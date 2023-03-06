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CHP'li Aytuğ Atıcı'dan HDP açıklaması: "El uzatmak istiyoruz"

CHP'li Aytuğ Atıcı'dan HDP açıklaması: "El uzatmak istiyoruz"
06.03.2023 12:42

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı koalisyonu dağtması sonrası CHP'den gelen açıklamalar terörün siyasi ayağı HDP ve aşırı sol partilerle ittifak yapılacağını gösteriyor. Son olarak CHP'li Aytuğ Atıcı, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, ''HDP seçmenine de el uzatmak istiyoruz, el ele tutuşmak istiyoruz.'' dedi. 6'lı koalisyonun dağıldığı gün açıklamalarda bulunarak sofrayı büyütmemiz gerek diyen Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları sonrası siyaset kulislerinde masanın artık 5'li koalisyon değil "Kılıçdaroğlu'nun sofrası" olduğu yorumları yapılıyor.

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