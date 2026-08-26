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30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz! Hangi toplu taşıma hatları kapsamda? Marmaray, İZBAN...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belirli ulaşım hatları ücretsiz olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 Ağustos Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferlerinden ücret alınmayacak.

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30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz! Hangi toplu taşıma hatları kapsamda? Marmaray, İZBAN...

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, belirli raylı sistem hatlarında yapılacak seferlerden yararlanacak vatandaşlardan ücret alınmayacak.

30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz! Hangi toplu taşıma hatları kapsamda? Marmaray, İZBAN...-2

30 AĞUSTOS'TA ÜCRETSİZ ULAŞIM

26 Ağustos 2026 tarihli ve 11643 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, 30 Ağustos 2026 Pazar günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

Karar, 4736 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda alındı. Böylece Zafer Bayramı'nda söz konusu raylı sistem hatlarını kullanacak vatandaşlar herhangi bir ücret ödemeden seyahat edebilecek.

30 Ağustos'ta ulaşım ücretsiz! Hangi toplu taşıma hatları kapsamda? Marmaray, İZBAN...-3

30 AĞUSTOS'TA HANGİ ULAŞIM HATLARI ÜCRETSİZ?

Ücretsiz Hizmet Verecek Raylı Sistem Hatları
Şehir
Marmaray
İstanbul
Başkentray
Ankara
İZBAN
İzmir
Sirkeci - Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
İstanbul
Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Metro Hattı
İstanbul

Karar yalnızca Resmi Gazete'de belirtilen hatlardaki seferleri kapsıyor.

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