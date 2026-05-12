CHP'de fırıldak vakası! Cemal Enginyurt büyük patladı: "İtirafçı yavşak" dediği Muhittin Böcek'in ayağına gittiği ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanıp "Özgür Özel'in talimatıyla Genel Merkez'e 1 milyon Euro rüşvet verdik" itirafı CHP'yi sarstı. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Böcek'e "İtirafçı olan yavşaklar var" deyip saydırdı. Ancak Enginyurt'un Muhittin Böcek'in ayağına gittiği hapishanede ziyaret ettiği ortaya çıktı. Adı fırıldağa çıkan Enginyurt'u Eylül 2025 tarihli sosyal medya paylaşımı ele verdi. Daha önce de "Gökhan Böcek'i tanımam" diyen Veli Ağbaba'nın Böcek'i cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıkmıştı.
- CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
- CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Afyonkarahisar mitinginde Muhittin Böcek'e hakaret ederek 'itirafçı yavşak' ifadelerini kullandı.
- Cemal Enginyurt'un Eylül 2025'te Antalya Cezaevi'nde Muhittin Böcek'i ziyaret ettiği ve sosyal medyada 'başkanımız' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.
Genel Merkez'in siyasi rüşvetle kurduğu aday borsası deşifre olurken; dün aynı masada oturanlar bugün birbirine söver oldu.
CEMAL ENGİNYURT MUHİTTİN BÖCEK'E HAKARET ETTİ
Sonradan CHP'li İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon Euro rüşvet parası indiren Gökhan Böcek'e "pislik böcek, yavşak" diye hakaret etti.
Hızını alamayan Enginyurt, Burcu Köksal'ın istifası üzerine düzenlenen Afyonkarahisar mitinginde Muhittin Böcek'e saydırdı.
"İtirafçı olan yavşaklar var." diyen Enginyurt, "Antalya'da bir Böcek var, tam bir böcek, ulan oğlum sen o görüntülerden utanmıyorsun da, CHP'ye laf mı atıyorsun? Lan Muhittin Antalya'da senin için söylenenler arşa çıkmıştı be" ifadelerini kullandı.
Veli Ağbaba'nın da Gökhan Böcek için "Allah belasını versin. Görsem tanımam, hiçbir tanışıklığım yok" dediği kayıtlara geçti.
Ancak hem Veli Ağbaba hem de Cemal Enginyurt ettikleri hakaret ve bedduaların altında kaldı.
VELİ AĞBABA GÖKHAN BÖCEK'İN AYAĞINA GİTTİ
Veli Ağbaba'nın "Tanımam" dediği Gökhan Böcek'i cezaevinde ziyaret ettiği ortaya çıktı.
CEMAL ENGİNYURT "İTİRAFÇI YAVŞAK" LAFININ ALTINDA KALDI
Muhittin Böcek'e "itirafçı yavşak" diyen Cemal Enginyurt ise Eylül 2025'de Antalya Cezaevi'nde Muhittin Böcek'in ayağına gittiği ortaya çıktı.
Enginyurt'u kendi sosyal medya paylaşımı ele verdi. Bahse konu paylaşımda "Ankara Milletvekilimiz Adnan Beker ile, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara'yı cezaevinde ziyaret ettik. Bütün dostlara selamları var" dedi.
Cemal Enginyurt'un dün "başkanımız" deyip toz kondurmadığı Muhittin Böcek'e bugün "yavşak" demesi, "Siyasi fırıldaklık" yorumlarına yol açtı.