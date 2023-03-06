Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Haberler
    • 06.03.2023 12:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.03.2023 13:32
    ABONE OL

    5'li koalisyon değil Kılıçdaroğlu'nun sofrası! Akşener sonrası HDP rahatladı: "Marjinal gruplar da girecek"

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağtması sonrası CHP'den gelen açıklamalar terörün siyasi ayağı HDP ve aşırı sol partilerle ittifak yapılacağını gösteriyor. Son olarak CHP'li Aytuğ Atıcı, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ''HDP seçmenine de el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz.'' dedi. 6'lı koalisyonun dağıldığı gün açıklamalarda bulunarak sofrayı büyütmemiz gerek diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası siyaset kulislerinde masanın artık 5'li koalisyon değil "Kılıçdaroğlu'nun sofrası" olduğu yorumları yapılıyor.

    takvim.com.tr
    5’li koalisyon değil Kılıçdaroğlu’nun sofrası!

    6'lı koalisyon Meral Akşener'in açıklamaları sonrası dağıldı. Yoluna 5 parti ile devam eden koalisyonda, boş kalan koltuğa terörün siyasi ayağı HDP'nin oturma ihtimali her geçen saat ağırlık kazanıyor.



    TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'DEN DESTEK GELDİ
    Olağanüstü gündemle toplanan HDP MYK toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yeşil ışık yakan Sancar, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yeniden değerlendireceğiz" dedi. Akşener'in masayı devirmesine göndermede bulunan Sancar, "Bu ülke gece yarısı operasyonlarıyla iktidarı kurtarma manevralarını defalarca yaşadı" ifadelerini kullandı. Terörden tutuklu Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bir de HDP'ye kulak verin." dedi. Terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak yapan EMEP lideri Ercüment Akdeniz Emek ve Özgürlük İttifakı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini açıkladı.

    AYTUĞ ATICI'DAN HDP AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE

    Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP'li Aytuğ Atıcı, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ''HDP seçmenine de el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz.'' dedi. Terörün siyasi ayağı HDP'ye el uzatan Atıcı, AK Parti ve MHP seçmenine de çağrı yapıyormuş gibi görünerek asıl hedefini gizlemeye çalıştı.

    Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Gazeteci Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    MASAYA HDP Mİ OTURACAK? | VİDEO İZLE

    CHP İLE HDP ARASINDA ORGANİK KURUMSAL İLİŞKİ
    Terörün siyasi ayağı HDP ile CHP arasında bakanlık pazarlıklarının yapıldığını belirten Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Pazarlık boyutunda Sayın Akşener'in daha önce söylediği biçimiyle bizi HDP üzerinden belli bir alana sıkıştırmaya çalışıyorlar şeklindeki ifadesi ve Sayın Bahçeli'nin de böyle bir denklemin içerisine sıkışmak durumunda değilsiniz gelin evinize dönün şeklindeki çağrısı. Bugün anlıyoruz ki CHP'de HDP ile köprü kuran ve Kılıçdaroğlu adına müzakere yürüten ama eğer deşifre olursa arkadaşlar kendileri özel hukukları gereği konuşmuşlar bizi bağlayan bir şey yok diye hemen manevra yapılabilecek ama aslında bağlayıcı şekilde bakanlık pazarlığının dahi yapıldığı CHP ile HDP arasında organik kurumsal ilişki biçimi tesis edilmiş zaten bu çok şaşırtıcı değil bence. Ama Sayın Akşener'in buna da tepki verdiği söyleniyor." dedi.




        "HDP AÇISINDAN BÜYÜK BİR RAHATLAMA OLDU"
        İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yaptığı açıklamalarla koalisyondan çıkmasının HDP'yi rahatlattığına dikkat çeken Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Ben son tahlilde Meral Hanım'ın masaya Kemal Bey'in adaylığını kabul edecek şekilde geleceğini sanmıyorum. Kemal Bey'in de çekileceğini düşünmüyorum. Kemal Bey'in adaylığı kesinleşti artık. Geri dönüş mümkün değil. Kemal Bey'in adaylığı ile beraber HDP açısından büyük bir rahatlama oldu." şeklinde konuştu.

        "HDP DE O MASAYA OTURACAK"
        Artık bir koalisyondan bahsetmenin mümkün olmadığını dile getiren Akşam Yazarı Murat Özer, masanın Kılıçdaroğlu sofrasına döndüğünü belirtti. Özer, "Bu saatten sonra 5'li koalisyondan bahsetmenin mümkün olduğunu düşünmüyorum. Millet İttifakı'nın artık kaldığını düşünmüyorum. Artık 5 liderden bahsetmek mümkün değil. Kemal Kılıçdaroğlu bunun adını koydu. Artık orası Kılıçdaroğlu sofrası. Oraya küçük sol marjinal gruplar oturacak ve hatta HDP de o masaya oturacak." dedi.

        DAHA ÖNCE HDP'YE BAKANLIK VAADEDEN CHP'LİLER
        Geçtiğimiz aylarda 6'lı koalisyonun görüşmelerinin devam ettiği dönemde çok sayıda CHP'li isim "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasında bulunmuştu. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısına bakanlık vaadinin ardından Uşak Milletvekili Özkan Yalım, çıtayı yükselterek HDP'nin bir değil, birden fazla da bakanlık alabileceğini söylemişti. Sezgin Tanrıkulu, Aytuğ Atıcı ve Dursun Çiçek de HDP'ye bakanlık açıklaması yapan CHP'liler arasında yer almıştı.

            İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağıtmadan önce CHP'nin terörün siyasi ayağı HDP'ye bakanlık vaat ettiğini partinin yetkili isimleri açıklamıştı. Geçtiğimiz aylarda Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği haberlerde HDP'ye verilen bakanlıklar da ortaya çıkmıştı. HDP yapılan teklifleri ve kendi taleplerini 12 ilde teşkilatlara anlattı. Üç bakanlık teklifi alan HDP; Aile, Kültür-Turizm ile Gençlik ve Spor Bakanlığını istedi. Dördüncü bakanlık için de gözleri 'Çevre ve Şehircilik'te... Diyanet İşleri için de ısrarcı olan HDP, eş başkanlık modeli ile bir kadın atamayı, AK Parti ile de radikal şekilde hesaplaşmayı planlıyor.

            Altılı masanın gizli ortağı HDP'nin yöneticileri sahaya indi. Seçim stratejisi ve altılı masa ile yapılan görüşmeleri Doğu ve Güneydoğu'daki il, ilçe yönetimleri ile paylaşan HDP kurmayları, bakanlık ve daha alt düzeyde yürütülen kadro pazarlıklarını anlattı. HDP'li vekiller, Van, Bitlis, Şırnak, Hakkâri, Ağrı, Siirt, Bitlis, Muş, Bingöl, Mardin, Diyarbakır ve Tunceli gibi merkezlerde gerçekleşen istişarelerde altılı masada kendilerine üç bakanlık vadedildiği bilgisini paylaştı.

            VAADEDİLEN BAKANLIKLAR
            HDP yöneticileri, seçimi kazanmaları durumunda istedikleri bakanlıkların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğunu ve karşılıklı görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

            Bölgede yaptığı araştırmalarla tanınan Sosyolog Dr. Adem Palabıyık, HDP'ye sadece bakanlık değil genel müdürlük ve başkanlıklar verilmesi konusunda da önemli mesafe alındığını kaydetti.

                DİYANETİ DE İSTİYORLAR
                HDP'nin öncelikli gündemi, ittifakın ana bileşeni olan İyi Parti konusunda tabanın ikna edilmesi. HDP milletvekilleri, Kürt seçmen Kılıçdaroğlu'nu istiyor algısının güçlenmesini ve bunun özellikle CHP üzerinde baskı oluşturmasını istiyor. Bölge dinamiklerini en iyi analiz eden isimlerden Dr. Palabıyık, bu görüşme turlarında özellikle bakanlık ve bu makama getirilecek isimler konusunun özel önem taşıdığına dikkat çekti.

                AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İÇİN FİGEN YÜKSEKDAĞ VE İDRİS BALUKEN İSİMLERI ÖN PLANDA
                HDP'nin, Aile ve Sosyal Hizmetler, Kültür ve Turizm, Gençlik ve Spor ile Çevre ve Şehircilik bakanlıklarının yanında Diyanet İşleri Başkanlığı konusunda da ısrarcı olduğunu aktaran Palabıyık, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı için Figen Yüksekdağ ve İdris Baluken isimleri ön planda.

                Halen tutuklu olan bu isimler üzerinden AK Parti ile radikal bir hesaplaşma planı yaptıklarını ifade eden Palabıyık "HDP bununla birlikte bakanlık ve diğer elde edecekleri makamlara eş başkanlık modelini taşımaya hazırlanıyor. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı için DİAYDER eski Başkanı Zahit Çiftkuran ile birlikte bir kadın eş başkan modeli ile görev yapsın istiyorlar" dedi.

                    GENÇLERE DOKUNAN KURUMLAR... TEMEL MOTİVASYONU PKK'YA GÜÇ KAZANDIRMAK
                    HDP'nin, parti teşkilatları ile yaptığı görüşme trafiğinde özellikle gençlere dokunan resmî kurumların istendiği, Aile, Spor, Kültür, Şehircilik gibi bakanlıkların bu amaçla talep edildiği vurgulanıyor. Palabıyık'a göre bu stratejinin temel motivasyonu PKK'ya güç kazandırmak. Palabıyık ayrıca il, ilçe teşkilatları ile MİT, Anayasa Mahkemesi, YÖK, TÜBİTAK, Cumhurbaşkanlığı özel kaleminden, sözcüsüne kadar her başlığın konuşulduğunu anlattı. HDP, İçişleri, Dışişleri ve Maliye bakanlıklarının CHP'de olmasını istiyor. Bu noktada HDP'nin temel aldığı strateji CHP kadroları Kılıçdaroğlu ile birlikte ABD'ye de yakın isimlerden oluşmalı. FETÖ yedeğini de önemseyen HDP, KHK'lı isimlerin yeni dönemde kritik görevlerde bulunması konusunda ısrarcı olacak. Bu görüşme notlarına göre HDP ajandasında CHP ve İyi Parti özel önem arz ederken DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat partileri neredeyse yok sayılıyor. Aynı ajandada dikkat çeken bir diğer husus ise tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ismine yer verilmemesi, herhangi bir makam ya da konum tahsis edilmemesi.

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    5’li koalisyon değil Kılıçdaroğlu’nun sofrası!
                    Haberler Haberler 5'li koalisyon değil Kılıçdaroğlu'nun sofrası! Akşener sonrası HDP rahatladı: "Marjinal gruplar da girecek"
                        SON DAKİKA