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Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte Türkiye, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele edecek. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? İşte torbalara göre kulüplerin listesi...

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Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesinin ardından Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra iki takımla temsil edilecek. Sarı-lacivertliler ile turnuvaya doğrudan katılan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Türkiye adına Devler Ligi'nde mücadele edecek.

Fenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecekFenerbahçe 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

18 YIL SONRA İKİ TÜRK TAKIMI

Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı en son 2007-2008 sezonunda aynı anda mücadele etmişti. Söz konusu sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmişti.

Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte 2026-2027 sezonunda bu kez Fenerbahçe ve Galatasaray aynı organizasyonda yer alacak.

Türkiye 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilecekTürkiye 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilecek

LİG AŞAMASINDA KARŞILAŞAMAYACAKLAR

Fenerbahçe ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında birbirleriyle karşılaşamayacak. İki takım, lig aşamasında elde edecekleri sonuçlar ve sıralamadaki yerlerine göre turnuvanın ilerleyen bölümünde karşı karşıya gelebilecek.

ELEME TURLARINDA KARŞILAŞABİLİRLER

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolları lig aşamasının ardından kesişebilir. İki takım, eleme play-off turundan itibaren turnuvanın ilerleyen aşamalarında birbirlerine rakip olabilecek. Eşleşme ihtimali, lig aşamasında alacakları sonuçlara ve sıralamadaki yerlerine göre şekillenecek.

Galatasaray geçen sezon Liverpool'a elenmiştiGalatasaray geçen sezon Liverpool'a elenmişti

1. TORBA

  • PSG

  • Bayern Münih

  • Real Madrid

  • Liverpool

  • Inter

  • Manchester City

  • Arsenal

  • Barcelona

  • Atletico Madrid

Fenerbahçe Lyon'u Fransa'da 2-1 yenerek lig aşamasına kaldıFenerbahçe Lyon'u Fransa'da 2-1 yenerek lig aşamasına kaldı

2. TORBA

  • Borussia Dortmund

  • Roma

  • Sporting Lizbon

  • Aston Villa

  • Porto

  • Manchester United

  • Club Brugge

  • Real Betis

  • PSV Eindhoven

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni formatta ilk defa oynayacakFenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki yeni formatta ilk defa oynayacak

3. TORBA

  • Feyenoord

  • Lille

  • Fenerbahçe

  • Bodo/Glimt

  • Napoli

  • RB Leipzig

  • Villarreal

  • Shakhtar Donetsk

  • Galatasaray

Fenerbahçe'nin Lyon karşısındaki gollerini Archie Brown ve Vedat Muriqi attıFenerbahçe'nin Lyon karşısındaki gollerini Archie Brown ve Vedat Muriqi attı

4. TORBA

  • Slavia Prag

  • Stuttgart

  • Como

  • Lens

  • LASK

  • Sabah

  • Viking

  • AEK Atina

  • Slovan Bratislava

Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 27 Ağustos'ta yapılacakŞampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 27 Ağustos'ta yapılacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması eşleşmeleri perşembe günü belli olacak. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun kura çekimi Monako'da TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.

36 TAKIM 4 TORBAYA AYRILDI

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı. Her takım için lig aşamasında 8 farklı rakip belirlenecek. Fenerbahçe ve Galatasaray da kura sonucunda her torbadan 2'şer takımla eşleşecek.

FİNAL MADRİD'DE

UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Final karşılaşması 5 Haziran 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe ile Galatasaray lig aşamasında 8'er maç oynayacakFenerbahçe ile Galatasaray lig aşamasında 8'er maç oynayacak

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Lig aşamasındaki maç tarihleri şöyle:

1. Hafta: 8/10 Eylül
2. Hafta: 13/14 Ekim
3. Hafta: 20/21 Ekim
4. Hafta: 3/4 Kasım
5. Hafta: 24/25 Kasım
6. Hafta: 8/9 Aralık
7. Hafta: 19/20 Ocak 2027
8. Hafta: 27 Ocak 2027

ELEME TURLARININ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ardından finale kadar oynanacak turların tarihleri şöyle:

Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027 - Madrid

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