30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ ULAŞIM

26 Ağustos 2026 tarihli ve 11643 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 30 Ağustos 2026 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Karar, 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda alındı. Böylece Zafer Bayramı'nda söz konusu raylı sistem hatlarını kullanacak vatandaşlar herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecek.