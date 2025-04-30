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Başkan Erdoğan'dan CHP'nin "jammer" tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İBB'deki yolsuzluk davasında ortaya çıkan otel görüntüleri ve CHP'nin jammer tiyatrosuna ilişkin konuştu. "Kameraları bantlamak bizde olmaz, biz yolsuzluğa tevessül etmeyiz" diyen Erdoğan, valiz görüntülerinin CHP'yi paniklettiğini söyledi. CHP'yi "Ayıplı siyasetin odağı" olarak tanımlayan Başkan Erdoğan, "Millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundalar" dedi. Özgür Özel'in sokakları kaşıyan provokasyonları için "Bunlar kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe verirler" diyen Erdoğan, 6.2'lik deprem sonrası İstanbul'u CHP ve İBB'nin insafına terk etmeyeceklerini bildirdi.

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Giriş Tarihi :30 Nisan 2025 , 15:59 Güncelleme Tarihi :30 Nisan 2025 , 16:20
Başkan Erdoğan’dan CHP’nin jammer tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar

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İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun para ve rüşvet kasalarıyla lüks bir otelde yaptığı gizli kapaklı toplantı yaptığına ilişkin görüntüler kamuoyunun gündeminde.


Gizli toplantıya getirilen iki bavul ve kameraların bantlanması "Neyi gizliyorlar, bavullarda para mı vardı?" sorularını gündeme getirdi. CHP bavullarda jammer olduğunu iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü belediyelerin jammer kullanamayacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yetkisiz jammer kullanımının suç olduğunu belirtip "Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin önceki seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu da Takvim.com.tr'ye verdiği demeçle jammer kullanmadıklarını bildirdi.





Bu durum İtalya dönüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Gazeteciler Başkan Erdoğan'a şu soruları yöneltti:

İmamoğlu davasında bir görüntü var. 3-5 gündür Türkiye'nin tartıştığı bir görüntü bu. Bir otel girişinde iki bavul taşınıyor ve kameralar bantlanıyor. Bavulların içinde de sinyal kesici jammer olduğu söyleniyor. Bu tabii tuhaf karşılandı. İnsanlar bunun ne olduğunu sorduğunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bunun çok doğal bir şey olduğunu, kendisinin gittiği her toplantıda güvenlik kameralarının otellerde falan bantlandığını, bakanların, hatta sizin gittiğiniz toplantılarda, salonlarda bantla güvenlik kameralarının kapatıldığını söylediler. Bütün devlet yetkililerinin toplantılarında jammer kullanıldığını, sinyal kesici kullanıldığını dolayısıyla İstanbul'un belediye başkanının da hem bantlama yapmasının, hem de jammer kullanmasının çok doğal olduğunu söyledi. Sizin bazen gidiyorsunuz salon toplantılarına bantlama yaptırıyor musunuz? Bavullarla jammer taşıyor musunuz, taşıtıyor musunuz? Bakanlarımız bantlama yapıyor mu, yaptırıyor mu? Jammer taşıyorlar mı?

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"KAMERALARI BANTLAMAK BİZDE OLMAZ, BİZ YOLSUZLUĞA TEVESSÜL ETMEYİZ"

Başkan Erdoğan, "Bunun cevabını İçişleri Bakanımız zaten en güzel şekilde verdi ve bu tür bir uygulamanın olmadığını, olamayacağını bildirdi. Fakat ana muhalefetin başındaki zat, inanın sorsanız "jammer nerede, ne işe yarar?" bunu bile bilmez. Benim kendi çalışma ofisimde, kendi odamda hangi aletler var, bunun hesabını herhalde Özgür Özel'e verecek değilim. Kalkıp da kameraları bantlamak, onlarla uğraşmak, bu tür davranışlar bizim kitabımızda yazmaz. Öyle bir uygulama bizde yok, buna gerek de yok. Çünkü bu tür yolsuzluğa biz tevessül etmeyiz" ifadelerini kullandı.

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CHP BANTLARIN ARKASINDA HANGİ ŞAİBELİ İŞLERE KARIŞTI AÇIKLASIN

CHP'nin oteldeki valiz görüntüleriyle paniklediğini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

Orada valizlerle ne taşınmış? Bu benim işim mi? O valizlerle kim ne getirdi, ne götürdü onun hesabını onlar versin. Ama bunu yapmıyorlar, yapamıyorlar. Paniklemiş vaziyetteler. Bu süreçte tüm iddialar yargıya intikal etmiş durumdadır. Hatırlarsınız, eskiden gazeteler, ayıplı iş yapanların fotoğraflarını yayımlar, gözlerine de bant çekerlerdi. Ayıplı siyasetin odağı CHP, millete bantların arkasına yine neyi sakladıklarını, hangi şaibeli işlere giriştiklerini izah etmek zorundadır. Ayrıca konunun güvenlik kaygısı olmadığı, güvenlik güçlerimizin açıklamalarıyla açık bir şekilde ortaya çıkmıştır.





ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ: BUNLAR KENDİLERİNİ KURTARMAK İÇİN ÜLKEYİ ATEŞE VERİRLER

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB'deki yolsuzluk iddialarını perdelemek ve manipüle etmek için yaptığı provokasyonlara değinen Erdoğan, "Mevcut CHP yönetimi, siyaseti enfekte etmektedir. Bunlar, kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyecek kadar izanı kaybetmişler" dedi.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Bizim bu noktada herhangi bir sıkıntımız olmadığı için rahatız, ama ana muhalefetin başındaki zatın bu konuda derdi çok. Mevcut CHP yönetimi, siyaseti enfekte etmektedir. Sokakları karıştırarak, insanları birbirlerine düşürerek, gündem değiştirme telaşları açıkça görülmektedir. Bunlar, kendilerini kurtarmak için ülkeyi ateşe vermekten çekinmeyecek kadar izanı kaybetmişler. Düşünün, bir siyasi parti, -ki ana muhalefet partisinden söz ediyoruz- yolsuzluk iddialarını örtbas etmek için illegal örgütlerle iş birliği yapıyor, Ticaret Kanununu ihlal ediyor ve dahası millî güvenliği tehdit edecek bir noktaya geliyor! Batı'ya ve Batılı medya kuruluşlarına yalvarıyor. Türkiye'nin ekonomisini, şirketlerini, yargı mensuplarını tehdit edecek kadar ileri gidiyor. Bunları, milletimizin ferasetine havale ediyorum.





"BİZ İSTANBUL'U ONLARIN ELİNE VE İNSAFINA TERK EDEMEYİZ"

Başkan Erdoğan'a 6.2'lik deprem sonrası İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmaları ve atılacak adımlar soruldu.

SORU: Efendim geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.2'lik deprem… Beraberinde kentsel dönüşüm tartışmalarını yeniden masaya getirdi. Kentsel dönüşüm İstanbul'un, olmazsa olmazı, kurtuluşun en önemli kapısı. İstanbul'da AFAD'a bizzat gelerek depremle ilgili kriz sürecini yönettiniz İstanbul'a olan sevdanızı biliyoruz. Efendim 2019'dan bu zamana bakıldığında İstanbul'da kentsel dönüşüm için yapılanları ve yapılmayanları nasıl değerlendiriyorsunuz?

İstanbul'da meydana gelen deprem, hepimizi derinden üzdü ve kentsel dönüşümün ne kadar hayati önemi haiz olduğunu gözler önüne serdi. Sayın Kurum İstanbul'a oradaki CHP'li birçok yerel yöneticiden daha fazla gidiyor zaten. CHP Genel Başkanı İstanbul'a depremden ancak 5 gün sonra gitti. Onda da İstanbul halkıyla dayanışmak için değil, birilerine tekmil vermek için gitti. Biz İstanbul'un dertlerini bazı koltuk sahiplerinin fersah fersah ötesinde dert edinip, çözmek için gecesini gündüzüne katan bir hareketiz ve hükümetiz. Çünkü İstanbul, ülkemizin kıymetlisidir. Türkiye'nin bütün şehirleri gibi İstanbul'a da hizmet etmek şereftir. Bugüne kadar koparttıkları gürültülerle İstanbul'da kentsel dönüşümün önüne engeller çıkarttılar. Biz o engelleri aşmak için gayret gösteriyoruz, ancak engellemeler İstanbul'a zaman kaybettiriyor. En son depremde bir kez daha görüldü ki, bu gürültücülerin dertleri İstanbul değil. Bunların dertleri başka. Biz, İstanbul'da bir tek riskli yapı bırakmayıncaya kadar çalışacağız. Deprem gerçeğini akıllardan çıkartmayacak ve kentsel dönüşüm bilincini artıracağız. Yoksa bugün kentsel dönüşüme karşı propaganda yapanlar, her felakette olduğu gibi Allah korusun İstanbul'da yaşanacak büyük bir felakette milletimizi bir başına bırakacak. Biz İstanbul'u onların eline ve insafına terk edemeyiz.

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