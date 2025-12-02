2 müfettiş görevlendirildi! Barzani'nin uzun namlulu korumalarıyla Şırnak ziyaretine soruşturma

6 ülkeden 16, Türkiye'den 95 toplam 111 akademisyenin ve KDP Başkanı Mesut Barzani'nin katıldığı sempozyumda yanında bulunan askeri üniformalı ve silahlı korumalar gündem olmuştu.

DEVLET BAHÇELİ'DEN GÖRÜNTÜLERE SERT TEPKİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mesud Barzani'nin Şırnak'ta katıldığı sempozyumun şova dönüştürüldüğünü söyleyerek "Barzani'nin an itibariyle herhangi bir devlet görevi yoktur. Sadece misafir olarak ülkemize giriş yapmıştır. Buna rağmen Sempozyumun önüne çıkartılan ve adeta şova dönüştürülen mesnetsiz övgü yağmurları ve abartılı iltifatlar, bunun yanında vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti'nin vakarına, saygınlığına, tarihi itibarına ve egemen vasfına taammüden saldırıdır.

Devletimiz, ülkemize gelen her misafiri koruyacak güç, kabiliyet ve yeterliliktedir. Ayrıca ülkemize gelen yabancı korumaların taşıyacakları veya kullanacakları silahların marka, miktar ve çaplarının daha önceden Türkiye'ye bildirilmesi esastır. Fakat ülkemize yabancı asker ya da korumaların üniformalı vaziyetleriyle uzun namlulu silah getirmeleri diye bir şey yoktur." demişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı canlı yayında Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlere sert tepki gösterdi ve görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.