Şampiyonlar Ligi kurası ne zaman? Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte Türkiye, 18 yıl aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iki takımla temsil edilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Devler Ligi'nde mücadele edecek. Peki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kim? İşte torbalara göre kulüplerin listesi...
Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesinin ardından Türkiye, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl aradan sonra iki takımla temsil edilecek. Sarı-lacivertliler ile turnuvaya doğrudan katılan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda Türkiye adına Devler Ligi'nde mücadele edecek.
18 YIL SONRA İKİ TÜRK TAKIMI
Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı en son 2007-2008 sezonunda aynı anda mücadele etmişti. Söz konusu sezonda Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmişti.
Fenerbahçe'nin Lyon'u elemesiyle birlikte 2026-2027 sezonunda bu kez Fenerbahçe ve Galatasaray aynı organizasyonda yer alacak.
LİG AŞAMASINDA KARŞILAŞAMAYACAKLAR
Fenerbahçe ile Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında birbirleriyle karşılaşamayacak. İki takım, lig aşamasında elde edecekleri sonuçlar ve sıralamadaki yerlerine göre turnuvanın ilerleyen bölümünde karşı karşıya gelebilecek.
ELEME TURLARINDA KARŞILAŞABİLİRLER
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki yolları lig aşamasının ardından kesişebilir. İki takım, eleme play-off turundan itibaren turnuvanın ilerleyen aşamalarında birbirlerine rakip olabilecek. Eşleşme ihtimali, lig aşamasında alacakları sonuçlara ve sıralamadaki yerlerine göre şekillenecek.
1. TORBA
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PSG
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Bayern Münih
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Real Madrid
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Liverpool
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Inter
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Manchester City
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Arsenal
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Barcelona
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Atletico Madrid
2. TORBA
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Borussia Dortmund
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Roma
-
Sporting Lizbon
-
Aston Villa
-
Porto
-
Manchester United
-
Club Brugge
-
Real Betis
-
PSV Eindhoven
3. TORBA
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Feyenoord
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Lille
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Fenerbahçe
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Bodo/Glimt
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Napoli
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RB Leipzig
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Villarreal
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Shakhtar Donetsk
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Galatasaray
4. TORBA
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Slavia Prag
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Stuttgart
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Como
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Lens
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LASK
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Sabah
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Viking
-
AEK Atina
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Slovan Bratislava
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURASI NE ZAMAN?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun lig aşaması eşleşmeleri perşembe günü belli olacak. Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonunun kura çekimi Monako'da TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.
36 TAKIM 4 TORBAYA AYRILDI
Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı. Her takım için lig aşamasında 8 farklı rakip belirlenecek. Fenerbahçe ve Galatasaray da kura sonucunda her torbadan 2'şer takımla eşleşecek.
FİNAL MADRİD'DE
UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonunun finali, İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak. Final karşılaşması 5 Haziran 2027 tarihinde gerçekleştirilecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Lig aşamasındaki maç tarihleri şöyle:
1. Hafta: 8/10 Eylül
2. Hafta: 13/14 Ekim
3. Hafta: 20/21 Ekim
4. Hafta: 3/4 Kasım
5. Hafta: 24/25 Kasım
6. Hafta: 8/9 Aralık
7. Hafta: 19/20 Ocak 2027
8. Hafta: 27 Ocak 2027
ELEME TURLARININ TARİHLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının ardından finale kadar oynanacak turların tarihleri şöyle:
Son 16 play-off turu: 16/17 ve 23/24 Şubat 2027
Son 16 turu: 9/10 ve 16/17 Mart 2027
Çeyrek finaller: 6/7 ve 13/14 Nisan 2027
Yarı finaller: 27/28 Nisan ve 4/5 Mayıs 2027
Final: 5 Haziran 2027 - Madrid