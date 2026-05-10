Edinilen bilgilere göre, başsavcılık binasında gerçekleştirilen işlemlerde, ilk olarak Mustafa Gökhan Böcek'in ifadesine başvuruldu.

Her iki şüpheli de avukatları huzurunda ayrıntılı beyanda bulundu.

İfade sürecinde dosyada yer alan iddialar, deliller ve soruşturma kapsamındaki çeşitli hususlara ilişkin soruların yöneltildiği öğrenildi.

OĞUL BÖCEK ADAYLIK BORSASININ ŞİFRELERİNİ ANLATTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in mahkemeye sunduğu 8 sayfalık ek ifadeyle CHP Genel Merkezindeki adaylık belirleme sürecine dair sarsıcı itiraflarda bulunduğu belirlendi.

Takvim.com.tr'nin ulaştığı ifade tutanağında Gökhan Böcek, babasının adaylığı karşılığında CHP yöneticisi Veli Ağbaba'nın parti lideri Özgür Özel'in talimatıyla kendisinden yüklü miktarda para istediğini öne sürdü. Toplanan 1 milyon Euro'nun siyah bir çantayla Ankara'ya götürüldüğünü aktaran Böcek, parti binasının 6. katında gerçekleşen kayıt dışı teslimatın ayrıntılarını deşifre etti.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN TALİMATIYLA"

Gökhan Böcek, avukatı eşliğinde verdiği ek ifadede, 2 Mayıs 2026 tarihindeki ilk beyanını detaylandırdı.

Böcek'in anlatımına göre süreç, CHP'li Veli Ağbaba'nın kendisini internet tabanlı Facetime veya Whatsapp uygulaması üzerinden aramasıyla başladı. Ağbaba, Özgür Özel'in talimatıyla aradığını belirterek, Muhittin Böcek'in büyükşehir belediye başkanlığı adaylığı için partiye 1 milyon Euro verilmesini istedi.

Ağbaba bu talep sırasında, "Biz sizi zaten belediye başkan adayı yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız" dedi.

Durumu babası Muhittin Böcek'e ileten Gökhan Böcek, babasından "Gereğini yap" cevabını aldı. Fakat paranın nasıl bulunacağı konusunda detaylı konuşma yapmadıklarını söyledi

Facetime veya Whatsapp üzerinden Veli Ağbaba tarafından arandığını belirten Gökhan Böcek, "Bana Özgür Özel'in talimatıyla hareket edildiği söylendi. Babam Muhittin Böcek'in adaylığı için partiye 30 milyon TL verilmesi istendi." dedi.

Gökhan Böcek şu ifadeleri kullandı:

"Veli Ağbaba ile yaptığım bir görüşmede kendisi bana seçim için yardım talebinde bulunmuş karşılığında "biz sizi zaten belediye başkan adayı yapıyoruz, bir de yardım mı yapacağız" beyanında bulunmuştu. 02/05/2026 tarihinde vermiş olduğum ifademde Veli Ağbaba'nın beni arayarak "Özgür Özel'in talimatıyla aradığını ve partiye babamın Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı yapılmasına ilişkin 1 Milyon Euro istediğine" dair açıklamalarda bulunmuştum. Ben bu yaptığım görüşmede Veli Ağbaba'ya parayı ayarlayınca sizi arayacağım dedim. Veli Ağbaba beni Face Time veya Whatsapp üzerinden aramış olabilir ama normal görüşme üzerinden bu görüşme yapılmamıştır. Bunun üzerine babam Muhittin Böcek'e bu konuyu ilettim ve Veli Ağbaba'nın aradığını, Özgür Özel'in talimatıyla partiye 30 Milyon TL para istediğini söyledim. Babam da bana karşılık olarak "gereğini yap" şeklinde cevap verdi."

Gökhan Böcek, babası Muhittin Böcek’in adaylığı için Veli Ağbaba tarafından kendisinden 1 milyon Euro talep edildiğini bildirdi.

"1 MİLYON EURO'YA TAMAMLA GETİR"

Antalya'da esnaf ve iş insanlarından topladığı 30 milyon TL'nin o günkü kurla yaklaşık 900 bin Euro ettiğini Ağbaba'ya ilettiğini anlatan Böcek, "Bunun üzerine Veli Ağbaba bana '1 milyon Euro'ya tamamla getir.' dedi." ifadelerini kullandı.

VER OĞLUM VER

Ocak 2024'ün ilk günlerinde gerçekleştiği belirtilen bu görüşmenin ardından durumu babasına aktardığını vurgulayan Böcek, Muhittin Böcek'in kendisine "Gereğini yap." cevabını verdiğini bildirdi.

