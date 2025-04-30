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Fenerbahçe'ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler gelecek yıl yıldızlarla dolu bir kadro kurmak isterken, gündeme gelen bir isim istekleriyle şoke etti. İşte detaylar ve Fenerbahçe'de yaşanan son gelişmeler...

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:23 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 09:23
Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

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Uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ligin bitmesine 5 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde bulunuyor.

Sarı lacivertliler bir yandan puan farkınının kapanmasının hesaplarını yaparken, diğer yandan gelecek sezon için çalışmalarına devam ediyor.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

2. DEVRE AÇILIYOR

Süper Lig'de şu ana kadar 75 puan toplayan Fenerbahçe, bunun 20'sini geriye düştüğü maçları çevirerek hanesine yazdırdı.

Sarı lacivertliler, deplasmanda Trabzonspor, Konyaspor ve Gaziantep FK'yı yenik duruma düşmesine rağmen mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor'a karşı Amrabat 90+12'de zaferi getirdi. Konyaspor müsabakasında ise Tadic, 60. dakikada skoru belirledi. Gaziantep'te ise Talisca, Fred ve Dzeko sahne aldı. Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de ise Göztepe, Rizespor ve yine Trabzonspor'a karşı geriden gelerek kazandı.

Mourinho'nun öğrencileri, 1-0 geride kapattığı ilk yarının ardından Talisca'nın şov yaptığı maçta Trabzon'u 4-1 yendi. Göztepe karşılaşmasında ise En-Nesyri 2 golle parladı, Oğuz Aydın da rakip fileleri sarstı. En-Nesyri, Rize karşısında 89. dakikada 3 puanı getiren isim oldu.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

DEĞİŞİKLİKLERİN KARŞILIĞINI ALDI

Jose Mourinho, bu 6 karşılaşmanın 4'ünde ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başladı. Portekizli teknik adam, yaptığı hamlelerin karşılığını aldı.

Fenerbahçe, bu sezon Süper Lig'de maçların ikinci yarısında, ilk 45'e göre daha fazla gol attı. İkinci devrede 46 kez rakip fileleri sarsan Fenerbahçe, ilk yarıda 34 gol sevinci yaşadı. Sarı lacivertliler 90+'da ise 3 kez gol attı.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

DZEKO GOLÜ HATIRLADI

Kayserispor maçına yedek kulübesinde başlayan Edin Dzeko, cumartesi akşamı Gaziantep FK deplasmanında ise formayı En-Nesyri'den geri aldı.

11'de sahaya çıkan Boşnak yıldız, saha içindeki performansını bir de golle süsleyerek 3-1'lik galibiyetin baş mimarlarından oldu.

Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligdeki gol sayısını böylece 13'e yükseltmeyi başardı. Dzeko, toplamda ise gol sayısını bu sezon 20'ye çıkardı.

Dzeko, Antep deplasmanında attığı golün yanı sıra Youssef En-Nesyri'nin kazandığı penaltıda da ortayı yapan isimdi.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

SEZON SONU YOLLAR AYRILACAK

Bu sezon En Nesyri ile birlikte oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayan 39 yaşındaki oyuncuyla sezon sonunda ise yollar ayrılacak.

Dzeko, attığı 20 golün yanı sıra toplamda 8 de asist yaptı. Bu asistlerin 4'ü Süper Lig'de, 3'ü Avrupa Ligi'nde 1'i de Şampiyonlar Ligi elemerinde geldi.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

MOURINHO 'GERİ'SİNİ DÜŞÜNMÜYOR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, geçen haftaki Kayserispor (3-3) beraberliğiyle Fenerbahçe'deki geleceği tartışılsa da Portekizli hoca, kulaklarını tıkayıp sadece işine odaklanıyor.

Special One (Özel biri) lakabını boşuna almadığını da 'Ben bitti demeden bitmez' mottosunu devreye sokarak sıklıkla hatırlatıyor.

Son Gaziantep (3-1) karşılaşmasında geriye düşmesine rağmen yıldızları Anderson Talisca, Edin Dzeko ve Fred ile 4 dakika içinde zafere ulaşırken, kalan 5 haftada şampiyonluk umutlarını devam ettirdi.

Geriye düştüğü maçlarda kolay kolay pes etmediğini gösteren Mourinho'nun talebeleri, bu sezon 31 karşılaşmanın 10'unda skor dezavantajına yakalandı.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

GALİBİYETLER 10 DAKİKADA!

Süper Lig'in 80 kezle en çok gol atan takımı olan Fenerbahçe, rakip fileleri arka arkaya havalandırmasıyla dikkat çekiyor.

Zaman zaman eleştirilse de Mourinho'nun hızlı hücum organizasyonları ve ani baskılı oyunu, öğrencilerinin rakiplerine nefes aldırmamasını sağladı.

