"Puantiyeler Kraliçesi" Yayoi Kusama 97 yaşında vefat etti

Dünyaca ünlü Japon sanatçı Yayoi Kusama, 14 Ağustos 2026 tarihinde Tokyo'da tedavi gördüğü hastanede 97 yaşında yaşamını yitirdi.

Dünyaca ünlü Japon sanatçı Yayoi Kusama 97 yaşında hayatını kaybetti. (Fotoğraflar Reuters'dan alınmıştır.)

Eserlerinde sıkça kullandığı puantiye motifleri, sıra dışı kişiliği, parlak kırmızı peruğu ve kendine has tarzıyla sanat dünyasında derin izler bırakan isim, yaşamının son dönemlerinde heykelleri, resimleri ve enstalasyonlarıyla küresel çapta büyük bir üne kavuşmuştu.

Yaşamının son dönemlerinde heykelleri, resimleri ve enstalasyonlarıyla küresel çapta büyük bir üne kavuşmuştu.

"PUANTİYELER KRALİÇESİ" 97 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Kusama'nın vefatı, temsilcisi olan şirket tarafından duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada, "Yayoi Kusama'nın 14 Ağustos 2026 tarihinde Tokyo'daki bir hastanede 97 yaşında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle bildiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kusama, kendine has eserleriyle modern sanatın en önemli figürlerinden biri olarak hafızalara kazındı.

Sanat dünyasında "Puantiyeler Kraliçesi" olarak anılan Kusama, kendine has eserleriyle modern sanatın en önemli figürlerinden biri olarak hafızalara kazındı.