5'li koalisyon değil Kılıçdaroğlu'nun sofrası! Akşener sonrası HDP rahatladı: "Marjinal gruplar da girecek"

6'lı koalisyon Meral Akşener'in açıklamaları sonrası dağıldı. Yoluna 5 parti ile devam eden koalisyonda, boş kalan koltuğa terörün siyasi ayağı HDP'nin oturma ihtimali her geçen saat ağırlık kazanıyor.
TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI HDP'DEN DESTEK GELDİ
Olağanüstü gündemle toplanan HDP MYK toplantısı sonrası Kılıçdaroğlu'nun çağrısına yeşil ışık yakan Sancar, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini yeniden değerlendireceğiz" dedi. Akşener'in masayı devirmesine göndermede bulunan Sancar, "Bu ülke gece yarısı operasyonlarıyla iktidarı kurtarma manevralarını defalarca yaşadı" ifadelerini kullandı. Terörden tutuklu Demirtaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Bir de HDP'ye kulak verin." dedi. Terörün siyasi ayağı HDP ile ittifak yapan EMEP lideri Ercüment Akdeniz Emek ve Özgürlük İttifakı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyeceğini açıkladı.
AYTUĞ ATICI'DAN HDP AÇIKLAMASI | VİDEO İZLE
Geçtiğimiz günlerde yaşanan bu gelişmeler sonrası CHP'li Aytuğ Atıcı, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ''HDP seçmenine de el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz.'' dedi. Terörün siyasi ayağı HDP'ye el uzatan Atıcı, AK Parti ve MHP seçmenine de çağrı yapıyormuş gibi görünerek asıl hedefini gizlemeye çalıştı.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, Hukukçu Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Gazeteci Murat Özer, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
MASAYA HDP Mİ OTURACAK? | VİDEO İZLE
CHP İLE HDP ARASINDA ORGANİK KURUMSAL İLİŞKİ
Terörün siyasi ayağı HDP ile CHP arasında bakanlık pazarlıklarının yapıldığını belirten Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, "Pazarlık boyutunda Sayın Akşener'in daha önce söylediği biçimiyle bizi HDP üzerinden belli bir alana sıkıştırmaya çalışıyorlar şeklindeki ifadesi ve Sayın Bahçeli'nin de böyle bir denklemin içerisine sıkışmak durumunda değilsiniz gelin evinize dönün şeklindeki çağrısı. Bugün anlıyoruz ki CHP'de HDP ile köprü kuran ve Kılıçdaroğlu adına müzakere yürüten ama eğer deşifre olursa arkadaşlar kendileri özel hukukları gereği konuşmuşlar bizi bağlayan bir şey yok diye hemen manevra yapılabilecek ama aslında bağlayıcı şekilde bakanlık pazarlığının dahi yapıldığı CHP ile HDP arasında organik kurumsal ilişki biçimi tesis edilmiş zaten bu çok şaşırtıcı değil bence. Ama Sayın Akşener'in buna da tepki verdiği söyleniyor." dedi.