMİYOR
Africa Foot'un haberine göre Galatasaray'ın kararlı tutumu nedeniyle Osimhen'in Real Madrid'e transferinin gerçekleşmesi zor görünüyor.
Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız golcüyü önümüzdeki sezon da kadroda tutmak istediği belirtildi.
DEĞERİ 75 MİLYON EURO
Transfermarkt verilerine göre Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 75 milyon euro olarak gösteriliyor.
Galatasaray'ın oyuncunun sportif ve ekonomik değerini göz önünde bulundurarak yıldız futbolcudan beklentisini en az 150 milyon euro olarak belirledi.
SEZONA DAMGA VURDU
Victor Osimhen, bu sezon Galatasaray formasıyla 33 resmi maçta görev aldı.
Nijeryalı santrfor bu karşılaşmalarda 22 gol ve 8 asistlik performans göstererek toplamda 30 gole doğrudan katkı sağladı.
TRANSFERDE ZOR DOSYA
Real Madrid gibi dev bir kulübün ilgisi transfer gündemini hareketlendirse de Galatasaray'ın Osimhen'i bırakmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi hedefleri doğrultusunda yıldız golcüyü takımda tutarak yeni sezona güçlü girmek istiyor.