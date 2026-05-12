Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü stoper! Transfer görülmeleri başladı
Fenerbahçe’nin gündemine gelen Antonio Rüdiger için İspanya’dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid’in Alman stoperle yeni sözleşme görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi savunma hattını dünya çapında bir yıldızla güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin transfer gündemine gelen isimlerden biri de Antonio Rüdiger oldu.
GELECEĞİ NET DEĞİL
İspanyol basınında yer alan haberlere göre Real Madrid ile Alman yıldız arasında yeni sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Rüdiger'in sezon sonunda takımdan ayrılacağı yönündeki iddiaların ise henüz netlik kazanmadığı aktarıldı.
FENERBAHÇE DURUMU TAKİP EDİYOR
Fenerbahçe cephesinin, deneyimli savunmacının durumunu yakından izlediği öne sürüldü.
Sarı-lacivertli kulüpte göreve gelecek yeni yönetimin, transfer şartlarının oluşması halinde yıldız oyuncu için harekete geçebileceği ifade edildi.
AVRUPA'NIN EN ÖNEMLİ STOPERLERİNDEN
32 yaşındaki Alman futbolcu, kariyerinde Chelsea ve Real Madrid formalarıyla önemli başarılara imza attı.
Tecrübeli savunmacı, UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok kupa kazanırken sert savunması, lider karakteri ve agresif oyun yapısıyla dünyanın en önemli stoperleri arasında gösteriliyor.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Antonio Rüdiger, bu sezon Real Madrid formasıyla 25 resmi maçta görev aldı.
Alman yıldız söz konusu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.
YENİ YÖNETİMİN HEDEFİ
Fenerbahçe'de yeni yönetimin savunma hattına lider özellikli bir isim kazandırmak istediği belirtiliyor.
Rüdiger transferinin gerçekleşmesi halinde sarı-lacivertliler son yılların en ses getiren savunma hamlelerinden birine imza atmış olacak.