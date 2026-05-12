İstanbul tarihinde görülmemiş tablo: İSKİ faturaları elektriği solladı! Ucuz su vaadi yalan oldu
Megakent İstanbul’da yaşayanlar su fiyatlarında eşi benzeri görülmemiş bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve İSKİ verilerine göre hazırlanan tablo su faturalarının elektrik faturalarını resmen aştığını ortaya koydu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu döneminde sürekli artan tarifeler vatandaşı mağdur ederken 2019 yılında 62 lira ödenen su faturası bugün 563 liraya fırladı. CHP’nin seçim öncesindeki “ucuz su” vaadi suya gömüldü.
- İstanbul'da 10 metreküp su faturası 2026 yılında 563 liraya ulaşarak 200 kilovatsaat elektrik faturası olan 518 lirayı geçti.
- İSKİ su faturası 2019 yılında 62 lira iken 7 yılda yaklaşık 9 kat artışla 563 liraya yükseldi.
- 2010 yılında su faturası 29 lira elektrik faturası 54 lira iken 2026'da su elektriği geride bıraktı.
- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelmeden önce suyu ucuzlatacağını vaat etmişti.
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve İSKİ verilerine göre su faturası İstanbul tarihinde ilk kez elektrik faturasını aştı.
İstanbul halkı her ay kapısına bırakılan faturalarda daha önce eşi benzeri görülmemiş tabloyla yüzleşiyor. Temel hayat kaynağı suyun bedeli megakent tarihinde ilk kez enerji maliyetlerini aşarak elektrik faturalarını geride bıraktı.
FATURALARDA TARİHİ REKOR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile İSKİ verileri baz alınarak hazırlanan tablo "İBB kazığını" ortaya çıkardı.
Standart bir hanenin aylık 10 metreküp su tüketimi 200 kilovatsaat elektrik tüketimiyle karşılaştırıldığında suyun maliyeti zirveye yerleşti.
2026 yılı itibarıyla 200 kilovatsaat elektrik faturası 518 lira seviyesinde kalırken 10 metreküp suyun faturası 563 liraya fırladı.
7 YILDA 9 KAT
Tablodaki geçmiş yıllara ait veriler incelendiğinde İSKİ faturalarındaki fahiş artış net biçimde tespit edildi.
İBB yönetiminin el değiştirdiği 2019 yılında 10 metreküp su faturası 62 lira seviyesindeydi. Aynı dönemde elektrik faturası 120 lira olarak belirlenmişti.
Aradan geçen 7 yıllık süreçte su faturası yaklaşık 9 kat artarak 563 liraya ulaştı.
Elektrik faturaları suyun gerisinde kalarak İstanbul tarihinde bir ilkin yaşanmasına zemin hazırladı.
ASTRONOMİK ARTIŞ
2010 ile 2026 yılları arasındaki yaklaşık 10 metreküplük su ve 200 kilovatsaatlik elektrik faturası tutarları İSKİ ve EPDK verilerine göre şöyle sıralandı:
- 2010 yılında: Su 29 TL, Elektrik 54 TL
- 2011 yılında: Su 32 TL, Elektrik 58 TL
- 2012 yılında: Su 35 TL, Elektrik 62 TL
- 2013 yılında: Su 39 TL, Elektrik 67 TL
- 2014 yılında: Su 46 TL, Elektrik 72 TL
- 2016 yılında: Su 58 TL, Elektrik 82 TL
- 2017 yılında: Su 61 TL, Elektrik 90 TL
- 2018 yılında: Su 64 TL, Elektrik 103 TL
- 2019 yılında: Su 62 TL, Elektrik 120 TL
- 2020 yılında: Su 78 TL, Elektrik 148 TL
- 2021 yılında: Su 95 TL, Elektrik 183 TL
- 2022 yılında: Su 132 TL, Elektrik 295 TL
- 2023 yılında: Su 178 TL, Elektrik 410 TL
- 2024 yılında: Su 237 TL, Elektrik 500 TL
- 2025 yılında: Su 379 TL, Elektrik 509 TL
- 2026 yılında: Su 563 TL, Elektrik 518 TL
HANİ SU UCUZ OLACAKTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin su politikaları vatandaşın bütçesinde derin yaralar açmayı sürdürüyor. Göreve gelmeden önce meydanlarda su fiyatlarını eleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuya ilişkin "Suyu kesinlikle ucuzlatacağız." vaadinde bulunmuştu.
Gelinen noktada İstanbullular ucuz su kullanmak bir yana dursun suyu elektrikten daha pahalıya tüketmek zorunda bırakıldı.