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Stoper için Fransız kararı! Galatasaray'dan beklenmedik transfer atağı

Savunma rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'yu gündemine aldı. Alman ekibinin genç savunmacıyı kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.

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Stoper için Fransız kararı! Galatasaray'dan beklenmedik transfer atağı

Transfer döneminin son günlerine girilirken kadro rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların stoper bölgesi için Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'yu gündemine aldığı belirtildi.

El Chadaille Bitshiabu Leipzig'de forma giyiyorEl Chadaille Bitshiabu Leipzig'de forma giyiyor

BITSHIABU SÜRPRİZİ

Galatasaray'ın 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu ile ilgilendiği ifade edildi. 1,96 metre boyundaki savunmacının kulübü Leipzig'in oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.

El Chadaille Bitshiabu için Lens de devredeEl Chadaille Bitshiabu için Lens de devrede

LENS DE DEVREDE

Galatasaray'ın yanı sıra Lens'in de Bitshiabu'nun transferiyle ilgilendiği kaydedildi. 21 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu.

El Chadaille Bitshiabu'nun 2029'a kadar sözleşmesi varEl Chadaille Bitshiabu'nun 2029'a kadar sözleşmesi var

SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR

El Chadaille Bitshiabu'nun Leipzig ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Fransız stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

El Chadaille Bitshiabu geçen sezon 14 maça çıktıEl Chadaille Bitshiabu geçen sezon 14 maça çıktı

GEÇEN SEZON 14 MAÇTA OYNADI

Bitshiabu, geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 14 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 746 dakika sahada kalan 21 yaşındaki savunmacı, bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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