DESTE DESTE EURO, SİYAH ÇANTA, BİR IPAD

Gökhan Böcek'in ek ifadesindeki anlatıma göre; babasının onayı üzerine harekete geçen Böcek, 2024 yerel seçimleri öncesinde partiye yardım etmek isteyen Antalyalı esnaf ve iş adamlarıyla görüşmeye başladı.

Şoförüyle veya tek başına iş yerlerine giderek paraları elden toplayan Böcek, "taşıması kolay olsun diye" yardımları özellikle Euro ve Dolar cinsinden talep ettiğini belirtti.

Toplanan paranın o günkü kurla (32,75 TL) yaklaşık 30 milyon liraya, yani 900 küsur bin Euro'ya ulaşması üzerine Veli Ağbaba'yı arayan Böcek, Ağbaba'dan "1 milyon Euro'ya tamamla, getir" talimatını aldı.

7 veya 8 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşen bu konuşmanın ardından Böcek, 100, 200 ve 500'lük banknotlardan oluşan 1 milyon Euro'yu, geri getirmeyeceği için rastgele satın aldığı ucuz, siyah bir sırt çantasına doldurdu. Çantanın içinde paralardan başka sadece Böcek'e ait bir iPad bulunuyordu.

ADRES 6. KAT... PARA CHP ROZETLİ GÖZLÜKLÜ ŞAHSA TESLİM

Ankara'ya ulaştıktan sonra CHP Genel Merkezine gittiğini anlatan Böcek, girişte arama yapılmadığını, kimlik sorulmadığını ve kayıt alınmadığını söyledi. Danışmadan kendisine "6. kata bekleniyorsun." denildiğini aktaran Böcek, "İdari Ofis" yazan boş bir odada takım elbiseli ve parti rozetli bir yetkili tarafından karşılandığını söyledi.

Böcek, parayı teslim alan şahsı; "35-40 yaşlarında, 1.75 boylarında, 75-80 kilo civarında, gözlüklü, kısa saçlı, sakalsız, beyaz tenli, takım elbiseli ve yakasında parti rozeti bulunan biri" olarak tarif etti.

HOPARLÖRDEN AĞBABA TEYİDİ

Parayı teslim etmeden önce teyit amacıyla Veli Ağbaba ile telefon görüşmesi yapıldığını vurgulayan Böcek, şunları kaydetti:

"Parayı teslim edeceğim şahsın bu kişi olup olmadığından emin olmak için bu şahıstan Veli Ağbaba'yı aramasını istedim. Kendisi Veli Ağbaba'yı cep telefonuyla aradı ve Veli Ağbaba ile görüştü ve benim Genel Merkezde olduğumu ve parayı getirdiğimi söyledi. Daha sonra konuştuğu telefonu bana uzattı, hoparlör vasıtasıyla Veli Ağbaba ile ben de görüştüm. Karşı taraftaki kişinin Veli Ağbaba olduğunu sesinden anladım ve telefondaki ekranda Veli Ağbaba yazıyordu, ben de Veli Ağbaba ile konuştum. Veli Ağbaba'ya "1 Milyon Euroyu getirdim, bu kişiye bırakacağım' dedim, Veli Ağbaba bana 'evet' dedi bunun üzerine bende getirdiğim parayı eşkal bilgilerini verdiğim şahsa teslim ettim."

Saat 14.00 sularında içi para dolu siyah sırt çantası meçhul şahsa teslim eden Gökhan Böcek'in, teslimatın ardından CHP Genel Merkezi'nden ayrıldığını ve parayı alan kişiyi bir daha ne Antalya Havalimanı'nda ne de babasını cezaevinde ziyarete gittiğinde Ağbaba'nın yanında görmediğini vurguladı.

Böcek, bu kişiyi daha sonra hiç görmediğini ancak eşkalini hatırladığını ve gerekirse teşhis edebileceğini dile getirdi.

DOYMADILAR… "7-8 MİLYON DAHA ATEŞLE!"

İfadede, seçim süreci devam ederken ikinci para talebinin daha gündeme geldiği ortaya çıktı.

Gökhan Böcek'in itirafına göre; Muhittin Böcek'in adaylığının kesinleşmesinin ardından, Özgür Özel'in katılımıyla 27 Şubat 2024 tarihinde Antalya'da düzenlenen seçim çalışma lansmanından 2-3 gün önce Veli Ağbaba, Gökhan Böcek'i tekrar aradı.

"Seçim çalışmaları için nakit paraya ihtiyaçları olduğunu" söyleyen Ağbaba, Böcek'ten ne kadar destek olabileceğini sordu. Böcek'in ihtiyacın miktarını sorması üzerine Ağbaba'nın "7-8 milyon TL nakit olursa iyi olur" dediği iddia edildi.

Gökhan Böcek, bu talebe olumlu cevap verdiğini ve durumu anlattığı babası Muhittin Böcek'in yine "Yardımcı ol" şeklinde karşılık verdiğini belirtti.