30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz! Hangi toplu taşıma hatları kapsamda? Marmaray, İZBAN...
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belirli ulaşım hatları ücretsiz olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Ağustos Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, belirli raylı sistem hatlarında yapılacak seferlerden yararlanacak vatandaşlardan ücret alınmayacak.
30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ ULAŞIM
26 Ağustos 2026 tarihli ve 11643 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 30 Ağustos 2026 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.
Karar, 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda alındı. Böylece Zafer Bayramı'nda söz konusu raylı sistem hatlarını kullanacak vatandaşlar herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecek.
30 AĞUSTOS'TA HANGİ ULAŞIM HATLARI ÜCRETSİZ?
Karar yalnızca Resmi Gazete'de belirtilen hatlardaki seferleri kapsıyor.