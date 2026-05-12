İstanbul tarihinde görülmemiş tablo: İSKİ faturaları elektriği solladı! Ucuz su vaadi yalan oldu

ASTRONOMİK ARTIŞ

2010 ile 2026 yılları arasındaki yaklaşık 10 metreküplük su ve 200 kilovatsaatlik elektrik faturası tutarları İSKİ ve EPDK verilerine göre şöyle sıralandı:

2010 yılında: Su 29 TL, Elektrik 54 TL

2011 yılında: Su 32 TL, Elektrik 58 TL

2012 yılında: Su 35 TL, Elektrik 62 TL

2013 yılında: Su 39 TL, Elektrik 67 TL

2014 yılında: Su 46 TL, Elektrik 72 TL

2016 yılında: Su 58 TL, Elektrik 82 TL

2017 yılında: Su 61 TL, Elektrik 90 TL

2018 yılında: Su 64 TL, Elektrik 103 TL

2019 yılında: Su 62 TL, Elektrik 120 TL

2020 yılında: Su 78 TL, Elektrik 148 TL

2021 yılında: Su 95 TL, Elektrik 183 TL

2022 yılında: Su 132 TL, Elektrik 295 TL

2023 yılında: Su 178 TL, Elektrik 410 TL

2024 yılında: Su 237 TL, Elektrik 500 TL

2025 yılında: Su 379 TL, Elektrik 509 TL

2026 yılında: Su 563 TL, Elektrik 518 TL

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve İSKİ verilerine göre hazırlanan tablo su faturalarının elektrik faturalarını resmen aştığını ortaya koydu.