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Avrupa'daki kesintiler sonrası Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye'nin elektrik iletim hatlarında sorun yok!

Avrupa'yı karanlığa gömen elektrik kesintileri sonrası Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.

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Giriş Tarihi :01 Mayıs 2025 , 11:34 Güncelleme Tarihi :01 Mayıs 2025 , 11:39
Avrupa’daki kesintiler sonrası Bakan Bayraktar açıkladı: Türkiye’nin elektrik iletim hatlarında sorun yok!

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Avrupa'yı karanlığa gömen elektrik kesintileri sonrası Enerji Bakanı ve Tabii Kaynaklar Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını bildirdi.

AVRUPA'DA KAOS YAŞANDI
İspanya, Portekiz ve Fransa'nın bazı kesimlerini etkileyen geniş çaplı elektrik kesintileri, Avrupa genelinde büyük kaosa yol açtı.

İspanya'da elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar geceyi spor salonlarında geçirdi. (EPA)İspanya'da elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşlar geceyi spor salonlarında geçirdi. (EPA)

Avrupalı yetkililer kesintilerin sebebini tam olarak açıklayamazken siber saldırı ve "indüklenmiş atmosferik titreşim" yani ani hava değişimi kaynaklı manyetik salınımların kesintiye sebep olduğu tahminleri üzerinde durduklarını açıkladı. Avrupa'nın yaşadığı bu kaos Türkiye'nin enerjide güvenli liman olarak AB için önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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