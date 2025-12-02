2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma
Irak KDP lideri Mesud Barzani’nin Şırnak’ta düzenlenen 4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu’na katıldığı sıradaki askeri üniformalı ve uzun namlulu silahlı korumalarının görüntülerine İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada, “Görüntüler tam bir rezalet” ifadelerini kullanırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise görüntüleri "nahoş" olarak değerlendirerek bakanlığın soruşturma yürüttüğünü belirtti.
"4. Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu" geçtiğimiz hafta sonu Şırnak Valiliği, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı tarafından ortaklaşa düzenlenmişti.
6 ülkeden 16, Türkiye'den 95 toplam 111 akademisyenin ve KDP Başkanı Mesut Barzani'nin katıldığı sempozyumda yanında bulunan askeri üniformalı ve silahlı korumalar gündem olmuştu.
DEVLET BAHÇELİ'DEN GÖRÜNTÜLERE SERT TEPKİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mesud Barzani'nin Şırnak'ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü söyleyerek "Barzani'nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin vakarına, saygınlığına, tarihi itibarına ve egemen vasfına taammüden saldırıdır.
Devletimiz, ülkemize gelen her misafiri koruyacak güç, kabiliyet ve yeterliliktedir. Ayrıca ülkemize gelen yabancı korumaların taşıyacakları veya kullanacakları silahların marka, miktar ve çaplarının daha önceden Türkiye'ye bildirilmesi esastır. Fakat ülkemize yabancı asker ya da korumaların üniformalı vaziyetleriyle uzun namlulu silah getirmeleri diye bir şey yoktur." demişti.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlere sert tepki gösterdi ve görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen bir sempozyumdaki koruma görüntülerine ilişkin inceleme başlatıldığını ve konuyla ilgili 2 müfettişin görevlendirildiğini bildirdi.
Bakanlığın, NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cizre'de düzenlenen bir sempozyumla ilgili 'koruma görüntülerinin' kamuoyuna yansımasıyla birlikte, görüntülerle ilgili inceleme başlatılmış, sonrasında da konuyla ilgili 2 müfettiş görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Öte yandan konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "O görüntüler nahoştu, İçişleri Bakanlığımız soruşturma yürütüyor. Sonuçta Barzani'nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğin sağlanması gerekir ama Türkiye Cumhuriyeti bu kudrete sahiptir." dedi ve şöyle devam etti:
"Bahsettiğiniz görüntü tabii ki nahoş ve olumsuz yorumlara zemin teşkil etti. Bununla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı bir soruşturma yürütüyor. Sonuç olarak sayın Barzani'nin aktif görevi yok. Tabii ki güvenliğnini sağlanması gerekir Türkiye Cumhuriyeti Barzani'yi koruyacak kudrete sahiptir. Biz yayına girmeden onun ofisi adına sayın Bahçeli ile ilgili saygısız mesaj yayınlandı.
Sayın Bahçeli'nin önemli bir röportajı yayınlandı Türkgün Gazetesi'nde. Barzani'nin ofisinde bir sözcü yapmış bu açıklamayı. Kaleme alınan metin saygsıız metin. Irkçı faşist gibi ifadeler kullanılıyor. Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmeyi yaparken sayın Barzani'yi koruyan güvenlikçilerle ilgili değerlendirmesi var ama sayın Barzani'nin şahsına ilişkin bir olumsuz değerlendirmesi yoktur."