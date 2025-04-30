CHP’li Ekrem İmamoğlu ve çetesinin gizli toplantı yapıp kameraları kapattığı otelin güvenlik müdürü itiraf etti!

İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu (AA) "KADRİYE KASAPOĞLU DA İMAMOĞLU GELDİĞİNDE GELİRDİ"

Kamera sisteminde kapatıldığında ya da fiziki temasta bulunulduğunda uyarı sistemi olmadığını belirten Osman Gündüz Bora O, "Bir olay olduğunda geçmişe dönük inceleme yapılır. Getirdikleri valizler içerisinde jammer olduğunu bilmiyordum. Ancak otelimizde iletişim sisteminde ya da internet ağında problem olduğuna dair de bir şikayet almadık. Tarafıma gösterdiğiniz kişilerden isimlerini Tuncay Yılmaz (şüpheli), Hüseyin Köksal (şüpheli), Ertan Yıldız (şüpheli) olduğunu öğrendiğim kişileri otelde gördüm. Yine Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Kadriye (Kasapoğlu-şüpheli) isimli kadın da İmamoğlu geldiğinde gelirdi." ifadesini kullandı.

(Takvim.com.tr) Osman Gündüz Bora Oğurlu, toplantılar sebebiyle otele ücret ödeyip ödemediklerini bilmediğini ifade ederek, "Basına yansıyan görüntüleri, ben de herkes gibi basından öğrendim. Belirttiğim üzere kameraların kapatıldığını görseydim müdahale ederdim. En azından bu durumu üstlerime bildirirdim. Korumalarını da ben polis olarak biliyordum. Kamu sıfatlarından dolayı çantalarla getirdikleri şeyleri sorgulamadık. Jammer olduğunu, jammer kullanmanın da suç olduğunu bilmiyordum." şeklinde konuştu.