Narin Güran dosyasını itibarsızlaştıran “Şeytantepe” belgeseline soruşturma

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT'ın başvurusu üzerine, Narin Güran soruşturma ve kovuşturma süreçlerini itibarsızlaştırmaya yönelik faaliyetler kapsamındaki "Şeytantepe" belgeseli hakkında adli soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında belgeselin çekim, yapım ve finansman sürecinde rol alan kişiler ile bu kişiler arasındaki para hareketleri mercek altına alındı.

Bu doğrultuda kesinleşmiş yargı kararını ve soruşturmada görev yapan jandarma personeli ile adli makamları hedef alan faaliyetlerin bağlantıları araştırılıyor.

"GERÇEK SUÇLU GÖLGELENDİ" İDDİASI

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu yayında Narin Güran cinayeti soruşturma ve kovuşturma süreçlerinin jandarma, yargı ve medya üçgeninde bir toplumsal linç ile hukuk faciasına dönüştüğü öne sürülerek, bilimsel verilerden uzaklaşıldığı, uydurulmuş senaryolar ve tartışmalı baz raporlarıyla gerçek suçlunun gölgelendiği iddia edildi.

Ayrıca adaletin tesisinden ziyade kamuoyu baskısını dindirmek amacıyla jet bir yargılama yapılarak Güran ailesinin suçlu ilan edildiği, bu süreçte "hayalet" olarak nitelenen Nevzat Bahtiyar'ın şüpheli konumu ile ölümdeki cinsel istismar emarelerinin (PSA bulgusu) göz ardı edildiği ve hatalı yürütülen soruşturma ile manipülatif medya dili sebebiyle gerçek failin ile cinayet sebebinin karanlıkta kaldığı ileri sürüldü.

Söz konusu belgeselde tespit edilen iddialardan birkaçı:

Soruşturmanın etkin yürütülmediği ve kim bulunduysa toplanıp götürülerek olayın kapatılmaya çalışıldığı iddiası (Rojda Altıntaş)

Cinayetin jandarma tarafından karartıldığı ve bazı gazetecilerin katili gizlediği iddiası (İsmail Saymaz)

Jandarmanın kumpas kurduğu iddiası (Tuncay Beşikçi)

Soruşturmayı yürüten yetkililerin cinciler, hocalar ve çubukçulardan medet umduğu iddiası (Mustafa Demir)

Karakol komutanının son teknoloji diye çubukçu getirdiği iddiası (Berat Güran)

Gerçek deliller yerine sürekli delil üretilmeye çalışıldığı iddiası (Erhan Güran)

Şöhret peşindeki gazetecilerin devşirilerek kamuoyunun bir yalana ikna edildiği iddiası (İsmail Saymaz)

Soruşturmacıların sosyal medyaya el altından uydurulmuş senaryolar servis ettiği iddiası (Onur Akdağ)

Nevzat Bahtiyar'a "Sen yapmadın, sadece attın" denilerek jandarmanın kendisini kurtarmaya çalıştığı iddiası (Mehmet Arslan)

Nevzat Bahtiyar'ın cinayetin failiyken kolluğun katkısıyla davanın mağduru haline getirildiği iddiası (İsmail Saymaz)

Nevzat Bahtiyar'ın pedofili olma ihtimalinin ve PSA bulgusunun konuşulmasına müsaade edilmediği iddiası (Rojda Altıntaş)

Nevzat Bahtiyar'ın eşi ve annesinin ifadelerinin İsmail Saymaz'ın gündeme getirmesiyle alındığı iddiası (İsmail Saymaz)

Kendi pozisyonlarını korumak isteyenlerin Güran ailesini medya aracılığıyla suçlu ilan edip harcadığı iddiası (Mustafa Demir)

Adalet Bakanı'nın iddianame çıkmadan katilleri işaret ederek toplumu yönlendirdiği iddiası (Yılmaz Demiroğlu)

Eksik yönlere dikkat çekerek 14 maddelik şerh düşen istinaf başkanının görevden alındığı iddiası (Dış Ses)

Dava dosyasındaki bilirkişi raporunun sahte, uydurma ve hayali bir rapor olduğu iddiası (Tuncay Beşikçi)

Narin'deki PSA bulgusunun "kadınlarda da bulunur" denilerek istismar ihtimalinin örtbas edildiği iddiası (Onur Akdağ)

Narin öldürülmeden hemen önce alanı gören kameranın birileri tarafından kontrol amaçlı düzeltildiği iddiası (Dış Ses)

Nevzat Bahtiyar gözaltındayken telefonunun jandarma tarafından sıfırlanmaya çalışıldığı iddiası (Tuncay Beşikçi)

Belgeselde öne çıkan söylemlerden birkaçı ise şu şekilde:

Rojda Altıntaş (Gazeteci): "Bu olayı kapatmayacağız adımı üzerinden yapılmış aslında kapatılmış bir olaydı nasıl kapatılmış bir olaydı. Etkin bir soruşturma yürütmeden kimi buldularsa toplayıp götürdükleri korkunç bir dönemdi."

İsmail Saymaz (Gazeteci): "Bu cinayetin jandarma karartı. Jandarmalar Bahtiyar ailesi ve jandarmanın oyuncağı olmuş savcının oyuncağı olmuş kimi gazeteciler katili esirgediler. Katille ilgili delillere ya müdahale ettiler ya onu kararttılar."

Tuncay Beşikçi (Adli Bilişim Uzmanı): "Jandarma kumpas kurdu evet."

Onur Erkan (Gazeteci): "Bu hayaletimiz tüm tahkikat boyunca da bir hayalet. Narin'in ailesinin evine en yakın evlerden birinde oturuyor ama bu kişiyi arayan soran bilgi veren sıfatıyla ifadeye çağıran bile ilk 10 günde yok."

Mustafa Demir (Avukat): "Ne hikmetse Narin'in son görüldüğü yere en yakın ev bir şekilde tutanaklardan ve dosya içerisinden şunu anlıyoruz. Asla görülmemiş bir hayalet olarak kalmış orada."

İsmail Saymaz: "Adamı cinayetten tutukladılar... ceset yok ki adam cinayetten tutuklansın."

Rojda Altıntaş (Gazeteci): "Asla sorgulayan Nevzat Bahtiyar pedofili olabilir mi? Narin'deki PSA neden konuşulmadı? İşte bununla ilgili adli tıp uzmanları neler söylüyor gibi hiçbir konuya girilmesine müsaade etmiyorlardı açıkçası. Ve bunun bedelleri de oluyordu ya. Açıkça tehdit ediliyorduk."