Büyükçekmece Adliyesi'nden 25 kilogram altın çaldı! Gerçek kasalar açılınca ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi'ndeki emanet bürosunda bulunan 50 kilogram gümüş ile 25 kilogram altın adliyedeki görevli memur tarafından çalındığı belirtildi. Hırsızlığı gerçekleştiren memur hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Olay, dün Büyükçekmece Adliyesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği tespit edildi.

Bunun üzerine savcılık, şüphe üzerine anahtarları emanet memuru Kemal D.'de bulunan kasaları açtırdı.

Açılan kasaların tamamen boş olduğu belirlendi. İlk tespitlere göre yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının kayıp olduğu ortaya çıktı.

ŞÜPHELİNİN İNGİLTERE'YE KAÇTIĞI TESPİT EDİLDİ

Savcılık, durumun tespiti üzerine emniyet ekipleri ile irtibata geçerek Erdal T. ve Kemal D. hakkında gözaltı talimatı verdi. Yapılan araştırmada, Erdal T'nin eşi Esma T. ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım 2025'te saat 08.22'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçakla kaçtığı belirlendi.

Bunun üzerine Erdal T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Diğer şüpheli Kemal D. ise gözaltına alındı. Emanet büroda görev yapan yazı işleri müdürü dahil tüm personelin bilgi sahibi sıfatıyla ifadeleri alındı.

Ayrıca şüphelilerin ev adreslerinde Sulh Ceza Hakimliği'nce arama yapıldı ancak herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Öte yandan yürütülen soruşturma kapsamında kamera kayıtlarının incelemeleri devam ederken, şüphelilerin telefonlarına ait HTS kayıtları da istendi.

Gözaltındaki Kemal D. hakkında ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

