Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu "Kanal İstanbul" mesajı: Kesinlikle yapacağız

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili soru üzerine Uraloğlu, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlarla bu süreci istişare ediyoruz. Buna göre de zaman zaman açıklamalarda bulunuyoruz." dedi.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ʺKarakurtʺ Tanıtım ve Araç Dağıtım Töreni'ne katıldı (AA)



"DOĞRU ZAMANDA VE FİNANS İMKANLARIYLA..."

Uraloğlu, Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili iradelerinin net olduğunu belirterek, "Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız. Ne zaman yapacağımızı istişare ediyoruz. 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz. Doğru zamanda ve finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u yapacağız, vazgeçmiş değiliz. Vatandaşımızın görüşünü de dinledik. Bu yeni bir tartışma konusu değildir." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, Kanal İstanbul'un, Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu söyledi.

"23 NİSAN'DA ULAŞIM ALTYAPIMIZ DEPREME HAZIR OLDUĞUNU KANITLADI"

Uraloğlu, törendeki konuşmasında ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Son yıllarda hem dünya genelinde hem de Türkiye'de sel, deprem ve orman yangını gibi doğal afetlerin sık yaşandığına ve bunların yıkıcı etkilerinin görüldüğüne işaret eden Uraloğlu, "Özellikle, asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depremleri ve 23 Nisan'da yaşanan İstanbul depremi bizlere bir gerçeği milletimiz nazarında bir kez daha hatırlattı. Bakanlığımız sorumluluğundaki kara yollarımız, havalimanlarımız, tren ve metrolarımız da çok şükür bu felaketi hasarsız atlattı. 23 Nisan'da ulaşım altyapımız depreme hazır olduğunu kanıtladı." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, afetlere karşı hazırlıklı olmanın, arama ve kurtarma ekiplerinin sayısını ve gücünü artırmanın bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu belirterek, 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden sonra bir arama kurtarma ekibi kurmak için çalışmalara başladıklarını söyledi.