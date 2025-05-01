Elon Musk’a Tesla darbesi! Kurul toplandı: Yeni CEO aranıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tarifeleri Tesla hisselerini de vurdu. Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla, Beyaz Saray'a odaklanmasından rahatsız olurken milyarder yöneticinin yerine farklı bir isim aramaya başladı.

Elon Musk ve Donald Trump, Reuters

TESLA MUSK'IN YERİNE CEO ARIYOR

Konuya yakın kaynaklara göre, yönetim kurulu üyeleri Tesla'nın bir sonraki CEO'sunu bulmak için resmi bir süreç üzerinde çalışmak üzere çeşitli yönetici arama firmalarıyla iletişime geçti.

Tesla, Reuters

MUSK'A UYARI!

Şirkette gerginlik artıp satışlar ve kar hızla kötüleşirken Musk ise zamanının çoğunu Washington'da geçiriyordu. Tesla'nın yönetim kurulu Musk ile ilgili bir değişiklik için bir araya geldi. Toplantı ile ilgili bilgi sahibi olan kişilere göre yönetim kurulu üyeleri Musk'a, Tesla'ya daha fazla zaman ayırması gerektiğini söyledi. Musk ise geri adım atmadı.

TESLA HİSSELERİ DÜŞÜYOR

Tesla, Trump'ın Musk'ı Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) Yöneticisi olarak atamasından bu yana değer kaybediyor. Geçtiğimiz hafta, şirket ilk çeyrek karının yüzde 71 düştüğünü söyledikten sonra Musk yatırımcılara yakın zamanda Tesla'daki işine geri döneceğini söyledi ve "Gelecek aydan itibaren Tesla'ya çok daha fazla zaman ayıracağım." dedi.

MUSK'IN HABERİ VAR MI?

Kurulun Musk'ın yerine yeni bir isim aradığı vurgulanırken Musk'ın halefinin ise kim olacağı henüz bilinmiyor. Tesla yönetim kurulunda yer alan Musk'ın bu süreçten haberdar olup olmadığı ya da Tesla'da daha fazla vakit geçirme taahhüdünün bu planlamayı etkileyip etkilemediği belirsizliğini koruyor. Musk, konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Elon Musk, Reuters

TRUMP: ARABALARINA DÖNMEK İSTİYOR

Çarşamba günü yapılan kabine toplantısında Trump, Musk'a hükümet adına yaptığı çalışmalar için teşekkür etti. "Biliyorsun, istediğin kadar kalabilirsin. Sanırım arabalarına geri dönmek istiyor." dedi.

Süreçle ilgili bilgiye sahip kişilere göre, sekiz kişilik Tesla yönetim kurulu bağımsız bir yönetici eklemeyi düşünüyor. Tesla'nın kurucu ortağı JB Straubel dahil bazı yöneticiler, şirketin iyi ellerde olduğuna dair güvence vermek için büyük yatırımcılarla görüşüyor.

Musk'ın Trump'la yakın ilişkisi, bazı tüketiciler açısından Tesla'nın marka imajına zarar verdi. Durumu daha da zorlaştıran ise başkanın uyguladığı tarifelerin Tesla'nın en büyük otomobil pazarlarından biri olan Çin'deki faaliyetlerini ve Meksika ile Kanada'daki tedarikçilere büyük ölçüde bağlı olan ABD tedarik zincirini olumsuz etkilemesiydi.

Elon Musk ve Donald Trump, Reuters

TRUMP'LA MUSK ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

Son dönemde Musk ile Trump arasında da soğuk rüzgarlar estiği söyleniyor. Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı için Musk'a ihtiyacı olmadığını söyledi. Öte yandan Musk ise departmana daha az zaman ayıracağını belirtti. Hal böyleyken Trump'ın Musk'ı Beyaz Saray'daki görevinden alacağı iddia edildi.