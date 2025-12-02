Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Gerçek kasalar açılınca ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı; hakkında yakalama kararı çıkarıldı. (Fotoğraf: AA - ARŞİV)

Bunun üzerine Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı. Emanet büroda görev yapan yazı işleri müdürü dahil tüm personelin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alındı.

Ayrıca şüphelilerin ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliği'nce arama yapıldı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelemeleri devam ederken, şüphelilerin telefonlarına ait HTS kayıtları da istendi.

Gözaltındaki Kemal D. hakkında ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.