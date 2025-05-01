Yasemin Yalçın’ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu! İlk kez duyanlar şaşkın: Anne-kız olduklarını bilmiyorduk

Bu akşam atv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Cem Karaca'nın Gözyaşları filminde İsmail Hacıoğlu, Fikret Kuşkan, Melisa Aslı Pamuk gibi isimlerle kamera karşısına geçen Yasemin Yalçın'ın hayatı merak edildi.

İnce İnce Yasemince dizisiyle hafızalara kazınan ve canlandırdığı Sürahi Hanım, Kakılmış, Alican gibi tiplemeleriyle gönülleri fetheden Yasemin Yalçın'ın özellikle ailesi merak konusu oldu.

Meslektaşı İlyas İlbey ile mutlu bir evlilik sürdüren 60 yaşındaki oyuncu hakkındaki bir geçek ise duyanları şaşkına çevirdi.

2 çocuk annesi Yasemin Yalçın'ın ilk göz ağrısı da kendisi gibi oyuncu çıktı. Yasemin Yalçın'ın kızının kim olduğunu ilk kez duyanlar "Anne-kız olduklarını bilmiyordum" yorumunda bulundu.