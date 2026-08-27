Yok böyle yüzsüzlük! Bülent Tezcan'ın kızı ve damadı gözaltı kararına rağmen ülkeye dönmeyip üstüne para istediler
Kuşadası Belediyesi’ndeki rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve Londra’ya kaçan Bülent Tezcan’ın kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar, Türkiye’ye dönüp ifade vermek yerine mahkemeye "e-imza" ile dilekçe göndererek belediye şirketinden vekalet ücreti alacaklarını talep etti.
Kuşadası Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında haklarında yakalama ve gözaltı kararı bulunan Yeni Parti Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın avukat kızı Ezgi Tezcan Yaşar ile damadı Umut Yaşar, firarda oldukları Londra'dan Türkiye'deki mahkemeye dilekçe göndererek vekalet ücreti alacaklarını talep etti.
BELEDİYE TEZCAN'IN ÇİFTLİĞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada; tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in vekilliğini yürüten ve rüşvet çarkının hukuki kılıfını hazırlamakla suçlanan Yaşar çifti, operasyon öncesi İngiltere'ye kaçmıştı. Haklarında arama kararı çıkarılan çiftin ikametgah ve ofislerinde yapılan aramalarda, Londra'da 500 bin sterlin (yaklaşık 32 milyon 175 bin TL) değerinde lüks konut satın aldıklarına dair sözleşmeler ve kayıt dışı para trafiği dosyaya girmişti.
İtirafçı müteahhit Ferdi Zenginoğlu'nun beyanlarında; çifte ofis alımı için elden 1 milyon TL nakit rüşvet verildiği ve Kuşadasıspor Kulübü devrinde 10 milyon TL'lik kayıt dışı para trafiğinin organize edildiği iddia edilmişti. Canlı yayında sorular karşısında köşeye sıkışan baba Bülent Tezcan ise çocuklarının Londra'da olduğunu doğrulamış, kaçışı "yıllık rutin yurt dışı tatili" olarak savunmuştu.
LONDRA'DAN E-İMZA İLE DİLEKÇE GÖNDERDİLER: "ALACAKLARIMIZ BAKİ"
Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, Kuşadası Belediyesi'ni adeta aile şirketine çevirerek eşi, kızı ve yakınlarını belediyede işe aldırdığı ortaya çıkan Tezcan ailesinin firari üyeleri, Türkiye'ye dönüp adli makamlara ifade vermek yerine belediye iştirakinden para tahsil etme yoluna gitti.
Kuşadası Belediyesi tarafından avukatlık görevlerinden azledilen çift, Aydın 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Londra'dan e-imza ile gönderdikleri dilekçede, Arya Turistik Tesisleri Anonim Şirketi'nden alacaklarını istedi. Gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Azil işleminin herhangi bir haklı nedene dayanmadığına ve haksız olduğuna ilişkin beyanlarımız ile haksız azilden kaynaklanan vekâlet ücreti alacaklarımız ve sair tüm yasal haklarımız saklıdır."
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