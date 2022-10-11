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    • Güncel
    • 11.10.2022 20:49
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    • 11.10.2022 21:12
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    CHP'de 'HDP'ye bakanlık'ın zeminini oluşturma çabaları! Günden güne vites yükselttiler: Bir değil birden fazla verilmeli

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği masada gölge ortak olan HDPKK'ya verilen 'Bakanlık' vaadine bir yenisi daha eklendi. Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanıp HDPKK'ya selam çakarak aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı. Tüm bu yaşananların ardından CHP adeta vites yükseltti. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyledi. Öte yandan CHP'nin ağır toplarından Murat Karayalçın da "HDP ile birlikte olmamız gerekiyor" savunmasını yaptı. Böylelikle 6'lı masanın 7. ortağının HDP olduğu bir kez daha gözler önüne serilirken CHP - HDPKK iş birliği perçinlenmiş oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP’den HDPKK’ya ’birden fazla’ Bakanlık vaadi!

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kala CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak istirak ettiği 6+1+1'lik masada entrikaların ardı arkası kesilmiyor.

    "HDP'YE BAKANLIK VEREBİLİRİZ"
    Geride bıraktığımız günlerde CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" sözleri siyaset gündeminin bir numaralı konusu olmuş, çokça tartışılmıştı.

    Yerel seçimlerde HDP ile iş birliği yapan İYİ Parti, "HDP ile iş yaparım ama aynı masaya oturmam" tiyatrosunu sahnelemişti.


    CHP Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanarak tartışmalarda ateşi yükseltmiş, aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı.



    Tüm bu gelişmelerin ışığında yuvarlak masanın ağır topu CHP'den HDPKK ile ilgili bomba bir çıkış daha geldi.

    "HDP'YE BİR DEĞİL BİRDEN FAZLA BAKANLIK VERİLEBİLİR"
    CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söyledi.

    Yalım, "Gürsel Tekin'nin yaptığı açıklama kendi görüşü, bu partimizin öngörüsü veya düşüncesi değildir ama HDP bakanlık alabilir. HDP bir ittifak içerisinde olursa veya kendisi tek başına yeterli bir oy alır ve hükümeti kurma yetkisini alırsa tabii ki 1 değil, 1'den fazla da bakanlığı olabilir." şeklinde konuştu.



        CHP'Lİ KARAYALÇIN: "HDP İLE BİRLİKTE OLMAMIZ GEREKİYOR"
        Öte yandan HDP'ye bir destek de bir dönem Devlet Bakanlığı yapan CHP'li Murat Karayalçın'dan geldi.

        Karayalçın şu ifadeleri kullandı;

        Katıldığı yayında 6'lı masayı karıştıracak açıklamalarda bulunan Karayalçın, "HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu" ifadesini kullandı.

        "Bir ilişkimiz var Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Ben HDP ile birlikteliği başlangıçta yüksek sesle dile getirdim. Çıktım televizyon programlarında da bu önerimi tekrar ettim. Şimdi 6'lı masa çıktı ortaya ve biz burada bu 6'lı masaya katılan bizim dışımızdaki beş partinin her birinin duyarlılığını dikkate almak durumundayız.

        Net olarak söylüyorum; başlangıçta benim önerim buydu. Bizim HDP ile birlikte olmamız gerekiyordu ama bizim görüşmemiz sürüyor ve sürmeli birliktelikten ayrı olarak."




        HDPKK'YA BAKANLIĞIN ZEMİNİNİ OLUŞTURMA ÇABASI!
        Tüm bu yaşananlar dikkate alındığında, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak ortağı HDPKK'ya 'Bakanlık' verilmesinin zeminini oluşturmaya çalışması bir kez daha gözler önüne serildi.
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        Haberler Güncel CHP'de 'HDP'ye bakanlık'ın zeminini oluşturma çabaları! Günden güne vites yükselttiler: Bir değil birden fazla verilmeli
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