Bunun son örneği önceki gün Gaziantep deplasmanında yaşandı. Soyunma odasına 1-0 geride giden sarılacivertliler, ikinci yarıda 4 dakikada 3 gol birden bularak fişi çekti.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Gaziantep'le oynadığı maçta da 4 golün 3'ünü 10 dakika içinde atmıştı. Ancak sonuç her zaman galibiyet getirmedi. Sezonun ilk yarısındaki Göztepe karşılaşmasında 4 dakikada 2-0'ı bulmasına rağmen sahadan 2-2'lik sonuçla ayrıldı.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

DERBİ MESAİSİ

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK karşısında 1-0 geriye düşmesine rağmen sahadan 3-1 galip ayrıldı. Zirve yarışında iddiasını sürdüren sarı-lacivertlilerde şimdi tüm dikkat, 4 Mayıs Pazar günü Beşiktaş ile oynanacak kritik derbiye çevrildi.

Gaziantep deplasmanında sarı kart gören Filip Kostic, derbide cezalı duruma düştü. Teknik direktör Jose Mourinho, kadroda başka eksik yaşanmaması için adeta alarma geçti.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

MAXIMIN'İN DURUMU ŞÜPHELİ

Sakatlıkları nedeniyle Gaziantep kafilesine dahil edilmeyen Sofyan Amrabat, Mert Müldür ve Maximin'in derbiye yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun bir çalışma yürütüyor. Ancak Maximin'in durumunun şüpheli olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

DEV DERBİDE GÖZLER TALISCA'DA

Öte yandan, Fenerbahçe'nin formda ismi Talisca, Gaziantep karşısında da gol atarak ligde üst üste 5. maçında ağları sarstı. Sambacı yıldız, eski takımı Beşiktaş'a karşı oynayacağı bu özel maçta da serisini sürdürmek için sahada olacak.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

2 YILDIZA VEDA

Fenerbahçe'de sistem değişiklikleri Gaziantep deplasmanında sıkıntı yaratırken, sarı-lacivertliler 2. yarıda 4 dakikada bulduğu üç golle zor da olsa kayıptan kurtuldu.

2025'in başında 3'lü defans ve çift forvetle olumlu sonuçlar alan takım, Mourinho'nun 4-4-2'ye dönmesiyle ters yönde bir performans sergiledi.

Defansın sürekli değişmesi ve sistemi oturtamamak oyuncuları olumsuz etkilerken, Fenerbahçe son 5 lig maçında kalesini gole kapatamadı. Gaziantep karşısında da bir direk şansı yaşanırken, Mourinho sistemi tekrar değiştirdi ve kalan 5 maçta 3'lü defans ve çift forvetle mücadele etmeye karar verdi.

Öte yandan, Başkan Ali Koç yeni sezon için transfer stratejilerini de belirledi.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

TADIC VE DZKEKO KARARI

Öncelikle ilerleyen yaşları nedeniyle Edin Dzeko ve Dusan Tadic ile yollar ayrılacak, En Nesyri de iyi bir teklif gelmesi halinde satılacak.

Bu hamlelerin ardından Fenerbahçe önceliğini forvet bölgesine verecek, iki hızlı golcü alınacak. Takımın yaş ortalamasını aşağıya çekmek isteyen yönetim, yeni sezonda daha hızlı ve tempolu oynayan bir kadro kurmaya çalışacak.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

EN-NESYRI'YE YAKIN TAKİP

Sevilla, sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki geleceğini yakından takip ediyor.

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri için İspanya'dan dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İspanyol basınında yer alan habere göre, En-Nesyri'nin performansına rağmen Fenerbahçe yönetimini ikna edemediği ve yönetimde Faslı futbolcuyla ilgili şüphe olduğu yazıldı.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

TEKLİFLERİ DİNLEYECEKLER

Fenerbahçe yönetiminin En-Nesyri'nin sezon içerisinde istikrarsız bir performans ortaya koyduğunu düşündüğü ve sezon sonunda 27 yaşındaki futbolcu için teklifleri dinlemeye hazır olduğu öne sürüldü.

Sevilla'nın da sonraki satıştan yüzde 10 pay maddesi nedeniyle En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki durumunu yakından izlediği aktarıldı.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

FENERBAHÇE 19.5 ÖDEDİ

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi geçtiğimiz yaz transfer döneminde Sevilla'dan 19.5 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe'de bu sezon 47 maçta süre bulan En-Nesyri, 26 gol attı ve 7 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

VLAHOVIC'TE FLAŞ GELİŞME

Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu iddia edilen Dusan Vlahovic için transferde yeni gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

30 MİLYON EURO

İtalyan basınından Sportface'in haberine göre; Fenerbahçe, Dusan Vlahovic için Juventus'a 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebilir.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

ŞOKE EDEN TALEP

Dusan Vlahovic cephesi Fenerbahçe ile yapılan görüşmelerde yıllık 20 milyon Euro net maaş talep etti.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

Bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 38 maça çıkan Vlahovic, 14 gol atıp 5 de asist yaparak 19 gole doğrudan katkı sağladı.

Fenerbahçe’ye transferde şok! Öyle bir şey istedi ki...

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