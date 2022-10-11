CHP'de 'HDP'ye bakanlık'ın zeminini oluşturma çabaları! Günden güne vites yükselttiler: Bir değil birden fazla verilmeli





Tüm bu gelişmelerin ışığında yuvarlak masanın ağır topu CHP'den HDPKK ile ilgili bomba bir çıkış daha geldi.



"HDP'YE BİR DEĞİL BİRDEN FAZLA BAKANLIK VERİLEBİLİR"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyledi.



Yalım, "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir." şeklinde konuştu.