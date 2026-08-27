Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında haklarında yakalama ve gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın avukat kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar, firarda oldukları Londra'dan Türkiye'deki mahkemeye dilekçe göndererek vekalet ücreti alacaklarını talep etti.

Şüphelilerin firarını Sözcü TV canlı yayınında kabul eden baba Bülent Tezcan ise kaçışı tatil kılıfıyla savunmaya çalışarak yöneltilen rüşvet ve delil sorularına cevap veremedi. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

BELEDİYE TEZCAN'IN ÇİFTLİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in vekilliğini yürüten ve rüşvet çarkının hukuki kılıfını hazırlamakla suçlanan Yaşar çifti, operasyon öncesi İngiltere'ye kaçmıştı. Haklarında arama kararı çıkarılan çiftin ikametgah ve ofislerinde yapılan aramalarda, Londra'da 500 bin sterlin (yaklaşık 32 milyon 175 bin TL) değerinde lüks konut satın aldıklarına dair sözleşmeler ve kayıt dışı para trafiği dosyaya girmişti.

İtirafçı müteahhit Ferdi Zenginoğlu'nun beyanlarında; çifte ofis alımı için elden 1 milyon TL nakit rüşvet verildiği ve Kuşadasıspor Kulübü devrinde 10 milyon TL'lik kayıt dışı para trafiğinin organize edildiği iddia edilmişti. Canlı yayında sorular karşısında köşeye sıkışan baba Bülent Tezcan ise çocuklarının Londra'da olduğunu doğrulamış, kaçışı "yıllık rutin yurt dışı tatili" olarak savunmuştu.