CHP'de fırıldak vakası! Cemal Enginyurt büyük patladı: "İtirafçı yavşak" dediği Muhittin Böcek'in ayağına gittiği ortaya çıktı

CHP'li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandıktan sonra etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt Afyonkarahisar mitinginde Muhittin Böcek'e hakaret ederek 'itirafçı yavşak' ifadelerini kullandı.

Cemal Enginyurt'un Eylül 2025'te Antalya Cezaevi'nde Muhittin Böcek'i ziyaret ettiği ve sosyal medyada 'başkanımız' diye paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve eski Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanıp itirafçı olması CHP'de taşları yerinden oynattı.



Genel Merkez'in siyasi rüşvetle kurduğu aday borsası deşifre olurken; dün aynı masada oturanlar bugün birbirine söver oldu.

Sonradan CHP'li İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Merkezi'ne 1 milyon Euro rüşvet parası indiren Gökhan Böcek'e "pislik böcek, yavşak" diye hakaret etti.



Hızını alamayan Enginyurt, Burcu Köksal'ın istifası üzerine düzenlenen Afyonkarahisar mitinginde Muhittin Böcek'e saydırdı.



"İtirafçı olan yavşaklar var." diyen Enginyurt, "Antalya'da bir Böcek var, tam bir böcek, ulan oğlum sen o görüntülerden utanmıyorsun da, CHP'ye laf mı atıyorsun? Lan Muhittin Antalya'da senin için söylenenler arşa çıkmıştı be" ifadelerini kullandı.