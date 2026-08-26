Stoper için Fransız kararı! Galatasaray'dan beklenmedik transfer atağı

El Chadaille Bitshiabu'nun 2029'a kadar sözleşmesi var

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

El Chadaille Bitshiabu'nun Leipzig ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Fransız stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.