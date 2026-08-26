Rojin Kabaiş soruşturmasında ATK raporu detaylandırıldı! Roküronyum ve Ornidazol iddialarına yanıt

Rojin Kabaiş cinayeti ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kabaiş'in otopsi raporunda iki ayrı ilacın tespit edilmesi sonrasında "Bu ilaçlar Rojin'e kim tarafından ve ne zaman verildi" sorusu yöneltildi.

Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına yöneltilen soruların yanıtı ise gecikmedi. Bu doğrultuda Rojin'in Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunda Roküronyum (Rocuronium) ve Ornidazol etken maddelerinin tespitine ilişkin açıklama yapıldı.

AMELİYATTA ANESTEZİK MADDE OLARAK VERİLDİ

Söz konusu maddelerin kaynağı ve tıbbi mahiyeti, Adli Tıp Kurumu raporunda ayrıntılı şekilde yer aldı. Adli Tıp Kurumu raporunun sonuç bölümünde şu tespitler paylaşıldı:

Rojin Kabaiş'e, 11 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği ameliyat sırasında anestezik madde olarak Roküronyum verildi.

Roküronyumun tıbben iki ay süreyle vücutta tespit edilebildiği biliniyor.

Kabaiş'in ölümünden yaklaşık bir ay önce gerçekleştirilen ameliyat nedeniyle bu maddenin vücutta bulunması, kişinin tıbbi geçmişiyle tam uyumluluk gösteriyor.

Tespit edilen Ornidazol ise enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir ilaç etken maddesi olarak kayıtlara geçti.

Otopsi kapsamında yapılan incelemelerde aranan toksik maddelere rastlanmadı.

Tespit edilen alkol düzeyinin tek başına ölüme neden olabilecek seviyede olmadığı ve çürüme (kokuşma) nedeniyle meydana geldiği belirlendi.

ZEHİRLENEREK ÖLDÜĞÜ İDDİALARI GERÇEK DIŞI

Bu bulgular bir arada değerlendirildiğinde, Rojin Kabaiş'in zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı açıkça vurgulandı.

DEĞERLENDİRME

Öte yandan raporda, otopside cilt bütünlüğünün korunduğu; kafa, göğüs ve batın boşluğuna nafiz herhangi bir yaralanmaya rastlanmadığı ifade edildi. Kafatasında kırık, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar lezyonu tespit edilmediği belirtilerek, mevcut veriler ışığında travmatik bir etki sonucu ölüm yaşandığına ilişkin de tıbbi delil bulunmadığı sonucuna varıldı.

Kamuoyuna yansıtılan şekliyle Roküronyum maddesinin kaynağının belirsiz olduğu yönündeki iddialar, Adli Tıp Kurumu raporunun içeriğiyle uyuşmuyor. Raporda söz konusu maddenin, Rojin Kabaiş'e 11 Eylül 2024 tarihindeki ameliyatı sırasında anestezik olarak verildiği ve iki aya kadar vücutta kalabildiği net bir şekilde kayıt altına alınmış durumda.

TIBBİ KAYITLAR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Böylece "Bu ilaç Rojin'e kim tarafından ve ne zaman verildi?" sorusunun yanıtı, mevcut ATK raporundaki tıbbi kayıtlarla açıklığa kavuştu.

Ornidazolün enfeksiyon tedavisinde kullanılan bir etken madde olduğu belirtilirken, toksikolojik incelemeler sonucunda zehirlenmeye işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı yinelendi.

Bir diğer yandan Van'dan son gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Nazlı Timur, "Rojin Kabaiş'in avukatı bir rapor hazırladı ve bu raporda da az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Rojin Kabaiş'in vücudunda iki bulguya rastlandı. Bunları hemen söyleyelim; raporunda Roküronyum, yani ameliyatlarda kullanılan kas gevşetici madde, bir de Ornidazol enfeksiyon tespit edildiği açıklandı" şeklinde konuştu.

"BAYILTILARAK VE FELÇ EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ OLABİLİR" İDDİASI

Avukatın bu maddelere ilişkin sarsıcı iddiasını dile getiren Nazlı Timur, "Abdurrahman Karabulut bu maddelerin Rojin'in ölümünden haftalar önce geçirdiği bir ameliyattan kalmış olmayacağını savunuyor. Bu bulgunun Rojin'in bayıltılarak ve solunum kasları felç edilerek öldürülmüş olabileceğini gösterdiğini iddia ediyor, ileri sürüyor" ifadelerini kullandı.