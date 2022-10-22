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    • 22.10.2022 16:10
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    CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan bomba: Ahmet Türk açıkladı! HDP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu

    HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Takvim.com.tr'nin daha önce defalarca kez gündeme getirdiği HDP-Kılıçdaroğlu pazarlıkları ve yakınlığı bu kez CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın ifadeleriyle kanıtlandı. İsmail Saymaz CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Amerika'ya gittiğimiz gün Ahmet Türk'le karşılaştık. Cumhurbaşkanı adayı sohbeti açıldı. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    HDP’nin adayı Kılıçdaroğlu

    HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu bir kez daha ortaya çıktı.

    Takvim.com.tr'nin daha önce defalarca kez gündeme getirdiği HDP-Kılıçdaroğlu pazarlıkları ve yakınlığı bu kez CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın ifadeleriyle kanıtlandı.

    İSMAİL SAYMAZ AÇIKLADI: AHMET TÜRK ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU DEDİ
    İsmail Saymaz CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Amerika'ya gittiğimiz gün Ahmet Türk'le karşılaştık. Cumhurbaşkanı adayı sohbeti açıldı. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi." ifadelerini kullandı.

    Saymaz şunları söyledi;

    "Amerika'ya gittiğimiz gün Ahmet Türk'le karşılaştık. Cumhurbaşkanı adayı sohbeti açıldı. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi. Tereddütsüz dedi bunu. O olursa ona vermeyi düşünüyoruz dedi."

    Detaylar gelecek...

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