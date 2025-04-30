Başkan Erdoğan'dan CHP'nin "jammer" tiyatrosuna sert tepki: Bantların arkasında hangi şaibeli işlere karıştılar açıklasınlar

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İBB'ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun para ve rüşvet kasalarıyla lüks bir otelde yaptığı gizli kapaklı toplantı yaptığına ilişkin görüntüler kamuoyunun gündeminde.

Gizli toplantıya getirilen iki bavul ve kameraların bantlanması "Neyi gizliyorlar, bavullarda para mı vardı?" sorularını gündeme getirdi. CHP bavullarda jammer olduğunu iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü belediyelerin jammer kullanamayacağını duyurdu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yetkisiz jammer kullanımının suç olduğunu belirtip "Hangi kamerayı bantlarsanız bantlayın, Milletimizin gönül gözü, olan bitenleri kaydediyor" diyerek CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. CHP'nin önceki seçimlerdeki cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu da Takvim.com.tr'ye verdiği demeçle jammer kullanmadıklarını bildirdi.









Bu durum İtalya dönüşü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da gündemindeydi.



Gazeteciler Başkan Erdoğan'a şu soruları yöneltti:



İmamoğlu davasında bir görüntü var. 3-5 gündür Türkiye'nin tartıştığı bir görüntü bu. Bir otel girişinde iki bavul taşınıyor ve kameralar bantlanıyor. Bavulların içinde de sinyal kesici jammer olduğu söyleniyor. Bu tabii tuhaf karşılandı. İnsanlar bunun ne olduğunu sorduğunda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de bunun çok doğal bir şey olduğunu, kendisinin gittiği her toplantıda güvenlik kameralarının otellerde falan bantlandığını, bakanların, hatta sizin gittiğiniz toplantılarda, salonlarda bantla güvenlik kameralarının kapatıldığını söylediler. Bütün devlet yetkililerinin toplantılarında jammer kullanıldığını, sinyal kesici kullanıldığını dolayısıyla İstanbul'un belediye başkanının da hem bantlama yapmasının, hem de jammer kullanmasının çok doğal olduğunu söyledi. Sizin bazen gidiyorsunuz salon toplantılarına bantlama yaptırıyor musunuz? Bavullarla jammer taşıyor musunuz, taşıtıyor musunuz? Bakanlarımız bantlama yapıyor mu, yaptırıyor mu? Jammer taşıyorlar mı?