PODCAST CANLI YAYIN
Rize İkizdere’de feci kaza: 3 ölü!
Haberler Haber Videoları

Rize İkizdere'de feci kaza: 3 ölü!

Giriş Tarihi: 1.05.2025 00:01:56 Güncelleme Tarihi: 1.05.2025 00:22:09

Rize'nin İkizdere ilçesini bağlı Sivrikaya köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür (62) ve Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam (21) kazada hayatını kaybetti. Habip Rahman Mufakkır (25) ve Ahmedhan Muhammedi (21) adlı yaralılar, tedavi için hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Rize'nin İkizdere ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kontrolden Çıkan Araç Takla Atarak Yolda Sürüklendi
Kaza, 20.00 sıralarında Sivrikaya köyü yakınlarında meydana geldi. Erzurum'dan Rize'ye doğru ilerleyen 53 ACN 998 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, takla atarak metrelerce sürüklendikten sonra yol kenarında ters dönerek durdu.

Feci Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemelere göre, araçta bulunan Hüseyin Karataş (59), Avni Püşür (62) ve Afgan uyruklu Namibullah Mehrabam (21) kazada hayatını kaybetti.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı, Durumları İyi
Kazanın ardından olay yerine hızla intikal eden jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri, araçtaki yaralıları araçtan çıkararak ilk müdahalelerini yaptı. Habip Rahman Mufakkır (25) ve Ahmedhan Muhammedi (21) adlı yaralılar, tedavi için hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla İlgili Soruşturma Başlatıldı
Kaza sonrası, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve sürücünün kimliğinin henüz belirlenemediği bildirildi.

SIRADAKİ VİDEO
FETÖ'den aranan 3 kişi yakalandı!
30.04.2025Çarşamba
Sultangazi’de trajik kaza: Çıktığı aracın üzerinden düşüp öldü!
30.04.2025Çarşamba
Çakarı iptal edildi!
30.04.2025Çarşamba
Kafa kafaya feci çarpışma: Ölümlü kaza kamerada!
30.04.2025Çarşamba
İstanbul'da depreme dayanıklı ilçeler!
30.04.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı: Bu toprakların gördüğü en kanlı savaş olacak 00:57
Kuruluş Osman 190. bölüm 3. fragmanı yayınlandı
30.04.2025Çarşamba
Murat Ongun’un evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı! 00:45
Murat Ongun'un evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı!
29.04.2025Salı
Sakarya’da feci kaza kamerada: Çöp kamyonu yaşlı adama çarptı! 02:26
Sakarya’da feci kaza kamerada: Çöp kamyonu yaşlı adama çarptı!
29.04.2025Salı
Kayıp İshak Öztürk aranıyor! 04:00
Kayıp İshak Öztürk aranıyor!
30.04.2025Çarşamba
CANLI YAYIN