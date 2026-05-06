7. CHP Genel Başkanı'na çıkıp konuşması için parti içinden çağrılar yapılıyor. Kasım 2025'teki arınma çağrısına CHP'den 10'u aktif vekil olmak üzere çok sayıda isim destek vermişti.

Kılıçdaroğlu'nun bir kez daha "CHP arınarak yoluna devam etmelidir" demesi bekleniyor.

Daha önce "Hesap vermek her bir CHP'linin namus borcudur" diyen Kılıçdaroğlu "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz" demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'deki rüşvet ve yolsuzluk iddialarına karşı ikinci kez 'arınma' çağrısı yapmaya hazırlanıyor.

CHP 'yi saran rüşvet ahtapotu partiyi "yönetilemez" bir hale getirdi. Yerel yönetimlerdeki şaibeli para trafiğinin bir ucu Özgür Özel yönetimindeki CHP Genel Merkezi'ne dayandı. 123 yıllık mazisi olan parti mahkeme koridorlarına düştü. Yolsuzluğa ve hırsızlığa tepki gösterenler sorgusuz sualsiz Ekrem İmamoğlu denetimindeki Yüksek Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildi. Son günlerde tehdit, şantaj ve itiraf ekseninde açığa çıkan gerçekler ise CHP'nin mevcut yönetimindeki çürümüşlüğü gözler önüne serdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun arınma çağrısına CHP'deki 10 aktif vekil, 16 eski vekil ve 30'daki fazla ilçe başkanı destek vermişti. Bu isimlerden bazıları CHP yönetimi tarafından ihraç edilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci bir arınma çağrısı yapabileceği öğrenildi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'e ait) KILIÇDAROĞLU İKİNCİ KEZ "ARINALIM" DİYECEK Takvim.com.tr'nin CHP'deki kaynaklarından edindiği bilgiye göre Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan bu süreçten oldukça rahatsız. 7. CHP Genel Başkanı bu rahatsızlığını somut bir şekilde dile getirip yeni bir çağrı yapmaya hazırlanıyor. Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu Kasım 2025'te "CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılamaz" diyerek CHP'nin derhal arınması gerektiğini savunmuştu. "Rüşvet çarkının müteahhitleri" diyerek de doğrudan Ekrem İmamoğlu ve çevresindekileri işaret etmişti.

Kılıçdaroğlu'nun olası bir mutlak butlan kararında görevden kaçmayacağı söyleniyor





BARIŞ YARKADAŞ: KEMAL BEY VİDEO ÇEKEBİLİR



CHP'li Barış Yarkadaş da katıldığı TV programında bu durumu doğruladı.



Yarkadaş, "Kemal Bey önümüzdeki günlerde sessizliğini bozup yeni bi "arınalım" videosu daha çekebilir. Çünkü Türkiye'nin her yerinden Kemal Bey'e "Çıkın konuşun" baskısı var" ifadelerini kullandı.

Bir yandan da istinafta devam eden mutlak butlan süreci var. Daha önce "partiyi kayyuma teslim edemem" diyerek irade gösteren Kılıçdaroğlu'nun olası bir mutlak butlan kararında görevden kaçmayacağı söyleniyor.