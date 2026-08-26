Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesinin ardından Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra iki takımla temsil edilecek. Sarı-lacivertliler ile turnuvaya doğrudan katılan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Türkiye adına Devler Ligi'nde mücadele edecek.

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek 18 YIL SONRA İKİ TÜRK TAKIMI Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı en son 2007-2008 sezonunda aynı anda mücadele etmişti. Söz konusu sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmişti. Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte 2026-2027 sezonunda bu kez Fenerbahçe ve Galatasaray aynı organizasyonda yer alacak.