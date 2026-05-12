İsrail Batı Şeria'nın ilhakının önünü açıyor: Kültürel Miras Tasarısı ilk oylamayı geçti

İsrail sessiz sedasız Batı Şeria'yı ilhak ediyor. Batı Şeria'da İsrail'in işgalini genişletmesine yol açacak olan tarihi alanların Tel Aviv yönetimi kontrolü altına alınmasını kapsayan yasa tasarısı İsrail Meclisi'nde ilk oylamada onayladı.

İsrail Meclisi açıklamasında tasarının Batı Şeria'da antik eserler, kültürel miras alanları ve arkeolojik alanlarla ilgili devletin doğrudan sorumluluğunu temel mevzuata dahil etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Arkeolojik alanlarda kazı çalışmaları yapılması, alanların yönetimi ve arkeolojik amaçlarla arazi kamulaştırması gibi işgal altındaki Filistin topraklarını tehdit eden yetkilerin söz konusu kuruma verilmesi de yasa tasarısında yer alıyor.

Bahse konu kurumun faaliyetleri Kültür Bakanlığı bütçesinden karşılanacak ve kurum, İsrail Eski Eserler Kurumu'na benzer bir şekilde yönetilecek.

Tasarıya göre, kurulacak kültürel miras kurumuyla işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan antik eserlerin, kültürel mirasın ve arkeolojik alanların bakımından doğrudan İsrail devleti sorumlu olacak.

İsrail Meclisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'dan Amit Halevi'nin sunduğu "Yahudiye ve Samariye (İsrail'in Batı Şeria için kullandığı isim) Kültürel Miras Kurumu" kurulmasını kapsayan yasa tasarısının ilk okumada onaylandığı belirtildi.

23 OYLA KABUL EDİLDİ

Mecliste 14 red oyuna karşı 23 evet oyuyla ilk oylamadan geçen tasarı, yasalaşmadan önce gelecek 2 oylamaya hazırlık amacıyla Eğitim, Kültür ve Spor Komitesi'ne gönderilecek.

Tasarı, İsrail'in "Yahudi mirası alanları" olduğunu iddia ettiği binlerce arkeolojik alan da dahil olmak üzere, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını da kapsayacak şekilde İsrail Eski Eserler Kurumu'nun yetki alanını genişletmeye yönelik devam eden politikaların bir parçasını oluşturuyor.

Filistin Turizm Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in iddia ettiği alanlar arasında yaklaşık 4,8 bin dönümlük alan üzerinde Arap, Kenan, Roma, Bizans, Fenike ve İslam medeniyetlerine ait antik eserler içeren, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Sebastia beldesindeki arkeolojik alan da yer alıyor.

Tasarının yasalaşması için İsrail Meclisinde ikinci ve üçüncü oylamadan da geçmesi gerekiyor.