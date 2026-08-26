Stoper için Fransız kararı! Galatasaray'dan beklenmedik transfer atağı
Savunma rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, Leipzig forması giyen 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu'yu gündemine aldı. Alman ekibinin genç savunmacıyı kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.
Transfer döneminin son günlerine girilirken kadro rotasyonunu genişletmek isteyen Galatasaray, savunma hattına takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-kırmızılıların stoper bölgesi için Leipzig forması giyen El Chadaille Bitshiabu'yu gündemine aldığı belirtildi.
BITSHIABU SÜRPRİZİ
Galatasaray'ın 21 yaşındaki Fransız stoper El Chadaille Bitshiabu ile ilgilendiği ifade edildi. 1,96 metre boyundaki savunmacının kulübü Leipzig'in oyuncuyu kiralamaya sıcak baktığı belirtildi.
LENS DE DEVREDE
Galatasaray'ın yanı sıra Lens'in de Bitshiabu'nun transferiyle ilgilendiği kaydedildi. 21 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında 15 milyon euro bonservis bedeliyle Leipzig'e transfer oldu.
SÖZLEŞMESİ 2029'A KADAR
El Chadaille Bitshiabu'nun Leipzig ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Fransız stoperin güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.
GEÇEN SEZON 14 MAÇTA OYNADI
Bitshiabu, geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 14 karşılaşmada görev yaptı. Toplam 746 dakika sahada kalan 21 yaşındaki savunmacı, bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.