ABD seçimlerine Türkiye damgası! 200’den fazla ülkeye yayınlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerinde Türkiye'nin turizm destinasyonları küresel ölçekte tanıtıldı. Seçim özel yayınları süresince, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı tanıtım filmleri, CNN, BBC, Euronews, Bloomberg ve Al Jazeera gibi uluslararası haber kanallarında, 200'den fazla ülkede izleyicilerle buluştu.

TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ DÜNYA KANALLARINDA

Türkiye'nin öne çıkan turizm destinasyonları ve kültürel zenginliklerini tanıtan How to be Cool in İstanbul, Bodrum, Kapadokya, Deliciously Türkiye, Sustainability, Arkeoloji, Güney Doğu ve Turkish Riviera başlıklı tanıtım filmleri, Türkiye'nin güzelliklerinin yanı sıra sürdürülebilirlik, tarih ve mutfak kültürü gibi alanlardaki güçlü yönlerini küresel izleyicilere sundu.

Açıklamada, bu tanıtım faaliyetinin 27 Haziran 2024'te ABD'nin CNN Domestic ve CNN International kanallarında aynı anda yayınlanan Biden-Trump Münazarası'nda, ABD tarihinde ilk kez münazara aralarında reklam verildiği ve İstanbul is the New Cool reklamının bu kapsamda yayınlandığı belirtildi.

KAMALA HARRİS İLE DONALD TRUMP ARASINDAKİ MÜNAZARA ARASINDA YAYINLANDI

Açıklamaya göre, 10 Eylül tarihinde Kamala Harris ile Donald Trump arasında gerçekleşen ikinci münazara öncesi ve reklam aralarında How to be Cool in İstanbul filmi de yayınlandı.

Türkiye, tanıtım stratejisiyle turizm potansiyelini uluslararası düzeyde en üst düzeye çıkarmayı ve turizm markasını dünya çapında tanıtmayı sürdürüyor. Başkanlık seçimleri gibi küresel ilginin yoğun olduğu bir dönemde Türkiye'nin tanıtım filmlerinin bu ölçekte yayınlanması, Türkiye'nin kültürel, tarihi ve doğal güzelliklerini dünya vitrinine taşıyan önemli bir başarı olarak vurgulandı.