Rize İkizdere’de feci kaza: 3 ölü!

Giriş Tarihi: 1.05.2025 00:01:56 Güncelleme Tarihi: 1.05.2025 00:22:09

Rize'nin İkizdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kontrolden Çıkan Araç Takla Atarak Yolda Sürüklendi

Kaza, 20.00 sıralarında Sivrikaya köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'dan Rize'ye doğru ilerleyen 53 ACN 998 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, takla atarak metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarında ters dönerek durdu.

Feci Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelere göre, araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür (62) ve Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam (21) kazada hayatını kaybetti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, Durumları İyi

Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, araçtaki yaralıları araçtan çıkararak ilk müdahalelerini yaptı. Habip Rahman Mufakkır (25) ve Ahmedhan Muhammedi (21) adlı yaralılar, tedavi için hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı

Kaza sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve sürücünün kimliğinin henüz belirlenemediği bildirildi.