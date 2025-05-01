UTTS’de süre uzadı! İşte son tarih

Ancak uygulamanın yeni olması ve az sayıda da olsa işlemini tamamlayamamış mükelleflerin bulunmasının dikkate alınmasıyla mükelleflere eksik işlemlerini tamamlamaları için ek süre verildi.

Buna göre TTO, TTB ve diğer donanımlara ilişkin olarak 31 Ocak'a kadar "utts.gov.tr" internet sitesinden yapılması gereken başvuru ve kayıt işlemlerine ilişkin süre 2 Haziran'a uzatıldı.

UTTS'DE SON TARİH Ayrıca TTO, TİM ve TTB'lere yönelik olarak yapılması gereken montaj, kullanım gibi işlemlere ilişkin olarak belirlenmiş olan 30 Nisan tarihi, akaryakıt istasyonu işleten mükelleflere ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 2 Haziran'a taşıt sahiplerine ilişkin işlemler (taktırma/montaj ve kullanma) yönünden 30 Haziran'a uzatıldı.