CHP'yi saran rüşvet ahtapotu partiyi "yönetilemez" bir hale getirdi. Yerel yönetimlerdeki şaibeli para trafiğinin bir ucu Özgür Özel yönetimindeki CHP Genel Merkezi'ne dayandı.
123 yıllık mazisi olan parti mahkeme koridorlarına düştü. Yolsuzluğa ve hırsızlığa tepki gösterenler sorgusuz sualsiz Ekrem İmamoğlu denetimindeki Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildi.
Son günlerde tehdit, şantaj ve itiraf ekseninde açığa çıkan gerçekler ise CHP'nin mevcut yönetimindeki çürümüşlüğü gözler önüne serdi.
KILIÇDAROĞLU İKİNCİ KEZ "ARINALIM" DİYECEK
Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan bu süreçten oldukça rahatsız. 7. CHP Genel Başkanı bu rahatsızlığını somut bir şekilde dile getirip yeni bir çağrı yapmaya hazırlanıyor.
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu Kasım 2025'te "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz" diyerek CHP'nin derhal arınması gerektiğini savunmuştu. "Rüşvet çarkının müteahhitleri" diyerek de doğrudan Ekrem İmamoğlu ve çevresindekileri işaret etmişti.
Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullanmıştı:
"Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur. Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama, bakın büyük bir ama ile söylüyorum, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir. Cumhuriyet Halk Partisi, aziz milletimizi ahlaki uyanışa davet eden bir parti olmalıdır"
Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına CHP'deki 10 aktif vekil, 16 eski vekil ve 30'daki fazla ilçe başkanı destek vermişti. Bu isimlerden bazıları CHP yönetimi tarafından ihraç edilmişti.
BARIŞ YARKADAŞ: KEMAL BEY VİDEO ÇEKEBİLİR
CHP'li Barış Yarkadaş da katıldığı TV programında bu durumu doğruladı.
Yarkadaş, "Kemal Bey önümüzdeki günlerde sessizliğini bozup yeni bi "arınalım" videosu daha çekebilir. Çünkü Türkiye'nin her yerinden Kemal Bey'e "Çıkın konuşun" baskısı var" ifadelerini kullandı.
Bir yandan da istinafta devam eden mutlak butlan süreci var. Daha önce "partiyi kayyuma teslim edemem" diyerek irade gösteren Kılıçdaroğlu'nun olası bir mutlak butlan kararında görevden kaçmayacağı söyleniyor.
İşte son zamanlarda CHP'deki "arınma" dalgasını tetikleyen gelişmeler:
VARAN 1 | ÖZKAN YALIM ÖZGÜR ÖZEL'İ ELE VERDİ: VIP ARAÇ RÜŞVETİ VE 1 MİLYON 200 BİN LİRA
CHP, otel odasında basılan ve yolsuzluktan tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım bir süre ihraç edemedi. Toplum baskısına dayanamayan CHP yönetimi ihraç mekanizmasını devreye alması sonrası Yalım "Ben yanarsam hepinizi yakarım" dedi, etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
Yalım, Özgür Özel'in VIP makam aracının belediye kasasından 170 bin Euro bedelle yaptırıldığını söyledi. Özel'e kurultay zamanı 200 bin lirası poşet içinde 1 milyon 200 bin lira para verdiğini itiraf etti. Talat Özel'e alınan sıfır km aracı, lüks saat ve çanta hediyelerini teker teker anlattı.
VARAN 2 | MUHİTTİN BÖCEK VE AİLESİ İTİRAFÇI OLDU: 1 MİLYON EURO RÜŞVET TESCİLLENDİ
Uşak'taki siyasi rüşvet sonrası Antalya'daki adaylık borsası deşifre oldu.
Böcek ailesinin tutuklu fertleri sırayla etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyip itirafçı oldu. Gökhan Böcek, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Özgür Özel adına kendilerinden 1 milyon Euro istediğini, parayı çanta içerisinde Genel Merkez'e teslim ettiğini itiraf etti. Teknik incelemeler ve baz kayıtları Gökhan Böcek'in o tarihte Genel Merkez çevresinde olduğunu doğruladı. Zuhal Böcek, Ankara'da CHP binasına para teslimi için gittiklerini anlatıp İstanbul Kapalı Çarşı'daki dövizcilerle olan şüpheli para trafiğini açık etti.
Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise "etkin pişmanlıktan" yararlanan ilk büyükşehir belediye başkanı oldu. Böcek ifadesinde rüşvet talimatının Özgür Özel'den geldiğini belirtip "Gökhan Böcek'in ifadesindeki anlatılanlar doğrudur" dedi.
VARAN 3 | ÖZGÜR ÖZEL BURCU KÖKSAL'I TEHDİT ETTİ
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Özgür Özel'den aldığı tehdit mesajları sonrası CHP'den istifa etti. "Evet, ben tehdit edildim. Beni Özgür Özel tehdit etti. Burnumdan getirdi" beyanında bulunan Köksal, Özel'in "2 yıl sonra iktidara geleceğim. Seni affetmeyeceğim. Seni affetmem için bana yalvaracaksın" dediğini öne sürdü. Köksal, AK Parti'ye geçti.
VARAN 4 | İBB'DEKİ YOLSUZLUK "EKOSİSTEMİ"
Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nden İBB'ye İBB'den ülke geneline yaydığı rüşvet sisteminin CHP'ye olan etkilerinden bir hayli rahatsız. Önceki "arınma" videosunda "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz" diyerek CHP'nin Ekremci yapıdan kurtulup arınması gerektiğini dile getirmişti.