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Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Bu akşam atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Melisa Aslı Pamuk gibi isimlerle kamera karşısına geçen Yasemin Yalçın'ın hayatı merak edildi. İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdüren 60 yaşındaki oyuncu hakkındaki bir geçek ise duyanları şaşkına çevirdi. 2 çocuk annesi Yasemin Yalçın'ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Yasemin Yalçın'ın kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar "Anne-kız olduklarını bilmiyordum" yorumunda bulundu. Bakın Yasemin Yalçın hangi oyuncunun annesiymiş...

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 11:53 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 11:53
Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Bu akşam atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Melisa Aslı Pamuk gibi isimlerle kamera karşısına geçen Yasemin Yalçın'ın hayatı merak edildi.

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

İnce İnce Yasemince dizisiyle hafızalara kazınan ve canlandırdığı Sürahi Hanım, Kakılmış, Alican gibi tiplemeleriyle gönülleri fetheden Yasemin Yalçın'ın özellikle ailesi merak konusu oldu.

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Meslektaşı İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdüren 60 yaşındaki oyuncu hakkındaki bir geçek ise duyanları şaşkına çevirdi.

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

2 çocuk annesi Yasemin Yalçın'ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Yasemin Yalçın'ın kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar "Anne-kız olduklarını bilmiyordum" yorumunda bulundu.

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

İşte Yasemin Yalçın'ın kızı başta olmak üzere ünlü isimlerin çocukları...

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Sibel Can

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Sibel Can ve kızı

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Türkan Şoray

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Türkan Şoray ve kızı

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Türkan Şoray ve kızı

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Safiye Soyman

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Safiye Soyman ve kızı

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

YASEMİN YALÇIN

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

YASEMİN YALÇIN VE KIZI EYLÜL

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

YASEMİN YALÇIN VE KIZI EYLÜL

Yasemin Yalçın'ın büyük kızı Eylül bir dönem 'Benimle Dans Eder misin?' adlı yarışmada yarışmıştı ve performansıyla uzun süre adından söz ettirmişti. Eylül annesi gibi oyunculuk yapıyor.

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

YASEMİN YALÇIN VE KIZI EYLÜL

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

YASEMİN YALÇIN VE KIZI EYLÜL

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Demet Şener

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Demet Şener ve oğlu

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Emre Altuğ

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Emre Altuğ ve oğulları

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Esra Erol

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Esra Erol ve oğulları

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Kerem Alışık

Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Kerem Alışık ve oğlu