Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper! Transfer görülmeleri başladı

Real Madrid ile Antonio Rüdiger arasında yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor ve geleceği henüz netleşmedi.

Fenerbahçe, Rüdiger'in durumunu yakından takip ediyor ve transfer şartlarının oluşması halinde harekete geçebilir.

Antonio Rüdiger, Chelsea ve Real Madrid formalarıyla önemli başarılara imza atmış, dünyanın en önemli stoperlerinden biri olarak gösteriliyor.

Rüdiger, bu sezon Real Madrid formasıyla 25 resmi maçta 1 gol kaydetti.

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine gelen isimlerden biri de Antonio Rüdiger oldu.

Antonio Rüdiger'in sözlşmesi bitiyor GELECEĞİ NET DEĞİL İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid ile Alman yıldız arasında yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Rüdiger'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaların ise henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.