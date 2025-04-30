Başkan Erdoğan'dan CHP'nin "jammer" tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar

İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun para ve rüşvet kasalarıyla lüks bir otelde yaptığı gizli kapaklı toplantı yaptığına ilişkin görüntüler kamuoyunun gündeminde.
Gizli toplantıya getirilen iki bavul ve kameraların bantlanması "Neyi gizliyorlar, bavullarda para mı vardı?" sorularını gündeme getirdi. CHP bavullarda jammer olduğunu iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü belediyelerin jammer kullanamayacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yetkisiz jammer kullanımının suç olduğunu belirtip "Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin önceki seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu da Takvim.com.tr'ye verdiği demeçle jammer kullanmadıklarını bildirdi.
Bu durum İtalya dönüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.
Gazeteciler Başkan Erdoğan'a şu soruları yöneltti:
İmamoğlu davasında bir görüntü var. 3-5 gündür Türkiye'nin tartıştığı bir görüntü bu. Bir otel girişinde iki bavul taşınıyor ve kameralar bantlanıyor. Bavulların içinde de sinyal kesici jammer olduğu söyleniyor. Bu tabii tuhaf karşılandı. İnsanlar bunun ne olduğunu sorduğunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bunun çok doğal bir şey olduğunu, kendisinin gittiği her toplantıda güvenlik kameralarının otellerde falan bantlandığını, bakanların, hatta sizin gittiğiniz toplantılarda, salonlarda bantla güvenlik kameralarının kapatıldığını söylediler. Bütün devlet yetkililerinin toplantılarında jammer kullanıldığını, sinyal kesici kullanıldığını dolayısıyla İstanbul'un belediye başkanının da hem bantlama yapmasının, hem de jammer kullanmasının çok doğal olduğunu söyledi. Sizin bazen gidiyorsunuz salon toplantılarına bantlama yaptırıyor musunuz? Bavullarla jammer taşıyor musunuz, taşıtıyor musunuz? Bakanlarımız bantlama yapıyor mu, yaptırıyor mu? Jammer taşıyorlar mı?
Ekrem İmamoğlu ve ekibinin gizli görüşmesi (Takvim.com.tr - Ekran görüntüsü)
"KAMERALARI BANTLAMAK BİZDE OLMAZ, BİZ YOLSUZLUĞA TEVESSÜL ETMEYİZ"
Başkan Erdoğan, "Bunun cevabını İçişleri Bakanımız zaten en güzel şekilde verdi ve bu tür bir uygulamanın olmadığını, olamayacağını bildirdi. Fakat ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız "jammer nerede, ne işe yarar?" bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim. Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz" ifadelerini kullandı.
CHP BANTLARIN ARKASINDA HANGİ ŞAİBELİ İŞLERE KARIŞTI AÇIKLASIN
CHP'nin oteldeki valiz görüntüleriyle paniklediğini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:
Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Paniklemiş vaziyetteler. Bu süreçte tüm iddialar yargıya intikal etmiş durumdadır. Hatırlarsınız, eskiden gazeteler, ayıplı iş yapanların fotoğraflarını yayımlar, gözlerine de bant çekerlerdi. Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır. Ayrıca konunun güvenlik kaygısı olmadığı, güvenlik güçlerimizin açıklamalarıyla açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.