İmamoğlu davasında 6. gün! Bir koli telefon ve market kartları... İtirafçıdan yeni ifade: Gördüklerimi anlatamadığım için tutuklandım

Mahkemede ifade veren itirafçı sanıklar, dönen para trafiğini ve CHP'li İBB yönetimiyle bağlantılı karanlık ilişkileri bir bir anlattı.

Ekrem İmamoğlu ve Ertan Yıldız.

"GÖRDÜĞÜM ŞEYLERİ ANLATAMADIĞIM İÇİN TUTUKLANDIM"



Tutuksuz sanık Bayram Yıldırım, etkin pişmanlık ifadesinin geçerli olduğuna değinerek, "2019 yılında Ertan Yıldız'ın makam şoförü olarak işe başladım. Yıldız'ın ev ve özel işlerine de giderdim, ailesine de bakardım. Bir gün, Ertan Yıldız bana, bir koli verdi. Sonra Bakırköy Belediyesine gittik. İbrahim Özkan'ın şoförü Mustafa'yı aradım, içerisinde ne var diye sordum.

Kutunun ağzı biraz açıktı. Baktım, içerisinde bir sürü tablet ve telefon vardı. Ertan Yıldız bana, 'ailene bakacağım, avukat tutacağım, seni kurtaracağım' dedi. Gönderdiği avukat beni, tahliye olacağım diye kandırdı.

Gördüğüm şeyleri anlatamadığım için tutuklandım. Buraya geldiğimde savcılıkta, 'etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum' dedim ve bildiklerimi anlattım" ifadelerini kullandı.

Sanık Yıldırım, "Savcılık bana, paraların kimlere gittiğini sordu, ben de Fatih Keleş, Murat Ongun ve Kadriye Kasapoğlu'nun ismini verdim. Savcıya, 'paralar onlara gidiyordur sanırım' dedim. Savcılığa, 'sandıkların olduğunu, paraların olduğunu' söyledim.

Beraatımı istiyorum. Ertan Yıldız cezaevine girdiğinde odasını şoförü olarak ben boşalttım. Eşyaları toplarken, bir çekmecede market kartları gördüm. Onları alıp, emniyete götürdüm.

Benim bu konuda yalan söylediğimi, odada kartların olmadığını iddia ediyorlar. Ben o kartları odada değil de nerede bulacaktım" diye konuştu.